أفريقيا تواجه أسوأ تفش لمرض "الكوليرا" منذ ربع قرن
14.11.2025
وفي إحاطة صحفية عقدها أمس الخميس ونقلتها وسيلة إعلام أمريكية، كشف المركز عن تسجيل نحو 300 ألف إصابة مؤكدة ومشتبه بها، إلى جانب أكثر من 7 آلاف وفاة، بزيادة تفوق 30% عن إجمالي الحالات المسجلة طوال العام الماضي.وأفادت بيانات المركز بتفاقم الوضع في أنغولا وبوروندي، خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة نقص حاد في المياه النقية، فيما أكد أن "التفشي في الكونغو، بات تحت السيطرة مع تراجع ملحوظ في الأرقام". على صعيد متصل، سُجّل تحسن نسبي في جنوب السودان والصومال، بحسب بيانات المركز. يُذكر أن الكوليرا مرض إسهالي حاد قد يودي بحياة المصاب خلال ساعات إذا لم يُعالج، وينتقل بسهولة عند اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف غير المعالجة.
حذّر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن "القارة تشهد أعنف موجة كوليرا منذ 25 عامًا"، مشيرًا إلى أنظمة المياه المهترئة والنزاعات المسلحة كعوامل رئيسية وراء الانتشار المتسارع.
وفي إحاطة صحفية عقدها أمس الخميس ونقلتها وسيلة إعلام أمريكية، كشف المركز عن تسجيل نحو 300 ألف إصابة مؤكدة ومشتبه بها، إلى جانب أكثر من 7 آلاف وفاة، بزيادة تفوق 30% عن إجمالي الحالات المسجلة طوال العام الماضي.
وأفادت بيانات المركز بتفاقم الوضع في أنغولا وبوروندي، خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة نقص حاد في المياه النقية، فيما أكد أن "التفشي في الكونغو، بات تحت السيطرة مع تراجع ملحوظ في الأرقام".
غير أن المنظمة أبدت قلقها الشديد من المناطق الغارقة في الصراعات، "حيث تتفشى العدوى بسرعة البرق داخل المخيمات المكتظة التي تعاني نقصًا فادحًا في مرافق الصرف الصحي".
على صعيد متصل، سُجّل تحسن نسبي في جنوب السودان والصومال، بحسب بيانات المركز.
يُذكر أن الكوليرا
مرض إسهالي حاد قد يودي بحياة المصاب خلال ساعات إذا لم يُعالج، وينتقل بسهولة عند اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف غير المعالجة.