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وزير الخارجية البحريني: ‏إيران استهدفت المناطق السكنية والمأهولة في بلادنا
وزير الخارجية البحريني: ‏إيران استهدفت المناطق السكنية والمأهولة في بلادنا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، أن بلاده تواصل التزامها بمساعي السلام والحوار في منطقة الشرق الأوسط، داعيًا ‏مجلس الأمن الدولي لوقف الاعتداءات... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T14:31+0000
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وقال الزياني، خلال جسلة لمجلس الأمن الدولي، إن "البحرين تهدف إلى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط"، منوّهًا إلى أن "إيران أطلقت أكثر من 200 صاروخ و600 مسيّرة تجاه البحرين".وأضاف أن "الهدف الأساسي يتمثل في وقف الاعتداءات الإيرانية"، مؤكدًا أن "إيران استهدفت المناطق السكنية والمأهولة في البحرين، رغم مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة"، على حد قوله.ويوم السبت الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية شنت ضربات إضافية عقب أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية.من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، استهدافه 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة "علي السالم" بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين.وشدد على أن "القواعد الأمريكية في المنطقة ستشهد جحيما خلال هذه الأيام، وعمليتنا هي رد حازم على العدوان الأمريكي الذي استهدف 5 مواقع ساحلية جنوبي البلاد".يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260614/ترامب-يعلن-رفع-الحصار-البحري-عن-إيران-وفتح-مضيق-هرمز---عاجل-1114347115.html
https://sarabic.ae/20260612/عراقجي-مذكرة-التفاهم-بين-إيران-وأمريكا-تتضمن-رفع-الحصار-البحري-وإعادة-فتح-مضيق-هرمز--1114304729.html
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إيران, أخبار إيران, البحرين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير الخارجية البحريني: ‏إيران استهدفت المناطق السكنية والمأهولة في بلادنا

14:31 GMT 02.07.2026
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو
وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
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تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، أن بلاده تواصل التزامها بمساعي السلام والحوار في منطقة الشرق الأوسط، داعيًا ‏مجلس الأمن الدولي لوقف الاعتداءات الإيرانية.
وقال الزياني، خلال جسلة لمجلس الأمن الدولي، إن "البحرين تهدف إلى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط"، منوّهًا إلى أن "إيران أطلقت أكثر من 200 صاروخ و600 مسيّرة تجاه البحرين".
وأضاف أن "الهدف الأساسي يتمثل في وقف الاعتداءات الإيرانية"، مؤكدًا أن "إيران استهدفت المناطق السكنية والمأهولة في البحرين، رغم مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة"، على حد قوله.
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ويوم السبت الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية شنت ضربات إضافية عقب أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية.

ونشرت "سنتكوم"، بيانا لها، أوضحت من خلالها أنه "عقب الضربات الأمريكية التي نُفذت بالأمس، ردًا على الهجوم الإيراني على السفينة "إيفر لوفلي" (M/V Ever Lovely)، أُتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك".

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، استهدافه 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة "علي السالم" بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين.
وشدد على أن "القواعد الأمريكية في المنطقة ستشهد جحيما خلال هذه الأيام، وعمليتنا هي رد حازم على العدوان الأمريكي الذي استهدف 5 مواقع ساحلية جنوبي البلاد".
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وذكر الحرس الثوري الإيراني، في بيانه، أن "أي انتهاك لوقف إطلاق النار سيوقف كل العمليات الجارية تماما وأي عدوان من العدو سيلقى ردًا ساحقًا، كما أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل للمسار".
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
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