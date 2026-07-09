https://sarabic.ae/20260709/لافروف-يجب-حل-النزاع-حول-إيران-باتفاقيات-تعكس-مصالح-الجميع-1115079610.html
لافروف: يجب حل النزاع حول إيران باتفاقيات تعكس مصالح الجميع
لافروف: يجب حل النزاع حول إيران باتفاقيات تعكس مصالح الجميع
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن النزاع حول إيران يجب أن يُحل باتفاقيات تُراعي مصالح جميع الأطراف. 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T17:22+0000
2026-07-09T17:22+0000
2026-07-09T17:22+0000
روسيا
العالم
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موسكو
سيرغي لافروف
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وقال لافروف في تصريح صحفي عقب زيارته لموزمبيق: "نتفق على موقف مشترك بشأن الأحداث المحيطة بإيران، وفي مضيق هرمز، وعلى نطاق أوسع، في الخليج. ننطلق من فرضية أنه لا بد من حل هذا النزاع، ولن يُحل إلا باتفاق يُراعي مصالح جميع الأطراف، ليس فقط إيران وجيرانها والولايات المتحدة، بل جميع الدول التي تُعاني، بشكل أو بآخر، من التأثير السلبي للوضع الراهن على الاقتصاد العالمي".وأضاف لافروف أن "موسكو تُساعد موزمبيق بتدريب الأفراد وتزويدها بالأسلحة والمعدات اللازمة".وبين لافروف خلال المؤتمر الصحفي بأن الغرب، مع تظاهره بالاستعداد لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا، قد انتقل إلى توجيه إنذارات علنية ومباشرة إلى روسيا.وأضاف: "لقد عرضنا تقييماتنا للوضع الراهن المحيط بأوكرانيا، بما في ذلك تصرفات الغرب، الذي انتقل الآن ــ كما أعلن الأوروبيون ــ إلى توجيه إنذارات علنية وصريحة إلى روسيا، متظاهراً في الوقت نفسه باستعداده للمفاوضات".وأكد لافروف أن المرتزقة القادمين من أوكرانيا باتوا يُستخدمون بنشاط في الهجمات الإرهابية الأخيرة التي تشهدها القارة الأفريقية.وتابع وزير الخارجية الروسي: "ناقشنا قضايا تهم القارة الأفريقية، بما في ذلك الأوضاع في منطقة الصحراء والساحل، والنزاع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، بالإضافة إلى بؤر أزمات أخرى. نحن ندعم تسويتها عبر المفاوضات، بالتوازي مع قمع التهديدات الإرهابية التي لا تزال قائمة في القارة، بل وأكثر من ذلك؛ فقد بدأ مؤخرًا استخدام المرتزقة الأوكرانيين بنشاط في هذه العمليات الإرهابية".وأعربت روسيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي عن ثقتهما في أن القمة الروسية الأفريقية التي ستعقد في موسكو، يومي 28 و29 أكتوبر/تشرين الأول، ستعطي زخما جديدا للعلاقات الروسية الأفريقية.
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https://sarabic.ae/20260708/لافروف-ينقل-دعوة-بوتين-إلى-قادة-تحالف-دول-الساحل-لحضور-القمة-الروسية-الأفريقية-الثالثة-1115049062.html
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روسيا, العالم, دول الساحل, موسكو, سيرغي لافروف
روسيا, العالم, دول الساحل, موسكو, سيرغي لافروف
لافروف: يجب حل النزاع حول إيران باتفاقيات تعكس مصالح الجميع
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن النزاع حول إيران يجب أن يُحل باتفاقيات تُراعي مصالح جميع الأطراف.
وقال لافروف في تصريح صحفي عقب زيارته لموزمبيق: "نتفق على موقف مشترك بشأن الأحداث المحيطة بإيران، وفي مضيق هرمز، وعلى نطاق أوسع، في الخليج. ننطلق من فرضية أنه لا بد من حل هذا النزاع، ولن يُحل إلا باتفاق يُراعي مصالح جميع الأطراف، ليس فقط إيران وجيرانها والولايات المتحدة، بل جميع الدول التي تُعاني، بشكل أو بآخر، من التأثير السلبي للوضع الراهن على الاقتصاد العالمي".
وأكد لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الموزمبيقية ماريا مانويلا دوس سانتوس لوكاس: "نواصل دعم جهود الرئيس (دانييل) تشابو لتحقيق الاستقرار في الشمال، والقضاء على التهديد الإرهابي، وترسيخ سيادة موزمبيق الفعلية".
وأضاف لافروف أن "موسكو تُساعد موزمبيق بتدريب الأفراد وتزويدها بالأسلحة والمعدات اللازمة".
وأكد وزير الخارجية الروسي، أن رئيس موزمبيق، دانييل تشابو، سيشارك في القمة الروسية الأفريقية الثالثة المقرر إقامتها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل في العاصمة الروسية موسكو، قائلا: "نحن ممتنون للرئيس تشابو لقبوله دعوة الرئيس فلاديميربوتين للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية الثالثة، وسنواصل حوارنا مع أصدقائنا في موزمبيق على هامش هذا الحدث".
وبين لافروف خلال المؤتمر الصحفي بأن الغرب، مع تظاهره بالاستعداد لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا
، قد انتقل إلى توجيه إنذارات علنية ومباشرة إلى روسيا.
وأضاف: "لقد عرضنا تقييماتنا للوضع الراهن المحيط بأوكرانيا، بما في ذلك تصرفات الغرب، الذي انتقل الآن ــ كما أعلن الأوروبيون ــ إلى توجيه إنذارات علنية وصريحة إلى روسيا، متظاهراً في الوقت نفسه باستعداده للمفاوضات".
وأشار وزير الخارجية إلى أن روسيا لن تثق بعد الآن بالغرب بخصوص رغبته بالتفاوض بشأن أوكرانيا، مضيفا: "لن نصدق الغرب بعد الآن بأنه يريد حلولاً تفاوضية. لقد استُنفدت كل هذه النوايا الحسنة والآمال".
وأكد لافروف أن المرتزقة القادمين من أوكرانيا باتوا يُستخدمون بنشاط في الهجمات الإرهابية الأخيرة
التي تشهدها القارة الأفريقية.
وتابع وزير الخارجية الروسي: "ناقشنا قضايا تهم القارة الأفريقية، بما في ذلك الأوضاع في منطقة الصحراء والساحل، والنزاع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، بالإضافة إلى بؤر أزمات أخرى. نحن ندعم تسويتها عبر المفاوضات، بالتوازي مع قمع التهديدات الإرهابية التي لا تزال قائمة في القارة، بل وأكثر من ذلك؛ فقد بدأ مؤخرًا استخدام المرتزقة الأوكرانيين بنشاط في هذه العمليات الإرهابية".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن أمس الأربعاء، أنه نقل دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى قادة بوركينا فاسو ومالي والنيجر للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية الثالثة المقررة في موسكو.
وأعربت روسيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي عن ثقتهما في أن القمة الروسية الأفريقية التي ستعقد في موسكو
، يومي 28 و29 أكتوبر/تشرين الأول، ستعطي زخما جديدا للعلاقات الروسية الأفريقية.