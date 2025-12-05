عربي
أمساليوم
بث مباشر
الاتحاد الأفريقي: توقيع اتفاقية السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية "إنجاز مهم"
ووصف يوسف اتفاق السلام بين الدولتين الأفريقيتين إياه بأنه "إنجاز مهم"، على طريق ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى.وأشار بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي، أمس الخميس، إلى أن يوسف أثنى على توقيع الرئيس الرواندي، بول كاغامي، ونظيره الكونغولي، فيليكس تشيسكيدي، على الاتفاق، مؤكدا أن "هذه الخطوة تمثل تقدما كبيرا نحو إحلال سلام دائم في المنطقة".ووفق البيان، عبّر يوسف عن تقديره للدور الأمريكي في إنجاز الاتفاق، بما في ذلك مشاركة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كما أشاد بدعم دولة قطر وجهودها الدبلوماسية واستعدادها لمساندة مبادرات السلام الأفريقية.ودعا رئيس المفوضية جميع الأطراف إلى الالتزام الصادق بتنفيذ الاتفاق "نصا وروحا"، بما يمهد للمصالحة وتعزيز التعاون الإقليمي، مؤكدا استعداد المفوضية لتقديم الدعم اللازم لمواصلة هذه العملية بما يخدم شعوب الكونغو ورواندا ومجمل منطقة البحيرات العظمى.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، توقيع اتفاق سلام يعرف باسم "اتفاقات واشنطن" بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، يرسّخ وقف إطلاق النار الدائم ونزع سلاح الجماعات غير الحكومية، وذلك بعد سنوات من النزاع بين الدولتين الأفريقيتين.وقال ترامب في كلمته خلال مراسم التوقيع في معهد السلام الأمريكي، أمس الخميس: "الاتفاق الذي نوقعه اليوم، والذي سيُعرف باسم "اتفاقات واشنطن"، يكرس الشروط المتفق عليها في يونيو (حزيران) الماضي، بما في ذلك وقف إطلاق النار الدائم، ونزع سلاح القوى غير الحكومية، وترتيبات لعودة اللاجئين إلى منازلهم، وكذلك تحقيق العدالة والمساءلة بحق من ارتكبوا فظائع غير قانونية".وأضاف ترامب أن "الاتفاق يتضمن أيضًا توقعات بدمج اقتصادَي جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، ضمن إطار اقتصادي جديد".ويأتي اتفاق السلام بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد نحو 30 عاما من الصراع الدموي الذي اندلع عام 1994، وأسفر عن مقتل الآلاف من الجانبين، وتسبب في زعزعة استقرار منطقة البحيرات الكبرى في القارة الأفريقية.وعلى مدى العقود الماضية، فشلت الجهود الدبلوماسية كافة في وضع حد لهذا النزاع، في ظل اتهامات متبادلة، أبرزها دعم رواندا لحركة "إم 23" المتمردة الناشطة في شرق الكونغو، مقابل الحصول على جزء من الموارد الطبيعية الغنية في تلك المنطقة.ويمثل الاتفاق الموقع في واشنطن، برعاية أمريكية، تحولا مهما في مسار الأزمة، وسط تقديرات بأن يؤدي إلى إنهاء النزاع طويل الأمد، ويفتح المجال أمام استثمارات غربية واسعة، لا سيما في قطاع المعادن النادرة، التي تمتلك الكونغو الديمقراطية كميات ضخمة منها.
الاتحاد الأفريقي: توقيع اتفاقية السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية "إنجاز مهم"

رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، باتفاق السلام الموقع في واشنطن بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.
ووصف يوسف اتفاق السلام بين الدولتين الأفريقيتين إياه بأنه "إنجاز مهم"، على طريق ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى.
وأشار بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي، أمس الخميس، إلى أن يوسف أثنى على توقيع الرئيس الرواندي، بول كاغامي، ونظيره الكونغولي، فيليكس تشيسكيدي، على الاتفاق، مؤكدا أن "هذه الخطوة تمثل تقدما كبيرا نحو إحلال سلام دائم في المنطقة".
ووفق البيان، عبّر يوسف عن تقديره للدور الأمريكي في إنجاز الاتفاق، بما في ذلك مشاركة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كما أشاد بدعم دولة قطر وجهودها الدبلوماسية واستعدادها لمساندة مبادرات السلام الأفريقية.
ودعا رئيس المفوضية جميع الأطراف إلى الالتزام الصادق بتنفيذ الاتفاق "نصا وروحا"، بما يمهد للمصالحة وتعزيز التعاون الإقليمي، مؤكدا استعداد المفوضية لتقديم الدعم اللازم لمواصلة هذه العملية بما يخدم شعوب الكونغو ورواندا ومجمل منطقة البحيرات العظمى.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، توقيع اتفاق سلام يعرف باسم "اتفاقات واشنطن" بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، يرسّخ وقف إطلاق النار الدائم ونزع سلاح الجماعات غير الحكومية، وذلك بعد سنوات من النزاع بين الدولتين الأفريقيتين.
وقال ترامب في كلمته خلال مراسم التوقيع في معهد السلام الأمريكي، أمس الخميس: "الاتفاق الذي نوقعه اليوم، والذي سيُعرف باسم "اتفاقات واشنطن"، يكرس الشروط المتفق عليها في يونيو (حزيران) الماضي، بما في ذلك وقف إطلاق النار الدائم، ونزع سلاح القوى غير الحكومية، وترتيبات لعودة اللاجئين إلى منازلهم، وكذلك تحقيق العدالة والمساءلة بحق من ارتكبوا فظائع غير قانونية".
وأضاف ترامب أن "الاتفاق يتضمن أيضًا توقعات بدمج اقتصادَي جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، ضمن إطار اقتصادي جديد".
ويأتي اتفاق السلام بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد نحو 30 عاما من الصراع الدموي الذي اندلع عام 1994، وأسفر عن مقتل الآلاف من الجانبين، وتسبب في زعزعة استقرار منطقة البحيرات الكبرى في القارة الأفريقية.
وعلى مدى العقود الماضية، فشلت الجهود الدبلوماسية كافة في وضع حد لهذا النزاع، في ظل اتهامات متبادلة، أبرزها دعم رواندا لحركة "إم 23" المتمردة الناشطة في شرق الكونغو، مقابل الحصول على جزء من الموارد الطبيعية الغنية في تلك المنطقة.
ويمثل الاتفاق الموقع في واشنطن، برعاية أمريكية، تحولا مهما في مسار الأزمة، وسط تقديرات بأن يؤدي إلى إنهاء النزاع طويل الأمد، ويفتح المجال أمام استثمارات غربية واسعة، لا سيما في قطاع المعادن النادرة، التي تمتلك الكونغو الديمقراطية كميات ضخمة منها.
