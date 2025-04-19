https://sarabic.ae/20250419/143-قتيلا-على-الأقل-في-حريق-قارب-في-الكونغو-الديموقراطية-1099689327.html

143 قتيلا على الأقل في حريق قارب في الكونغو الديموقراطية

143 قتيلا على الأقل في حريق قارب في الكونغو الديموقراطية

سبوتنيك عربي

لقي 143 شخصا على الأقل حتفهم وفقِد عشرات آخرون بعد اشتعال النيران في قارب في نهر الكونغو في شمال غرب جمهورية الكونغو الديموقراطية، حسبما أفادت مصادر رسمية... 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T00:31+0000

2025-04-19T00:31+0000

2025-04-19T00:31+0000

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وقالت النائبة جوزفين-باسيفيك لوكومو لوكالة "فرانس برس": "عثِر على مجموعة أولى من 131 جثة الأربعاء، وانتُشلت 12 جثة أخرى يومي الخميس والجمعة".من جهته قدّم جوزف لوكوندو، وهو أحد قادة المجتمع المدني المحلي "حصيلة موقتة للضحايا بلغت 145 قتيلا".

https://sarabic.ae/20250313/مقتل-20-جنديا-بورونديا-في-اشتباكات-مع-متمردي-حركة-إم-23-في-شرق-الكونغو-الديمقراطية-1098647530.html

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