بعد الإعلان عن تشكيل مجلس للأمن والدفاع.. هل قرر "الدعم السريع" الانفصال عن السودان؟

أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو، المعروف بلقب "حميدتي"، عن تشكيل مجلس للأمن والدفاع في حكومة "تحالف تأسيس"، تمهيداً لتكوين جيش جديد

وقال مجلس تأسيس، في بيان له، إن "حميدتي قرر تشكيل مجلس الأمن والدفاع إلى حين صدور قانون يحدد تكوين المجلس واختصاصاته، موضحاً أن مهام المجلس تتمثل في إعداد الخطط والسياسات الاستراتيجية للأمن والدفاع الوطني، وإجازة خطة لتأسيس جيش وطني جديد بعقيدة قتالية حديثة، تكون نواته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية – شمال والحركات الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي".وأشار البيان إلى أن اختصاصات المجلس تتضمن إعداد خطة لسياسات تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى إجازة الخطة العامة لتأسيس قوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات.وقد تأسس تحالف "تأسيس" غير الشرعي في العاصمة الكينية نيروبي في 22 فبراير/شباط 2025، ويضم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية – شمال، إضافة إلى فصائل مسلحة يقودها سليمان صندل والطاهر حجر والهادي إدريس، علاوة على جناح من حزب الأمة.ماذا يعني إعلان تحالف تأسيس التابع للدعم السريع قرارات تتعلق بإنشاء جيش موحد وأجهزة شرطة ودفاع في مناطق سيطرتهم بالسودان؟ هل بدأ التقسيم الفعلي للبلاد؟تصريحات بعيدة عن الواقعبداية يقول د. ربيع عبد العاطي، المسؤول السابق في الحكومة السودانية، إن التصريحات الصادرة عن ما يسمى بتحالف "تأسيس" بشأن تشكيل جيش موحد، كلها تصريحات ذات مدلول سياسي يراد منها القول بأننا موجودون.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "بالنظر للمناطق التي يسيطر فيها الدعم السريع، لا تجد أن هناك حكومة، حيث لا خدمات ولا أمن ولا شعب. المواطنون جلهم، إن لم يكن كلهم، قد نزحوا، إما لمناطق الوسط والشمال أو لجأوا إلى مصر وتشاد وبعض الدول الأفريقية والعربية".وأشار عبد العاطي إلى أن الحوار المعني، والذي تم الإعلان عنه خلال الأسابيع الماضية، سوف يُجرى في الأيام القادمة، والذي ستكون حصيلته مهمتين أساسيتين، هما: النزع والتسريح وإعادة الدمج لكل القوات دون استثناء، وإجراء انتخابات لتسليم السلطة لمن يرتضيهم الشعب، بعيداً عن المحاصصات أو الضغوط عن طريق رفع السلاح، وهذا هو الطريق الأوحد نحو الحكم المدني الديمقراطي.السلطة السياسية والعسكريةفي المقابل، يقول أحمد بحر، القيادي بالقوى المدنية المتحدة "قمم" وتحالف السودان التأسيسي "تأسيس": "إن قرارات محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع ورئيس حكومة السلام "تأسيس"، بإنشاء مجلس الأمن والدفاع في مناطق سيطرة حكومة "تأسيس"، تهدف إلى إعلان حكومة موازية وترسيخ وإرساء قواعد السلطة السياسية والعسكرية واستغلالها لخلق جسم يمكن أن يكون هو النواة الحقيقية لتكوين جيش سوداني موحد".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "تهدف القرارات لبناء جيش مهني واحد بعقيدة قتالية موحدة يجمع كل الحركات المسلحة التي توحدت تحت مظلة تأسيس، على أن تكون نواة الجيش هي قوات الدعم السريع".وتابع بحر: "من مهام تشكيل مجلس الأمن والدفاع (الذي يضم وزراء وإداريين مدنيين في مناطق سيطرته) المضي قدماً في تكريس أمر واقع لإدارة سياسية واقتصادية وأمنية منفصلة تماماً عن سلطة الإخوان الكيزانية في بورتسودان".