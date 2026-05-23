الكوليرا تتفشى في السودان...75 وفاة بغرب كردفان
سبوتنيك عربي
ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء الكوليرا في منطقة فوجا الإدارية، التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان، إلى أكثر من 75 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات... 23.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-23T09:20+0000
وأوضح عاملون في القطاع الصحي في تصريحات لـ"راديو دبنقا" السوداني، اليوم السبت، أن المرض بدأ في الانتشار من منطقة فوجا ليمتد إلى مناطق مجاورة، من بينها الكَبَرة والقُصة والرقيق، مع تسجيل حالات إصابة جديدة في منطقة الفردوس التابعة لمحلية لقاوة.ويأتي ذلك في ظل نقص حاد في المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية وتراجع الكوادر الطبية، ما دفع بعض الأهالي إلى الاعتماد على الطب الشعبي والأعشاب في مواجهة المرض.وأكدت المصادر أن المرافق الصحية في المنطقة باتت غير قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين، في وقت يحتاج فيه المريض إلى كميات كبيرة من المحاليل الوريدية وسط شح الإمدادات.وحذرت من احتمالية اتساع رقعة انتشار الوباء إلى القرى والمناطق المجاورة المرتبطة بأسواق مدينة فوجا، مع استمرار تسجيل إصابات يومية جديدة.في سياق متصل، ناشد أهالي المنطقة وزارة الصحة الاتحادية والمنظمات الإنسانية والإقليمية والدولية التدخل العاجل لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية، واحتواء تفشي الوباء قبل تفاقم الأزمة الإنسانية. وأشارت المصادر إلى أن مدينة فوجا استقبلت خلال الأشهر الماضية أعدادا كبيرة من النازحين الفارين من مدينة النهود ومناطق أخرى، حيث جرى إيواؤهم في المنازل والمدارس والمساجد ومراكز الإيواء.
