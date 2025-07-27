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https://sarabic.ae/20250727/دولة-أفريقية-تسجل-أول-حالة-وفاة-مرتبطة-بـجدري-القرود-1103095081.html
دولة أفريقية تسجل أول حالة وفاة مرتبطة بـ"جدري القرود"
دولة أفريقية تسجل أول حالة وفاة مرتبطة بـ"جدري القرود"
سبوتنيك عربي
أكدت دولة أفريقية، أول حالة وفاة مرتبطة بـ"جدري القرود"، وذلك نقلاً عن هيئة الصحة الوطنية للدولة. 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T20:11+0000
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مجتمع
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وأفادت البوابة الإلكترونية لهيئة الصحة الوطنية لدولة غانا: "تم تأكيد أول حالة وفاة مرتبطة بجدري القرود منذ بدء تفشي المرض في مايو 2025".وتجدر الإشارة إلى أن مرض "إمبوكس"، المعروف أيضا باسم جدري القرود، اكتُشف لأول مرة لدى القرود المختبرية في عام 1958، وهو مرض فيروسي نادر ينتشر عادة من خلال سوائل الجسم وقطرات الجهاز التنفسي والمواد الملوثة، وعادة ما يسبب هذا المرض الحمى والطفح الجلدي وتورم العقد اللمفاوية.
https://sarabic.ae/20250727/ثورة-في-علاج-السرطان-صواريخ-جزيئية-ذكية-تستهدف-الخلايا-السرطانية-بدقة--1103094291.html
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دولة أفريقية تسجل أول حالة وفاة مرتبطة بـ"جدري القرود"

20:11 GMT 27.07.2025
© AP Photoفيروس "جدري القردة"
فيروس جدري القردة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© AP Photo
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أكدت دولة أفريقية، أول حالة وفاة مرتبطة بـ"جدري القرود"، وذلك نقلاً عن هيئة الصحة الوطنية للدولة.
وأفادت البوابة الإلكترونية لهيئة الصحة الوطنية لدولة غانا: "تم تأكيد أول حالة وفاة مرتبطة بجدري القرود منذ بدء تفشي المرض في مايو 2025".
وأشارت صحيفة "مودرن غانا" إلى تسجيل 257 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود في غانا، تعافى منها 145 شخصًا. وقد أُبلغ عن حالات في 14 منطقة من أصل 16 منطقة في البلاد.
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
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19:17 GMT

وقال وزير الصحة الغاني كوابينا مينتاه أكاندو لوسائل إعلام فرنسية، إن وضع جدري القرود في البلاد تحت السيطرة.

وتجدر الإشارة إلى أن مرض "إمبوكس"، المعروف أيضا باسم جدري القرود، اكتُشف لأول مرة لدى القرود المختبرية في عام 1958، وهو مرض فيروسي نادر ينتشر عادة من خلال سوائل الجسم وقطرات الجهاز التنفسي والمواد الملوثة، وعادة ما يسبب هذا المرض الحمى والطفح الجلدي وتورم العقد اللمفاوية.
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