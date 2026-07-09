https://sarabic.ae/20260709/إعلام-باكستان-وقطر-تسعيان-لإعادة-واشنطن-وطهران-إلى-المفاوضات-1115085583.html
إعلام: باكستان وقطر تسعيان لإعادة واشنطن وطهران إلى المفاوضات
إعلام: باكستان وقطر تسعيان لإعادة واشنطن وطهران إلى المفاوضات
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، بأن باكستان وقطر تبذلان جهودًا لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، عقب التصعيد الأخير في العلاقات بين... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T22:51+0000
2026-07-09T22:51+0000
2026-07-09T22:51+0000
باكستان
الحرس الثوري الإيراني
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلًا عن مصادر: "تعمل باكستان وقطر على إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات".وكان الجيش الأمريكي قد شن، فجر الأربعاء، سلسلة من الضربات استهدفت نحو 80 إلى 90 منشأة عسكرية داخل إيران، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الضربات جاءت ردًا على ما وصفته بهجمات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلاله أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.
https://sarabic.ae/20260709/لافروف-يجب-حل-النزاع-حول-إيران-باتفاقيات-تعكس-مصالح-الجميع-1115079610.html
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باكستان, الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان, الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: باكستان وقطر تسعيان لإعادة واشنطن وطهران إلى المفاوضات
أفادت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، بأن باكستان وقطر تبذلان جهودًا لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، عقب التصعيد الأخير في العلاقات بين البلدين.
وذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلًا عن مصادر: "تعمل باكستان وقطر على إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات".
وكان الجيش الأمريكي قد شن، فجر الأربعاء، سلسلة من الضربات استهدفت نحو 80 إلى 90 منشأة عسكرية داخل إيران، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الضربات جاءت ردًا على ما وصفته بهجمات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.
ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلاله أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية
في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.