شرعنة حكومة تأسيسوقال القيادي في "تأسيس": "تأتي هذه القرارات لتمكين شرعية حكومة الوحدة والسلام (تأسيس) وتوسيع رقعة التحالف حتى تشمل تيارات أخرى هدفها وحدة وسلامة السودان وحفظ أراضيه وثرواته".وأوضح بحر أن "هذه القرارات من شأنها أن تقود إلى انفصال حكومة السلام عن السودان، ولكن هذا الخيار غير متاح تماماً، لأن من أبجديات حكومة السلام أن يظل السودان وطناً واحداً موحداً يسع كل أطياف الشعب السوداني، ما عدا الحركة الإسلامية الإخوانية التي تم تصنيفها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كجماعة إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن في المنطقة".بناء الهياكل الحاكمةمن جانبها، تقول لنا مهدي، عضو منظمة العفو الدولية، مستشارة الإعلام الدولي وفض النزاعات (السودان): "إن قرارات حكومة تأسيس لا تهدف إلى تقسيم البلاد، بل إن العكس هو الأقرب للقراءة السياسية والعسكرية في هذه المرحلة".وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "إن إعلان حكومة السلام، تحالف السودان للتأسيس (تأسيس)، عن جيش موحد وأجهزة شرطة وأمن ودفاع لا يصدر عادة عن قوة تشعر بأنها في حالة تراجع أو انتظار، ولكنه قطعاً صادر عن سلطة ترى نفسها أمام واقع ميداني مستقر، وتعمل على تحويل السيطرة العسكرية إلى مؤسسات حكم دائمة وقادرة على إدارة الأرض والسكان والخدمات".وأشارت مستشارة الإعلام الدولي إلى أن ما يكشفه القرار في جوهره هو أن حكومة تأسيس تتصرف بعقلية المنتصر الذي انتقل من مرحلة المعارك اليومية إلى مرحلة بناء الهياكل الحاكمة، وهي رسالة سياسية قبل أن تكون عسكرية، مفادها أن المشروع لم يعد مجرد قوة تحمل السلاح، بل إن قوته تكمن في أنه سلطة ودولة تسعى إلى إدارة واقع قائم على الأرض وتقديم نفسها كبديل للدولة التي فقدت حضورها في مناطق واسعة.دلالة مهمةوأكدت مستشارة الإعلام الدولي أن إنشاء جيش موحد يحمل دلالة مهمة تتجاوز الجانب الأمني، إذ يعكس رغبة في دمج القوى العسكرية المتحالفة تحت قيادة واحدة ومنع تعدد مراكز القرار، وهو ما تعتبره قيادة حكومة تأسيس شرطاً أساسياً لأي مشروع حكم مستقر في المستقبل، خصوصاً بعد تجربة السودان الطويلة مع الجيوش الموازية والحركات المسلحة المتعددة.وختمت مهدي بالقول: "السؤال الحقيقي لم يعد ما إذا كانت هذه القرارات تعني التقسيم أم لا، بل ما إذا كانت ستنجح في فرض نموذج حكم قادر على الاستمرار وجذب السكان والقوى السياسية الأخرى، لأن مستقبل السودان سيتحدد بقدرة الأطراف المتصارعة على بناء مؤسسات فعالة أكثر مما سيتحدد بخطوط السيطرة العسكرية وحدها في الميدان، وهو ما أثق أن حكومة تأسيس بوسعها تحقيقه".ويشهد السودان، منذ أبريل/نيسان 2023، اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وكان الجيش قد أعلن، في مارس/آذار الماضي، أنه طرد المتمردين من العاصمة الخرطوم، فيما كثفت قوات الدعم السريع هجماتها غرب وجنوبي البلاد، في أبريل/نيسان 2025، معلنة تشكيل حكومة منافسة.وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة إنسانية كجزء من مبادرة اقترحتها الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر، غير أن الجيش لم يوافق على الاقتراح بصيغته الحالية، واستمر القتال منذ ذلك الحين.

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

