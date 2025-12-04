https://sarabic.ae/20251204/ترامب-يعلن-نهاية-حرب-استمرت-لعقود-بين-دولتين-أفريقيتين-1107820310.html
ترامب يعلن "نهاية حرب" استمرت لعقود بين دولتين أفريقيتين
ترامب يعلن "نهاية حرب" استمرت لعقود بين دولتين أفريقيتين
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، توقيع اتفاق سلام يعرف باسم "اتفاقات واشنطن" بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، يرسّخ وقف إطلاق النار الدائم ونزع سلاح الجماعات غير الحكومية، وذلك بعد سنوات من النزاع بين الدولتين الأفريقيتين.
وقال ترامب في كلمته خلال مراسم التوقيع في معهد السلام الأمريكي، اليوم الخميس: "الاتفاق الذي نوقّعه اليوم، والذي سيُعرف باسم "اتفاقات واشنطن"، يكرّس الشروط المتفق عليها في يونيو (حزيران) الماضي، بما في ذلك وقف إطلاق النار الدائم، ونزع سلاح القوى غير الحكومية، وترتيبات لعودة اللاجئين إلى منازلهم، وكذلك تحقيق العدالة والمساءلة بحق من ارتكبوا فظائع غير قانونية".ويأتي اتفاق السلام بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد نحو 30 عاما من الصراع الدموي الذي اندلع عام 1994، وأسفر عن مقتل الآلاف من الجانبين، وتسبب في زعزعة استقرار منطقة البحيرات الكبرى في القارة الأفريقية.ويمثل الاتفاق الموقّع في واشنطن، برعاية أمريكية، تحولًا مهمًا في مسار الأزمة، وسط تقديرات بأن يؤدي إلى إنهاء النزاع طويل الأمد، ويفتح المجال أمام استثمارات غربية واسعة، لا سيما في قطاع المعادن النادرة، التي تمتلك الكونغو الديمقراطية كميات ضخمة منها.
ترامب يعلن "نهاية حرب" استمرت لعقود بين دولتين أفريقيتين
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، توقيع اتفاق سلام يعرف باسم "اتفاقات واشنطن" بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، يرسّخ وقف إطلاق النار الدائم ونزع سلاح الجماعات غير الحكومية، وذلك بعد سنوات من النزاع بين الدولتين الأفريقيتين.
وقال ترامب في كلمته خلال مراسم التوقيع في معهد السلام الأمريكي، اليوم الخميس: "الاتفاق الذي نوقّعه اليوم، والذي سيُعرف باسم "اتفاقات واشنطن"، يكرّس الشروط المتفق عليها في يونيو (حزيران) الماضي، بما في ذلك وقف إطلاق النار الدائم، ونزع سلاح القوى غير الحكومية، وترتيبات لعودة اللاجئين إلى منازلهم، وكذلك تحقيق العدالة والمساءلة بحق من ارتكبوا فظائع غير قانونية".
وأضاف ترامب أن "الاتفاق يتضمن أيضًا توقعات بدمج اقتصادَي جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، ضمن إطار اقتصادي جديد".
ويأتي اتفاق السلام بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد نحو 30 عاما من الصراع الدموي الذي اندلع عام 1994، وأسفر عن مقتل الآلاف من الجانبين، وتسبب في زعزعة استقرار منطقة البحيرات الكبرى في القارة الأفريقية.
وعلى مدى العقود الماضية، فشلت الجهود الدبلوماسية كافة في وضع حد لهذا النزاع، في ظل اتهامات متبادلة، أبرزها دعم رواندا لحركة "إم 23" المتمردة الناشطة في شرق الكونغو، مقابل الحصول على جزء من الموارد الطبيعية الغنية في تلك المنطقة.
ويمثل الاتفاق الموقّع في واشنطن، برعاية أمريكية، تحولًا مهمًا في مسار الأزمة، وسط تقديرات بأن يؤدي إلى إنهاء النزاع طويل الأمد، ويفتح المجال أمام استثمارات غربية واسعة، لا سيما في قطاع المعادن النادرة
، التي تمتلك الكونغو الديمقراطية كميات ضخمة منها.