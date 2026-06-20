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روسيا والعالم العربي
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مصر تؤكد دعم وحدة السودان وترفض إقامة أي كيانات موازية على أراضيه
مصر تؤكد دعم وحدة السودان وترفض إقامة أي كيانات موازية على أراضيه
سبوتنيك عربي
أكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، موقفها الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مجددةً رفضها إنشاء أي كيانات... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T15:39+0000
2026-06-20T15:39+0000
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قوات الدعم السريع السودانية
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جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي بنظيره السوداني محي الدين سالم، في القاهرة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك. وأكد عبد العاطي ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، واحترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، مشيرًا إلى أهمية جهود الرباعية الدولية الرامية إلى دعم الاستقرار وإنهاء الصراع. وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260617/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-لخفض-التصعيد-في-السودان-ويرفض-إنشاء-هياكل-حكم-موازية-1114431966.html
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أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية

مصر تؤكد دعم وحدة السودان وترفض إقامة أي كيانات موازية على أراضيه

15:39 GMT 20.06.2026
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairsوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairs
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أكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، موقفها الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مجددةً رفضها إنشاء أي كيانات موازية على الأراضي السودانية، ومشددةً على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف مستدام لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي بنظيره السوداني محي الدين سالم، في القاهرة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك.
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17 يونيو, 11:57 GMT
وأكد عبد العاطي ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، واحترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، مشيرًا إلى أهمية جهود الرباعية الدولية الرامية إلى دعم الاستقرار وإنهاء الصراع.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية السوداني عن تقدير بلاده للدعم المصري على مختلف المستويات، مشيدًا بالمواقف المصرية الداعمة لوحدة السودان واستقراره، ومؤكدًا استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
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1 يونيو, 17:05 GMT
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
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