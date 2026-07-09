https://sarabic.ae/20260709/لافروف-يجب-حل-النزاع-حول-إيران-باتفاقيات-تعكس-مصالح-الجميع-1115079610.html

لافروف: يجب حل النزاع حول إيران باتفاقيات تعكس مصالح الجميع

لافروف: يجب حل النزاع حول إيران باتفاقيات تعكس مصالح الجميع

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن النزاع حول إيران يجب أن يُحل باتفاقيات تُراعي مصالح جميع الأطراف. 09.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-09T17:22+0000

2026-07-09T17:22+0000

2026-07-09T17:22+0000

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سيرغي لافروف

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وقال لافروف في تصريح صحفي عقب زيارته لموزمبيق: "نتفق على موقف مشترك بشأن الأحداث المحيطة بإيران، وفي مضيق هرمز، وعلى نطاق أوسع، في الخليج. ننطلق من فرضية أنه لا بد من حل هذا النزاع، ولن يُحل إلا باتفاق يُراعي مصالح جميع الأطراف، ليس فقط إيران وجيرانها والولايات المتحدة، بل جميع الدول التي تُعاني، بشكل أو بآخر، من التأثير السلبي للوضع الراهن على الاقتصاد العالمي".وأضاف لافروف أن "موسكو تُساعد موزمبيق بتدريب الأفراد وتزويدها بالأسلحة والمعدات اللازمة".وبين لافروف خلال المؤتمر الصحفي بأن الغرب، مع تظاهره بالاستعداد لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا، قد انتقل إلى توجيه إنذارات علنية ومباشرة إلى روسيا.وأضاف: "لقد عرضنا تقييماتنا للوضع الراهن المحيط بأوكرانيا، بما في ذلك تصرفات الغرب، الذي انتقل الآن ــ كما أعلن الأوروبيون ــ إلى توجيه إنذارات علنية وصريحة إلى روسيا، متظاهراً في الوقت نفسه باستعداده للمفاوضات".وأكد لافروف أن المرتزقة القادمين من أوكرانيا باتوا يُستخدمون بنشاط في الهجمات الإرهابية الأخيرة التي تشهدها القارة الأفريقية.وتابع وزير الخارجية الروسي: "ناقشنا قضايا تهم القارة الأفريقية، بما في ذلك الأوضاع في منطقة الصحراء والساحل، والنزاع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، بالإضافة إلى بؤر أزمات أخرى. نحن ندعم تسويتها عبر المفاوضات، بالتوازي مع قمع التهديدات الإرهابية التي لا تزال قائمة في القارة، بل وأكثر من ذلك؛ فقد بدأ مؤخرًا استخدام المرتزقة الأوكرانيين بنشاط في هذه العمليات الإرهابية".وأعربت روسيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي عن ثقتهما في أن القمة الروسية الأفريقية التي ستعقد في موسكو، يومي 28 و29 أكتوبر/تشرين الأول، ستعطي زخما جديدا للعلاقات الروسية الأفريقية.

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