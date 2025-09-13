"الصحة العالمية": وفيات الكوليرا تقفز 50% في عام واحد

عربي
أصدرت منظمة الصحة العالمية إحصاءاتها العالمية عن الكوليرا لعام 2024، والتي تُظهر زيادة في عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض وتوفوا بسببه.
وكشفت المنظمة في تقريرها عن ارتفاع الحالات المبلغ عنها من الكوليرا بنسبة 5% والوفيات بنسبة 50% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، حيث توفي أكثر من 6000 شخص بسبب هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه.
عزز من انتشار الكوليرا اندلاع الصراعات وتغير المناخ والنزوح السكاني، والقيود طويلة الأمد في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
جدري القردة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
منظمة الصحة العالمية ترفع حالة الطوارئ المتعلقة بـ"جدري القرود"
5 سبتمبر, 20:46 GMT
وأفاد تقرير الصحة العالمية بأن 60 دولة أبلغت عن حالات إصابة في عام 2024، بزيادة عن 45 دولة في عام 2023. وتركز تفشي المرض في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، والتي شكلت مجتمعة 98% من جميع الحالات المبلغ عنها.
استمر نطاق تفشي الكوليرا في التوسع في عام 2024، حيث أبلغت 12 دولة عن أكثر من 10000 حالة في كل منها، سبع منها شهدت تفشيًا كبيرًا للمرض لأول مرة خلال العام. ويؤكد عودة ظهور الكوليرا في جزر القمر بعد أكثر من 15 عاما، على التهديد المستمر للانتقال العالمي للمرض.
ارتفعت نسبة الوفيات بين المصابين في أفريقيا من 1.4% في عام 2023 إلى 1.9% في عام 2024، مما يكشف عن فجوات حرجة في تقديم الرعاية المنقذة للحياة، ويشير إلى هشاشة العديد من النظم الصحية، بالإضافة إلى التحديات في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.
الكوليرا في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
تزايد الإصابات بالكوليرا في السودان يثير قلق السلطات الصحية الليبية
30 أغسطس, 12:20 GMT
وقعت ربع الوفيات خارج المرافق الصحية، مما يسلط الضوء على فجوات خطيرة في الوصول إلى العلاج والحاجة إلى تعزيز العمل مع المجتمعات.
وتُظهر البيانات الأولية أن الأزمة العالمية للكوليرا مستمرة في عام 2025، حيث أبلغت 31 دولة عن تفشٍ للمرض منذ بداية العام.
من جانبها، تقيّم منظمة الصحة العالمية المخاطر العالمية الناجمة عن الكوليرا بأنها "مرتفعة جدًا"، وتستجيب بشكل عاجل للحد من الوفيات واحتواء انتشار المرض في دول العالم.
