محلل سياسي يكشف لـ"سبوتنيك" تأثير الانشقاقات داخل "قوات الدعم السريع" على مصير الحرب في السودان
أكد المحلل السياسي السوداني، وليد علي، أن انشقاقات بعض القادة العسكريين عن قوات الدعم السريع وانضمامهم إلى الجيش السوداني، لن يؤثر على القدرات القتالية أو... 20.05.2026, سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
أكد المحلل السياسي السوداني، وليد علي، أن انشقاقات بعض القادة العسكريين عن قوات الدعم السريع وانضمامهم إلى الجيش السوداني، لن يؤثر على القدرات القتالية أو يضعفها، لكن قد يكون لها تأثير معنوي على المقاتلين، بحسب اعتقاده.
وقال، في حديثه لـ"سبوتنيك
"، اليوم الأربعاء: "من المؤكد أن الانشقاقات تضر بشدة الجانب المعنوي
للمقاتلين، خاصة إذا كان المنشق له شعبية وكاريزما داخل صفوف القوات المقاتلة، وهذا ما يبدو جليًا في حالة "السافنا"، فهو شخص محبوب وله تأثير وسط المقاتلين والمجتمعات السودانية في غرب السودان، وله تاريخ طويل من المعارك مع الدولة والحركات المتمردة سابقًا".
وتوقع علي أن يكون هناك المزيد من الانشقاقات وهروب عدد مؤثر من قيادات الدعم السريع من الجبهة القتالية، وأيضًا من المنصة السياسية المسماة "تأسيس"، لكن سوف تظل الحرب مستمرة حتى يتم توقيع اتفاق معلن بين البرهان وحميدتي، وهذا ما يمكن أن يكون محتملًا في مقبل الشهور إلى درجة كبيرة.
ولفت علي إلى أنه، وعلى ما يبدو، فإن فرص قبول الجيش السوداني
لوقف إطلاق النار ممكنة بعد تصدع الجبهة القتالية للدعم السريع، مما يجعل أي اتفاق موافقًا لموقف ورؤية القوات المسلحة السودانية.
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2021، يشهد السودان فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا، كان يُفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات، لكن اندلاع الحرب الداخلية في أبريل/ نيسان 2023 حال دون السير وفق المهلة المحددة، علاوة على الاضطرابات الداخلية في جنوب السودان.
ويشهد السودان، منذ أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وكان الجيش قد أعلن، في مارس/ آذار الماضي، أنه طرد المتمردين من العاصمة الخرطوم، فيما كثفت قوات الدعم السريع
هجماتها غرب وجنوبي البلاد، في أبريل/ نيسان 2025، معلنة تشكيل حكومة منافسة.
وفي 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة إنسانية
كجزء من مبادرة اقترحتها الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر، غير أن الجيش لم يوافق على الاقتراح بصيغته الحالية، واستمر القتال منذ ذلك الحين.