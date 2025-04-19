https://sarabic.ae/20250419/143-قتيلا-على-الأقل-في-حريق-قارب-في-الكونغو-الديموقراطية-1099689327.html
143 قتيلا على الأقل في حريق قارب في الكونغو الديموقراطية
143 قتيلا على الأقل في حريق قارب في الكونغو الديموقراطية
سبوتنيك عربي
لقي 143 شخصا على الأقل حتفهم وفقِد عشرات آخرون بعد اشتعال النيران في قارب في نهر الكونغو في شمال غرب جمهورية الكونغو الديموقراطية، حسبما أفادت مصادر رسمية... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T00:31+0000
2025-04-19T00:31+0000
2025-04-19T00:31+0000
الكونغو
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097003961_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_4e9a39d369e4a480778ed3623adb2735.jpg
وقالت النائبة جوزفين-باسيفيك لوكومو لوكالة "فرانس برس": "عثِر على مجموعة أولى من 131 جثة الأربعاء، وانتُشلت 12 جثة أخرى يومي الخميس والجمعة".من جهته قدّم جوزف لوكوندو، وهو أحد قادة المجتمع المدني المحلي "حصيلة موقتة للضحايا بلغت 145 قتيلا".
https://sarabic.ae/20250313/مقتل-20-جنديا-بورونديا-في-اشتباكات-مع-متمردي-حركة-إم-23-في-شرق-الكونغو-الديمقراطية-1098647530.html
الكونغو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097003961_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_c5422e74652b00eee7327bc5c1cb0869.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الكونغو, العالم, أخبار العالم الآن
الكونغو, العالم, أخبار العالم الآن
143 قتيلا على الأقل في حريق قارب في الكونغو الديموقراطية
لقي 143 شخصا على الأقل حتفهم وفقِد عشرات آخرون بعد اشتعال النيران في قارب في نهر الكونغو في شمال غرب جمهورية الكونغو الديموقراطية، حسبما أفادت مصادر رسمية الجمعة.
وقالت النائبة جوزفين-باسيفيك لوكومو لوكالة "فرانس برس": "عثِر على مجموعة أولى من 131 جثة الأربعاء، وانتُشلت 12 جثة أخرى يومي الخميس والجمعة".
من جهته قدّم جوزف لوكوندو، وهو أحد قادة المجتمع المدني المحلي "حصيلة موقتة للضحايا بلغت 145 قتيلا
".