الكونغو الديمقراطية وحركة "23 مارس" توقعان اتفاق السلام الشامل في الدوحة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251115/الكونغو-الديمقراطية-وحركة-23-مارس-توقعان-اتفاق-السلام-الشامل-في-الدوحة-1107136597.html
الكونغو الديمقراطية وحركة "23 مارس" توقعان اتفاق السلام الشامل في الدوحة
الكونغو الديمقراطية وحركة "23 مارس" توقعان اتفاق السلام الشامل في الدوحة
سبوتنيك عربي
وقّعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة "23 مارس" المعارضة المسلحة، اليوم السبت، اتفاق السلام الشامل بوساطة قطرية، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T12:25+0000
2025-11-15T12:25+0000
الكونغو
قطر
العالم
أخبار العالم الآن
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104825749_0:0:1461:821_1920x0_80_0_0_8298887288910700f49590d017b9f726.jpg
وظهر ممثلو الجانبين وهم يوقّعون الوثيقة ويتبادلون المصافحة، بحضور وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي.وأكد الخليفي، في كلمة عقب التوقيع، أن الاتفاق يشكّل "خطوة أساسية نحو ترسيخ السلام والاستقرار" في جمهورية الكونغو الديمقراطية.ووقّعت حكومة الكونغو الديمقراطية، في العاصمة القطرية الدوحة، في يوليو/ تموز 2025، اتفاقا لوقف إطلاق النار والقتال مع تحالف "نهر الكونغو" المتمرد بما يشمل حركة "23 مارس" .وقال الخليفي إن "قطر استضافت منذ مارس (آذار) 2025، جولات المفاوضات التي أفضت إلى هذا الإعلان"، مشيدًا بمواقف الأطراف الموقّعة على الاتفاق.وأضاف الخليفي أن "الإعلان يمهّد الطريق لعودة النازحين إلى ديارهم، واستعادة الدولة لسلطتها على أراضيها"، مؤكدًا "دعم الدوحة الكامل لمسار السلام والاستقرار في الكونغو الديمقراطية".وعانى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من صراعات دامت أكثر من 3 عقود، ما أدى إلى أزمة إنسانية ونزوح مئات الآلاف من ديارهم.وقُتل آلاف الأشخاص في هجوم حركة "23 مارس"، في وقت سابق من العام الحالي، والذي شهد سيطرة المتمردين على عاصمتي غوما وبوكافو، وهما عاصمتان إقليميتان رئيسيتان.واستقرت خطوط المواجهة منذ فبراير الماضي، لكن القتال لا يزال يندلع بانتظام بين حركة "23 مارس" والعديد من الميليشيات الموالية للحكومة.
https://sarabic.ae/20230818/دول-أفريقية-تساعد-الكونغو-الديمقراطية-ضد-متمردي-23-مارس-1080192476.html
https://sarabic.ae/20230814/ما--الدول-الأفريقية-التي-تساعد-الكونغو-الديمقراطية-في-مكافحة-متمردي-حركة-23-مارس-1080079501.html
الكونغو
قطر
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104825749_52:0:1349:973_1920x0_80_0_0_b955d989ebfc7d1ae9914c034820b6bb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكونغو, قطر, العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا
الكونغو, قطر, العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا

الكونغو الديمقراطية وحركة "23 مارس" توقعان اتفاق السلام الشامل في الدوحة

12:25 GMT 15.11.2025
© Photo / Unsplash/ Visit Qatarالعاصمة القطرية الدوحة
العاصمة القطرية الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© Photo / Unsplash/ Visit Qatar
تابعنا عبر
وقّعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة "23 مارس" المعارضة المسلحة، اليوم السبت، اتفاق السلام الشامل بوساطة قطرية، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في العاصمة الدوحة.
وظهر ممثلو الجانبين وهم يوقّعون الوثيقة ويتبادلون المصافحة، بحضور وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي.
وأكد الخليفي، في كلمة عقب التوقيع، أن الاتفاق يشكّل "خطوة أساسية نحو ترسيخ السلام والاستقرار" في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ووقّعت حكومة الكونغو الديمقراطية، في العاصمة القطرية الدوحة، في يوليو/ تموز 2025، اتفاقا لوقف إطلاق النار والقتال مع تحالف "نهر الكونغو" المتمرد بما يشمل حركة "23 مارس" .

وأكد وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، في مؤتمر صحفي آنذاك، أن "إعلان المبادئ الموقّع بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة "23 مارس"، يُمثل خارطة طريق نحو المصالحة الوطنية، وليس مجرد اتفاق لوقف العنف".

وقال الخليفي إن "قطر استضافت منذ مارس (آذار) 2025، جولات المفاوضات التي أفضت إلى هذا الإعلان"، مشيدًا بمواقف الأطراف الموقّعة على الاتفاق.
دول أفريقية تساعد الكونغو الديمقراطية ضد متمردي 23 مارس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
وسائط متعددة
دول أفريقية تساعد الكونغو الديمقراطية ضد متمردي "23 مارس"
18 أغسطس 2023, 08:46 GMT
وأضاف الخليفي أن "الإعلان يمهّد الطريق لعودة النازحين إلى ديارهم، واستعادة الدولة لسلطتها على أراضيها"، مؤكدًا "دعم الدوحة الكامل لمسار السلام والاستقرار في الكونغو الديمقراطية".

وكانت جماعة "23 مارس" المسلحة، التي استولت على مساحات شاسعة من الأراضي الغنية بالمعادن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في هجوم خاطف، في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2025، قد أصرت على السعي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار خاص بها مع كينشاسا، بعد أن وقّع حليفها الرواندي اتفاق سلام في واشنطن في يونيو/ حزيران 2025.

وعانى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من صراعات دامت أكثر من 3 عقود، ما أدى إلى أزمة إنسانية ونزوح مئات الآلاف من ديارهم.
الأوضاع في الكونغو الديمقراطية - مكافحة متمردي حركة 23 مارس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
ما الدول الأفريقية التي تساعد الكونغو الديمقراطية في مكافحة متمردي "23 مارس"؟
14 أغسطس 2023, 19:04 GMT
وقُتل آلاف الأشخاص في هجوم حركة "23 مارس"، في وقت سابق من العام الحالي، والذي شهد سيطرة المتمردين على عاصمتي غوما وبوكافو، وهما عاصمتان إقليميتان رئيسيتان.
واستقرت خطوط المواجهة منذ فبراير الماضي، لكن القتال لا يزال يندلع بانتظام بين حركة "23 مارس" والعديد من الميليشيات الموالية للحكومة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала