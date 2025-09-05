عربي
بوتين: روسيا من بين الدول الـ5 الأولى عالميا في تطوير وإنتاج محركات الطائرات والصواريخ
أمساليوم
بث مباشر
منظمة الصحة العالمية ترفع حالة الطوارئ المتعلقة بـ"جدري القرود"
منظمة الصحة العالمية ترفع حالة الطوارئ المتعلقة بـ"جدري القرود"
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، بأن "جدري القرود" لم يعد يشكل تهديدا طارئا على الصحة العالمية. 05.09.2025, سبوتنيك عربي
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، بأن "جدري القرود" لم يعد يشكل تهديدا طارئا على الصحة العالمية.
وقال غيبريسوس: "قبل أكثر من عام، أعلنتُ حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق الدولي بسبب انتشار "جدري القرود" في أفريقيا بناء على توصية لجنة طوارئ مُنعقدة بموجب اللوائح الصحية الدولية... واجتمعت اللجنة مرة أخرى أمس [الخميس] وأبلغتني أن الوضع، من وجهة نظرها، لم يعد يُمثّل حالة طوارئ صحية دولية، وقد قبلتُ هذه التوصية".
وأضاف المسؤول أن القرار يأتي في أعقاب انخفاض مُطرد في حالات الإصابة والوفيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية ودول أخرى متضررة، بما في ذلك بوروندي وسيراليون وأوغندا، مضيفا أن الخبراء أصبح لديهم الآن فهم أفضل لطرق انتقال الفيروس وعوامل الخطر، وفقا لبيان من منظمة الصحة العالمية.
فيروس جدري القردة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
مجتمع
دولة أفريقية تسجل أول حالة وفاة مرتبطة بـ"جدري القرود"
27 يوليو, 20:11 GMT
لكن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم فيبريسوس، لفت أن "رفع إعلان الطوارئ لا يعني أن تهديد "جدري القرود" قد انتهى، ولا أن استجابتنا ستتوقف".
وفي أواخر فبراير/ شباط 2025، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي "جدري القرود" حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، وحتى 23 فبراير 2025، سُجِّلت 127,905 حالات إصابة و283 حالة وفاة في أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم.
و"جدري القرود" هو مرض فيروسي نادر قد يكون خطيرا على الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وتسبب العدوى الحمى والتسمم وتضخم الغدد الليمفاوية وطفحا جلديا يبدأ على شكل بقع، ثم يتطور إلى بثور، ثم قرح، ويشكل في النهاية قشورا تترك ندوبا، وعادةً ما يزول المرض من تلقاء نفسه في غضون 14 إلى 21 يوما.
