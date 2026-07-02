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طهران: واشنطن تخون الدبلوماسية وإيران كانت "الضحية" في الحرب
طهران: واشنطن تخون الدبلوماسية وإيران كانت "الضحية" في الحرب
سبوتنيك عربي
أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، اليوم الخميس، رفض بلاده للاتهامات الموجهة إليها بشأن مضيق هرمز، مشددا على أن طهران سترد على أي انتهاك... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال إيرواني، خلال جلسة لمجس الأمن الدولي بشأن الحرب في الشرق الأوسط: "إن الولايات المتحدة هي من تخون الدبلوماسية"، معتبرًا أن إيران كانت "الضحية" في الحرب.وأكد أن حرية الملاحة مكفولة دون رسوم بمضيق هرمز لمدة 60 يوما، مشيرًا إلى أن واشنطن تفاخرَت باستهداف البنية التحتية الإيرانية.وأضاف المندوب الإيراني، أن "إيران اتخذت تدابير دفاعية"، مؤكدًا أن الهجمات الإيرانية ركزت على المصالح الأمريكية، في إطار ما وصفه بحق بلاده في الدفاع عن نفسها.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260702/وزير-الخارجية-البحريني-إيران-استهدفت-المناطق-السكنية-والمأهولة-في-بلادنا-1114895703.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
طهران: واشنطن تخون الدبلوماسية وإيران كانت "الضحية" في الحرب
أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، اليوم الخميس، رفض بلاده للاتهامات الموجهة إليها بشأن مضيق هرمز، مشددا على أن طهران سترد على أي انتهاك لمذكرة التفاهم.
وقال إيرواني، خلال جلسة لمجس الأمن الدولي بشأن الحرب في الشرق الأوسط: "إن الولايات المتحدة هي من تخون الدبلوماسية"، معتبرًا أن إيران كانت "الضحية" في الحرب.
وأكد أن حرية الملاحة مكفولة دون رسوم بمضيق هرمز لمدة 60 يوما، مشيرًا إلى أن واشنطن تفاخرَت باستهداف البنية التحتية الإيرانية.
وأضاف المندوب الإيراني، أن "إيران اتخذت تدابير دفاعية"، مؤكدًا أن الهجمات الإيرانية ركزت على المصالح الأمريكية، في إطار ما وصفه بحق بلاده في الدفاع عن نفسها.
وأعلن إيرواني، رفض بلاده ادعاءات وأكاذيب المندوب الأمريكي، مرحبا بدور الوسطاء والدول التي شاركت في التوصل إلى مذكرة التفاهم.
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة
وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.