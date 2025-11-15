https://sarabic.ae/20251115/الكونغو-الديمقراطية-وحركة-23-مارس-توقعان-اتفاق-السلام-الشامل-في-الدوحة-1107136597.html
وقّعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة "23 مارس" المعارضة المسلحة، اليوم السبت، اتفاق السلام الشامل بوساطة قطرية، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في
وظهر ممثلو الجانبين وهم يوقّعون الوثيقة ويتبادلون المصافحة، بحضور وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي.وأكد الخليفي، في كلمة عقب التوقيع، أن الاتفاق يشكّل "خطوة أساسية نحو ترسيخ السلام والاستقرار" في جمهورية الكونغو الديمقراطية.ووقّعت حكومة الكونغو الديمقراطية، في العاصمة القطرية الدوحة، في يوليو/ تموز 2025، اتفاقا لوقف إطلاق النار والقتال مع تحالف "نهر الكونغو" المتمرد بما يشمل حركة "23 مارس" .وقال الخليفي إن "قطر استضافت منذ مارس (آذار) 2025، جولات المفاوضات التي أفضت إلى هذا الإعلان"، مشيدًا بمواقف الأطراف الموقّعة على الاتفاق.وأضاف الخليفي أن "الإعلان يمهّد الطريق لعودة النازحين إلى ديارهم، واستعادة الدولة لسلطتها على أراضيها"، مؤكدًا "دعم الدوحة الكامل لمسار السلام والاستقرار في الكونغو الديمقراطية".وعانى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من صراعات دامت أكثر من 3 عقود، ما أدى إلى أزمة إنسانية ونزوح مئات الآلاف من ديارهم.وقُتل آلاف الأشخاص في هجوم حركة "23 مارس"، في وقت سابق من العام الحالي، والذي شهد سيطرة المتمردين على عاصمتي غوما وبوكافو، وهما عاصمتان إقليميتان رئيسيتان.واستقرت خطوط المواجهة منذ فبراير الماضي، لكن القتال لا يزال يندلع بانتظام بين حركة "23 مارس" والعديد من الميليشيات الموالية للحكومة.
وقّعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة "23 مارس" المعارضة المسلحة، اليوم السبت، اتفاق السلام الشامل بوساطة قطرية، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في العاصمة الدوحة.
وظهر ممثلو الجانبين وهم يوقّعون الوثيقة ويتبادلون المصافحة، بحضور وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي.
وأكد الخليفي، في كلمة عقب التوقيع، أن الاتفاق يشكّل "خطوة أساسية نحو ترسيخ السلام والاستقرار" في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ووقّعت حكومة الكونغو الديمقراطية، في العاصمة القطرية الدوحة، في يوليو/ تموز 2025، اتفاقا لوقف إطلاق النار والقتال مع تحالف "نهر الكونغو" المتمرد بما يشمل حركة "23 مارس" .
وأكد وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، في مؤتمر صحفي آنذاك، أن "إعلان المبادئ الموقّع بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة "23 مارس"، يُمثل خارطة طريق نحو المصالحة الوطنية، وليس مجرد اتفاق لوقف العنف".
وقال الخليفي إن "قطر استضافت منذ مارس (آذار) 2025، جولات المفاوضات التي أفضت إلى هذا الإعلان"، مشيدًا بمواقف الأطراف الموقّعة على الاتفاق.
وأضاف الخليفي أن "الإعلان يمهّد الطريق لعودة النازحين إلى ديارهم، واستعادة الدولة لسلطتها على أراضيها"، مؤكدًا "دعم الدوحة الكامل لمسار السلام والاستقرار في الكونغو الديمقراطية".
وكانت جماعة "23 مارس" المسلحة، التي استولت على مساحات شاسعة من الأراضي الغنية بالمعادن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في هجوم خاطف، في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2025، قد أصرت على السعي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار خاص بها مع كينشاسا، بعد أن وقّع حليفها الرواندي اتفاق سلام في واشنطن في يونيو/ حزيران 2025.
وعانى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من صراعات دامت أكثر من 3 عقود، ما أدى إلى أزمة إنسانية ونزوح مئات الآلاف من ديارهم.
وقُتل آلاف الأشخاص في هجوم حركة "23 مارس"، في وقت سابق من العام الحالي، والذي شهد سيطرة المتمردين على عاصمتي غوما وبوكافو، وهما عاصمتان إقليميتان رئيسيتان.
واستقرت خطوط المواجهة منذ فبراير الماضي، لكن القتال لا يزال يندلع بانتظام بين حركة "23 مارس" والعديد من الميليشيات الموالية للحكومة.