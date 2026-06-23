https://sarabic.ae/20260623/الخارجية-السودانية-الخرطوم-تسعى-إلى-تفعيل-الاتفاقيات-ومذكرات-التفاهم-الموقعة-مع-موسكو--1114638521.html
الخارجية السودانية: الخرطوم تسعى إلى تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع موسكو
الخارجية السودانية: الخرطوم تسعى إلى تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع موسكو
سبوتنيك عربي
أعربت الخارجية السودانية عن رغبة الخرطوم في تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع موسكو في عدة مجالات بينها النقل والبنية التحتية والطاقة، وعن تطلعها... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي السوداني، معاوية عثمان خالد، الذي ترأس وفد بلاده خلال اجتماع للجنة التشاور السياسي مع روسيا في موسكو، اليوم الثلاثاء: "يتطلع السودان في مشاركة روسيا بفاعلية كبيرة في عملية إعادة الإعمار بالبلاد، وفقا لمخرجات بروتوكول التعاون الذي تم التوقيع عليه العام الماضي، خلال انعقاد أعمال اللجنة الوزارية المشتركة والذي تضمن مشاريع مهمة ستسهم تفعليها في إعادة الحياة لطبيعتها وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين". وشكر وكيل الخارجية السودانية "الحكومة الروسية على استئناف منح التأشيرات بغرض العلاج للمرضى السودانيين، خاصة وأن روسيا أصبحت وجهة مفضلة للعلاج للسودانيين، ويعتبر السودان هو الشريك الأول طبيا بالنظر لعدد متلقي العلاج من السودانيين والذي بلغ قرابة 20 ألف خلال الفترة من 2021 إلى 2025". ويشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية. وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت في أزمة إنسانية تُعد من بين الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
https://sarabic.ae/20260620/مصر-تؤكد-دعم-وحدة-السودان-وترفض-إقامة--أي-كيانات-موازية-على-أراضيه--1114544120.html
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العالم, العربي, أخبار السودان اليوم
العالم, العربي, أخبار السودان اليوم
الخارجية السودانية: الخرطوم تسعى إلى تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع موسكو
أعربت الخارجية السودانية عن رغبة الخرطوم في تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع موسكو في عدة مجالات بينها النقل والبنية التحتية والطاقة، وعن تطلعها لمشاركة روسيا بفاعلية كبيرة بعملية إعادة الإعمار في السودان.
وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي السوداني، معاوية عثمان خالد، الذي ترأس وفد بلاده خلال اجتماع للجنة التشاور السياسي مع روسيا في موسكو، اليوم الثلاثاء: "يتطلع السودان في مشاركة روسيا بفاعلية كبيرة في عملية إعادة الإعمار بالبلاد، وفقا لمخرجات بروتوكول التعاون الذي تم التوقيع عليه العام الماضي، خلال انعقاد أعمال اللجنة الوزارية المشتركة والذي تضمن مشاريع مهمة ستسهم تفعليها في إعادة الحياة لطبيعتها وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
وأشار إلى "رغبة السودان في تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في العديد من المجالات مثل النقل والبنية التحتية والطاقة والنفط والزراعة وغيرها".
وشكر وكيل الخارجية السودانية "الحكومة الروسية على استئناف منح التأشيرات بغرض العلاج للمرضى السودانيين، خاصة وأن روسيا أصبحت وجهة مفضلة للعلاج للسودانيين، ويعتبر السودان هو الشريك الأول طبيا بالنظر لعدد متلقي العلاج من السودانيين والذي بلغ قرابة 20 ألف خلال الفترة من 2021 إلى 2025".
ويشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار في السودان، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت في أزمة إنسانية تُعد من بين الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.