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فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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الإنسان والثقافة
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هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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عالم سبوتنيك
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من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
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143 قتيلا على الأقل في حريق قارب في الكونغو الديموقراطية
143 قتيلا على الأقل في حريق قارب في الكونغو الديموقراطية
سبوتنيك عربي
لقي 143 شخصا على الأقل حتفهم وفقِد عشرات آخرون بعد اشتعال النيران في قارب في نهر الكونغو في شمال غرب جمهورية الكونغو الديموقراطية، حسبما أفادت مصادر رسمية... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T00:31+0000
2025-04-19T00:31+0000
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وقالت النائبة جوزفين-باسيفيك لوكومو لوكالة "فرانس برس": "عثِر على مجموعة أولى من 131 جثة الأربعاء، وانتُشلت 12 جثة أخرى يومي الخميس والجمعة".من جهته قدّم جوزف لوكوندو، وهو أحد قادة المجتمع المدني المحلي "حصيلة موقتة للضحايا بلغت 145 قتيلا".
https://sarabic.ae/20250313/مقتل-20-جنديا-بورونديا-في-اشتباكات-مع-متمردي-حركة-إم-23-في-شرق-الكونغو-الديمقراطية-1098647530.html
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143 قتيلا على الأقل في حريق قارب في الكونغو الديموقراطية

00:31 GMT 19.04.2025
© AP Photoرجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق في فندق بمنتجع كارتال كايا للتزلج في محافظة بولو، شمال غرب تركيا
رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق في فندق بمنتجع كارتال كايا للتزلج في محافظة بولو، شمال غرب تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
لقي 143 شخصا على الأقل حتفهم وفقِد عشرات آخرون بعد اشتعال النيران في قارب في نهر الكونغو في شمال غرب جمهورية الكونغو الديموقراطية، حسبما أفادت مصادر رسمية الجمعة.
وقالت النائبة جوزفين-باسيفيك لوكومو لوكالة "فرانس برس": "عثِر على مجموعة أولى من 131 جثة الأربعاء، وانتُشلت 12 جثة أخرى يومي الخميس والجمعة".
تظاهرة في كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
مقتل 20 جنديا بورونديا في اشتباكات مع متمردي حركة "إم 23" شرقي كونغو الديمقراطية
13 مارس, 23:50 GMT
من جهته قدّم جوزف لوكوندو، وهو أحد قادة المجتمع المدني المحلي "حصيلة موقتة للضحايا بلغت 145 قتيلا".
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