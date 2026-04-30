https://sarabic.ae/20260430/رئيس-مجلس-السيادة-سنخلص-السودان-قريبا-من-كابوس-الدعم-السريع-1112987881.html

رئيس مجلس السيادة: سنخلص السودان قريبا من كابوس الدعم السريع

سبوتنيك عربي

أكد رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، أن العمليات العسكرية ضد قوات الدعم السريع مستمرة، مشددًا على أن "مسيرة القضاء على الميليشيا ستتواصل حتى...

2026-04-30T07:07+0000

أخبار السودان اليوم

الفترة الانتقالية في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1e/1109819123_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_6be2a95ea08e33bd4311705812b81803.jpg

وقال البرهان، في تصريحات له، إن "القوات المسلحة تمضي قدمًا في عملياتها العسكرية"، مضيفا أن "الجيش يقترب من إنهاء ما وصفه بكابوس ميليشيا الدعم السريع وكل المتمردين".وأكد رفضه الدخول في أي مفاوضات مع هذه القوات أو الجهات الداعمة لها، مع استثناء من يختار الاستسلام وإلقاء السلاح، على حد قوله.ووجّه البرهان، رسالة إلى النازحين واللاجئين، تعهد فيها بأن القوات المسلحة ستصل إليهم وتعمل على رفع المعاناة عنهم، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية تجري في مختلف الجبهات.كما اتهم قوات الدعم السريع، بالاستعانة بمرتزقة وتلقي دعم خارجي، في ظل استمرار القتال بين الطرفين منذ أشهر، وما خلّفه من أزمة إنسانية متفاقمة في البلاد.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

