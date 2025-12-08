https://sarabic.ae/20251208/الأمم-المتحدة-الكونغو-الديمقراطية-تعاني-أسوأ-تفش-للكوليرا-منذ-25-عاما-1107951407.html
تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية أسوأ تفش للكوليرا منذ عام 2000، إذ أودت بحياة أكثر من 1800 شخص منذ بداية عام 2025، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف). 08.12.2025, سبوتنيك عربي
وقالت المنظمة في بيان صحفي: "إن تفشي وباء الكوليرا في جمهورية الكونغو الديمقراطية له آثار مدمرة، حيث سُجِّلت 64,427 حالة إصابة منذ بداية العام، منها 1,888 حالة وفاة، و14,818 حالة بين الأطفال، و340 حالة وفاة. ويُعد هذا أكبر تفش للكوليرا في البلاد منذ 25 عامًا".وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن تفشي المرض أدى إلى تعطيل تعليم الأطفال، وفي إحدى الحالات الأكثر مأساوية، توفي 16 من أصل 62 طفلا يعيشون في دار للأيتام في كينشاسا في غضون أيام من وصول المرض إلى الدار.لا يزال سوء الصرف الصحي يشكل مشكلة كبرى، حيث يتمتع 43% فقط من السكان بالقدرة على الوصول إلى خدمات إمدادات المياه الأساسية على الأقل، وهو أدنى معدل في أفريقيا، كما يتمتع 15% فقط بالقدرة على الوصول إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية.الكوليرا مرض شديد العدوى ينتشر عن طريق تناول طعام أو ماء ملوث. يمكن أن تسبب الكوليرا إسهالًا مائيًا حادًا وشديدًا، وقد تؤدي الحالات الشديدة من المرض إلى الوفاة في غضون ساعات إذا تُركت دون علاج.
الأمم المتحدة: الكونغو الديمقراطية تعاني أسوأ تفش للكوليرا منذ 25 عاما
وقالت المنظمة في بيان صحفي: "إن تفشي وباء الكوليرا في جمهورية الكونغو الديمقراطية له آثار مدمرة، حيث سُجِّلت 64,427 حالة إصابة منذ بداية العام، منها 1,888 حالة وفاة، و14,818 حالة بين الأطفال، و340 حالة وفاة. ويُعد هذا أكبر تفش للكوليرا في البلاد منذ 25 عامًا".
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن تفشي المرض أدى إلى تعطيل تعليم الأطفال، وفي إحدى الحالات الأكثر مأساوية، توفي 16 من أصل 62 طفلا يعيشون في دار للأيتام في كينشاسا في غضون أيام من وصول المرض إلى الدار.
أصاب الوباء 17 مقاطعة من أصل 26 مقاطعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك العاصمة كينشاسا. وتختلف نسبة الإصابات بين الأطفال باختلاف المقاطعة، إلا أن المتوسط الوطني يبلغ نحو 23.4%.
لا يزال سوء الصرف الصحي يشكل مشكلة كبرى، حيث يتمتع 43% فقط من السكان بالقدرة على الوصول إلى خدمات إمدادات المياه الأساسية على الأقل، وهو أدنى معدل في أفريقيا، كما يتمتع 15% فقط بالقدرة على الوصول إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية.
وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، أفادت منظمة الصحة العالمية أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، تم تسجيل أكثر من 565 ألف حالة إصابة بالكوليرا في 32 دولة، بما في ذلك أكثر من 7 آلاف حالة وفاة.
الكوليرا مرض شديد العدوى ينتشر عن طريق تناول طعام أو ماء ملوث. يمكن أن تسبب الكوليرا إسهالًا مائيًا حادًا وشديدًا، وقد تؤدي الحالات الشديدة من المرض إلى الوفاة في غضون ساعات إذا تُركت دون علاج.