https://sarabic.ae/20250424/الكونغو-الديمقراطية-وإم23-تتفقان-على-التمهيد-لوقف-فعال-لإطلاق-النار-بوساطة-قطرية-1099837656.html

الكونغو الديمقراطية و"إم23" تتفقان على التمهيد لوقف فعال لإطلاق النار بوساطة قطرية

الكونغو الديمقراطية و"إم23" تتفقان على التمهيد لوقف فعال لإطلاق النار بوساطة قطرية

سبوتنيك عربي

أعلنت حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة "إم23" المتمردة، توصلهما إلى اتفاق للعمل على التمهيد لهدنة تمهّد لإرساء وقف فعّال لإطلاق النار في شرق البلاد، بوساطة... 24.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-24T01:10+0000

2025-04-24T01:10+0000

2025-04-24T01:10+0000

الكونغو

جيش الكونغو

قطر

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الجزائر – سبوتنيك. وأكد الطرفان في بيان مشترك، التزامهما بحل النزاع بوسائل سلمية، عقب محادثات استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، وجاء في البيان: "بروح التفاهم والرغبة في السلام، اتفق الجانبان على السعي لهدنة تؤسس لوقف إطلاق نار دائم".وشدد الطرفان على التزامهما الفوري بوقف الأعمال العدائية ورفض خطاب الكراهية، داعين المجتمعات المحلية إلى احترام الالتزامات المعلنة، تمهيداً لحوار أوسع يعالج جذور الأزمة ويسهم في إحلال سلام دائم في المنطقة.ويأتي الاتفاق بعد تقارير إعلامية محلية تحدثت عن تعثر سابق في المفاوضات بسبب خلافات على صياغة البيان المشترك.وتشهد الكونغو الديمقراطية منذ 2022 تصعيداً في المواجهات بين الجيش الحكومي ومتمردي "إم23" المسيطرين على مناطق في الشرق. وكانت الحركة قد استأنفت هجماتها مؤخراً بعد فشل وساطة تقودها أنغولا.وتتهم كينشاسا رواندا بدعم الحركة المتمردة، بينما تنفي كيغالي ذلك. وكان مجلس الأمن قد اعتمد في فبراير الماضي قراراً يدعو رواندا لسحب قواتها من الكونغو.

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