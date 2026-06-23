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السودان يعلن مشاركة البرهان في القمة الروسية الأفريقية بموسكو في أكتوبر المقبل
السودان يعلن مشاركة البرهان في القمة الروسية الأفريقية بموسكو في أكتوبر المقبل
سبوتنيك عربي
بحث السودان وروسيا سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، في وقت تتطلع فيه الخرطوم إلى توسيع الشراكة مع موسكو، في مجالات... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T20:00+0000
2026-06-24T07:07+0000
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وجاء ذلك خلال اجتماعات لجنة التشاور السياسي السودانية الروسية في دورتها الـ11، التي عقدت اليوم الثلاثاء في العاصمة موسكو، بمشاركة وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية معاوية عثمان خالد، ونائب وزير الخارجية الروسي غيورغي بوريسينكو.وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، أن المباحثات تناولت مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى آفاق التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، وسبل تطويره بما يخدم المصالح المشتركة.ووفقا له، تأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات السودانية الروسية وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين، خاصة في ظل اهتمام الخرطوم بجذب الاستثمارات والشراكات الدولية لدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية.ومن المقرر أن تستضيف موسكو القمة الروسية الإفريقية الثالثة خلال شهر أكتوبر 2026، بمشاركة قادة ومسؤولين من الدول الأفريقية، لبحث آفاق التعاون السياسي والاقتصادي بين روسيا ودول القارة.لافروف بمناسبة "يوم أفريقيا": روسيا مستعدة لمشاركة خبرتها في تعزيز سيادة الطاقة مع القارة
https://sarabic.ae/20260623/الخارجية-السودانية-الخرطوم-تسعى-إلى-تفعيل-الاتفاقيات-ومذكرات-التفاهم-الموقعة-مع-موسكو--1114638521.html
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أخبار السودان اليوم, روسيا, أفريقيا, الخرطوم
أخبار السودان اليوم, روسيا, أفريقيا, الخرطوم

السودان يعلن مشاركة البرهان في القمة الروسية الأفريقية بموسكو في أكتوبر المقبل

20:00 GMT 23.06.2026 (تم التحديث: 07:07 GMT 24.06.2026)
© AP Photo / Frank Franklin IIرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Frank Franklin II
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بحث السودان وروسيا سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، في وقت تتطلع فيه الخرطوم إلى توسيع الشراكة مع موسكو، في مجالات إعادة الإعمار والطاقة والنفط.
وجاء ذلك خلال اجتماعات لجنة التشاور السياسي السودانية الروسية في دورتها الـ11، التي عقدت اليوم الثلاثاء في العاصمة موسكو، بمشاركة وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية معاوية عثمان خالد، ونائب وزير الخارجية الروسي غيورغي بوريسينكو.
وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، أن المباحثات تناولت مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى آفاق التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، وسبل تطويره بما يخدم المصالح المشتركة.
الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
الخارجية السودانية: الخرطوم تسعى إلى تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع موسكو
أمس, 18:09 GMT

وخلال الاجتماعات، أعلن وكيل وزارة الخارجية السودانية، مشاركة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، في القمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها في العاصمة الروسية موسكو، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ووفقا له، تأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات السودانية الروسية وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين، خاصة في ظل اهتمام الخرطوم بجذب الاستثمارات والشراكات الدولية لدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية.
ومن المقرر أن تستضيف موسكو القمة الروسية الإفريقية الثالثة خلال شهر أكتوبر 2026، بمشاركة قادة ومسؤولين من الدول الأفريقية، لبحث آفاق التعاون السياسي والاقتصادي بين روسيا ودول القارة.
لافروف بمناسبة "يوم أفريقيا": روسيا مستعدة لمشاركة خبرتها في تعزيز سيادة الطاقة مع القارة
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