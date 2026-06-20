https://sarabic.ae/20260620/مصر-تؤكد-دعم-وحدة-السودان-وترفض-إقامة--أي-كيانات-موازية-على-أراضيه--1114544120.html

مصر تؤكد دعم وحدة السودان وترفض إقامة أي كيانات موازية على أراضيه

مصر تؤكد دعم وحدة السودان وترفض إقامة أي كيانات موازية على أراضيه

سبوتنيك عربي

أكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، موقفها الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مجددةً رفضها إنشاء أي كيانات... 20.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-20T15:39+0000

2026-06-20T15:39+0000

2026-06-20T15:39+0000

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جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي بنظيره السوداني محي الدين سالم، في القاهرة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك. وأكد عبد العاطي ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، واحترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، مشيرًا إلى أهمية جهود الرباعية الدولية الرامية إلى دعم الاستقرار وإنهاء الصراع. وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

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سبوتنيك عربي

أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية