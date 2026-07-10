https://sarabic.ae/20260710/إعلام-واشنطن-ملتزمة-بإيجاد-حل-دبلوماسي-والمحادثات-الفنية-مع-طهران-مستمرة-1115085964.html
إعلام: واشنطن ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي والمحادثات الفنية مع طهران مستمرة
إعلام: واشنطن ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي والمحادثات الفنية مع طهران مستمرة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصدر رسمي، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالبحث عن حل دبلوماسي للصراع مع إيران، على الرغم من التصعيد... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T00:42+0000
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ونقلت قناة "نيوز نيشن" الأمريكية عن المصدر قوله: "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإيجاد تسوية، والمحادثات التقنية مستمرة. لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا".وكان الجيش الأمريكي قد شن، فجر الأربعاء، سلسلة من الضربات استهدفت نحو 80 إلى 90 منشأة عسكرية داخل إيران، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الضربات جاءت ردًا على ما وصفته بهجمات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ ضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة استهدفت عشرات المواقع العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، بما في ذلك قواعد في البحرين والكويت.
https://sarabic.ae/20260709/إعلام-باكستان-وقطر-تسعيان-لإعادة-واشنطن-وطهران-إلى-المفاوضات-1115085583.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: واشنطن ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي والمحادثات الفنية مع طهران مستمرة
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصدر رسمي، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالبحث عن حل دبلوماسي للصراع مع إيران، على الرغم من التصعيد المستمر للتوترات.
ونقلت قناة "نيوز نيشن" الأمريكية عن المصدر قوله: "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإيجاد تسوية، والمحادثات التقنية مستمرة. لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا".
وكان الجيش الأمريكي قد شن، فجر الأربعاء، سلسلة من الضربات استهدفت نحو 80 إلى 90 منشأة عسكرية
داخل إيران، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الضربات جاءت ردًا على ما وصفته بهجمات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ ضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة استهدفت عشرات المواقع العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، بما في ذلك قواعد في البحرين والكويت.