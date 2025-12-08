https://sarabic.ae/20251208/الأمم-المتحدة-الكونغو-الديمقراطية-تعاني-أسوأ-تفش-للكوليرا-منذ-25-عاما-1107951407.html

الأمم المتحدة: الكونغو الديمقراطية تعاني أسوأ تفش للكوليرا منذ 25 عاما

الأمم المتحدة: الكونغو الديمقراطية تعاني أسوأ تفش للكوليرا منذ 25 عاما

سبوتنيك عربي

تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية أسوأ تفش للكوليرا منذ عام 2000، إذ أودت بحياة أكثر من 1800 شخص منذ بداية عام 2025، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف). 08.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-08T18:37+0000

2025-12-08T18:37+0000

2025-12-08T18:37+0000

العالم

الكونغو

الكوليرا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/0f/1049576951_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_776147284fd517fe25d491d81b1b9bc5.jpg

وقالت المنظمة في بيان صحفي: "إن تفشي وباء الكوليرا في جمهورية الكونغو الديمقراطية له آثار مدمرة، حيث سُجِّلت 64,427 حالة إصابة منذ بداية العام، منها 1,888 حالة وفاة، و14,818 حالة بين الأطفال، و340 حالة وفاة. ويُعد هذا أكبر تفش للكوليرا في البلاد منذ 25 عامًا".وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن تفشي المرض أدى إلى تعطيل تعليم الأطفال، وفي إحدى الحالات الأكثر مأساوية، توفي 16 من أصل 62 طفلا يعيشون في دار للأيتام في كينشاسا في غضون أيام من وصول المرض إلى الدار.لا يزال سوء الصرف الصحي يشكل مشكلة كبرى، حيث يتمتع 43% فقط من السكان بالقدرة على الوصول إلى خدمات إمدادات المياه الأساسية على الأقل، وهو أدنى معدل في أفريقيا، كما يتمتع 15% فقط بالقدرة على الوصول إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية.الكوليرا مرض شديد العدوى ينتشر عن طريق تناول طعام أو ماء ملوث. يمكن أن تسبب الكوليرا إسهالًا مائيًا حادًا وشديدًا، وقد تؤدي الحالات الشديدة من المرض إلى الوفاة في غضون ساعات إذا تُركت دون علاج.الكونغو الديمقراطية وحركة "23 مارس" توقعان اتفاق السلام الشامل في الدوحة

https://sarabic.ae/20251205/الاتحاد-الأفريقي-توقيع-اتفاقية-السلام-بين-رواندا-والكونغو-الديمقراطية-إنجاز-مهم-1107844152.html

الكونغو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الكونغو, الكوليرا