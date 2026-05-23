الكوليرا تتفشى في السودان...75 وفاة بغرب كردفان

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
الكوليرا تتفشى في السودان...75 وفاة بغرب كردفان
ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء الكوليرا في منطقة فوجا الإدارية، التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان، إلى أكثر من 75 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات... 23.05.2026, سبوتنيك عربي
الكوليرا تتفشى في السودان...75 وفاة بغرب كردفان

09:20 GMT 23.05.2026
ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء الكوليرا في منطقة فوجا الإدارية، التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان، إلى أكثر من 75 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات 120 حالة.
وأوضح عاملون في القطاع الصحي في تصريحات لـ"راديو دبنقا" السوداني، اليوم السبت، أن المرض بدأ في الانتشار من منطقة فوجا ليمتد إلى مناطق مجاورة، من بينها الكَبَرة والقُصة والرقيق، مع تسجيل حالات إصابة جديدة في منطقة الفردوس التابعة لمحلية لقاوة.
ويأتي ذلك في ظل نقص حاد في المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية وتراجع الكوادر الطبية، ما دفع بعض الأهالي إلى الاعتماد على الطب الشعبي والأعشاب في مواجهة المرض.
وأكدت المصادر أن المرافق الصحية في المنطقة باتت غير قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين، في وقت يحتاج فيه المريض إلى كميات كبيرة من المحاليل الوريدية وسط شح الإمدادات.
وحذرت من احتمالية اتساع رقعة انتشار الوباء إلى القرى والمناطق المجاورة المرتبطة بأسواق مدينة فوجا، مع استمرار تسجيل إصابات يومية جديدة.
في سياق متصل، ناشد أهالي المنطقة وزارة الصحة الاتحادية والمنظمات الإنسانية والإقليمية والدولية التدخل العاجل لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية، واحتواء تفشي الوباء قبل تفاقم الأزمة الإنسانية.
وأشارت المصادر إلى أن مدينة فوجا استقبلت خلال الأشهر الماضية أعدادا كبيرة من النازحين الفارين من مدينة النهود ومناطق أخرى، حيث جرى إيواؤهم في المنازل والمدارس والمساجد ومراكز الإيواء.
