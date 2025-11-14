أفريقيا تواجه أسوأ تفش لمرض "الكوليرا" منذ ربع قرن

عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة أوريستوبول في مقاطعة دنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251114/أفريقيا-تواجه-أسوأ-تفش-لمرض-الكوليرا-منذ-ربع-قرن--1107103408.html
أفريقيا تواجه أسوأ تفش لمرض "الكوليرا" منذ ربع قرن
أفريقيا تواجه أسوأ تفش لمرض "الكوليرا" منذ ربع قرن
سبوتنيك عربي
حذّر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن "القارة تشهد أعنف موجة كوليرا منذ 25 عامًا"، مشيرًا إلى أنظمة المياه المهترئة والنزاعات المسلحة كعوامل... 14.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-14T08:58+0000
2025-11-14T08:58+0000
أفريقيا
الصومال
أخبار جنوب السودان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/0e/1067745285_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9fa52d42a22ec2735c8c210cdf655403.jpg
وفي إحاطة صحفية عقدها أمس الخميس ونقلتها وسيلة إعلام أمريكية، كشف المركز عن تسجيل نحو 300 ألف إصابة مؤكدة ومشتبه بها، إلى جانب أكثر من 7 آلاف وفاة، بزيادة تفوق 30% عن إجمالي الحالات المسجلة طوال العام الماضي.وأفادت بيانات المركز بتفاقم الوضع في أنغولا وبوروندي، خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة نقص حاد في المياه النقية، فيما أكد أن "التفشي في الكونغو، بات تحت السيطرة مع تراجع ملحوظ في الأرقام". على صعيد متصل، سُجّل تحسن نسبي في جنوب السودان والصومال، بحسب بيانات المركز. يُذكر أن الكوليرا مرض إسهالي حاد قد يودي بحياة المصاب خلال ساعات إذا لم يُعالج، وينتقل بسهولة عند اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف غير المعالجة.
https://sarabic.ae/20250919/الصليب-الأحمر-السودان-يشهد-أسوأ-تفشي-للكوليرا-في-السنوات-الأخيرة-1105016788.html
https://sarabic.ae/20250913/الصحة-العالمية-وفيات-الكوليرا-تقفز-50-في-عام-واحد-1104804888.html
أفريقيا
الصومال
أخبار جنوب السودان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/0e/1067745285_247:0:1687:1080_1920x0_80_0_0_f5e1e95838840f268a63e11147802e1b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أفريقيا, الصومال, أخبار جنوب السودان
أفريقيا, الصومال, أخبار جنوب السودان

أفريقيا تواجه أسوأ تفش لمرض "الكوليرا" منذ ربع قرن

08:58 GMT 14.11.2025
© Sputnik . Atia Al atiaالكوليرا تداهم السوريين مع استمرار انقطاع مياه الشرب شرقي البلاد
الكوليرا تداهم السوريين مع استمرار انقطاع مياه الشرب شرقي البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
© Sputnik . Atia Al atia
تابعنا عبر
حذّر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن "القارة تشهد أعنف موجة كوليرا منذ 25 عامًا"، مشيرًا إلى أنظمة المياه المهترئة والنزاعات المسلحة كعوامل رئيسية وراء الانتشار المتسارع.
وفي إحاطة صحفية عقدها أمس الخميس ونقلتها وسيلة إعلام أمريكية، كشف المركز عن تسجيل نحو 300 ألف إصابة مؤكدة ومشتبه بها، إلى جانب أكثر من 7 آلاف وفاة، بزيادة تفوق 30% عن إجمالي الحالات المسجلة طوال العام الماضي.
الكوليرا في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
الصليب الأحمر: السودان يشهد أسوأ تفشي للكوليرا في السنوات الأخيرة
19 سبتمبر, 05:40 GMT
وأفادت بيانات المركز بتفاقم الوضع في أنغولا وبوروندي، خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة نقص حاد في المياه النقية، فيما أكد أن "التفشي في الكونغو، بات تحت السيطرة مع تراجع ملحوظ في الأرقام".

غير أن المنظمة أبدت قلقها الشديد من المناطق الغارقة في الصراعات، "حيث تتفشى العدوى بسرعة البرق داخل المخيمات المكتظة التي تعاني نقصًا فادحًا في مرافق الصرف الصحي".

على صعيد متصل، سُجّل تحسن نسبي في جنوب السودان والصومال، بحسب بيانات المركز.
فتى يعاني من الكوليرا سوء التغذية الحاد يقع على سرير في مستشفى في مركز صحي في حجة باليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
"الصحة العالمية": وفيات الكوليرا تقفز 50% في عام واحد
13 سبتمبر, 06:55 GMT
يُذكر أن الكوليرا مرض إسهالي حاد قد يودي بحياة المصاب خلال ساعات إذا لم يُعالج، وينتقل بسهولة عند اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف غير المعالجة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала