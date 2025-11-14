https://sarabic.ae/20251114/أفريقيا-تواجه-أسوأ-تفش-لمرض-الكوليرا-منذ-ربع-قرن--1107103408.html

أفريقيا تواجه أسوأ تفش لمرض "الكوليرا" منذ ربع قرن

أفريقيا تواجه أسوأ تفش لمرض "الكوليرا" منذ ربع قرن

سبوتنيك عربي

حذّر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن "القارة تشهد أعنف موجة كوليرا منذ 25 عامًا"، مشيرًا إلى أنظمة المياه المهترئة والنزاعات المسلحة كعوامل... 14.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-14T08:58+0000

2025-11-14T08:58+0000

2025-11-14T08:58+0000

أفريقيا

الصومال

أخبار جنوب السودان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/0e/1067745285_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9fa52d42a22ec2735c8c210cdf655403.jpg

وفي إحاطة صحفية عقدها أمس الخميس ونقلتها وسيلة إعلام أمريكية، كشف المركز عن تسجيل نحو 300 ألف إصابة مؤكدة ومشتبه بها، إلى جانب أكثر من 7 آلاف وفاة، بزيادة تفوق 30% عن إجمالي الحالات المسجلة طوال العام الماضي.وأفادت بيانات المركز بتفاقم الوضع في أنغولا وبوروندي، خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة نقص حاد في المياه النقية، فيما أكد أن "التفشي في الكونغو، بات تحت السيطرة مع تراجع ملحوظ في الأرقام". على صعيد متصل، سُجّل تحسن نسبي في جنوب السودان والصومال، بحسب بيانات المركز. يُذكر أن الكوليرا مرض إسهالي حاد قد يودي بحياة المصاب خلال ساعات إذا لم يُعالج، وينتقل بسهولة عند اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف غير المعالجة.

https://sarabic.ae/20250919/الصليب-الأحمر-السودان-يشهد-أسوأ-تفشي-للكوليرا-في-السنوات-الأخيرة-1105016788.html

https://sarabic.ae/20250913/الصحة-العالمية-وفيات-الكوليرا-تقفز-50-في-عام-واحد-1104804888.html

أفريقيا

الصومال

أخبار جنوب السودان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أفريقيا, الصومال, أخبار جنوب السودان