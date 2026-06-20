https://sarabic.ae/20260620/مصر-تؤكد-دعم-وحدة-السودان-وترفض-إقامة--أي-كيانات-موازية-على-أراضيه--1114544120.html
مصر تؤكد دعم وحدة السودان وترفض إقامة أي كيانات موازية على أراضيه
مصر تؤكد دعم وحدة السودان وترفض إقامة أي كيانات موازية على أراضيه
سبوتنيك عربي
أكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، موقفها الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مجددةً رفضها إنشاء أي كيانات... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي بنظيره السوداني محي الدين سالم، في القاهرة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك. وأكد عبد العاطي ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، واحترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، مشيرًا إلى أهمية جهود الرباعية الدولية الرامية إلى دعم الاستقرار وإنهاء الصراع. وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
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أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية
مصر تؤكد دعم وحدة السودان وترفض إقامة أي كيانات موازية على أراضيه
أكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، موقفها الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مجددةً رفضها إنشاء أي كيانات موازية على الأراضي السودانية، ومشددةً على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف مستدام لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي بنظيره السوداني محي الدين سالم، في القاهرة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك.
وأكد عبد العاطي ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، واحترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، مشيرًا إلى أهمية جهود الرباعية الدولية الرامية إلى دعم الاستقرار وإنهاء الصراع
.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية السوداني عن تقدير بلاده للدعم المصري على مختلف المستويات، مشيدًا بالمواقف المصرية الداعمة لوحدة السودان واستقراره، ومؤكدًا استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
، في مناطق متفرقة من السودان.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار
، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.