ثورة في علاج السرطان... صواريخ جزيئية ذكية تستهدف الخلايا السرطانية بدقة

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البرنامج المسائي - إعادة
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:18 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
08:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو : الاستفزاز في بحر البلطيق يهدف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بدء الهدنة الإنسانية وشاحنات المساعدات تتجه من مصر الى غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20250727/ثورة-في-علاج-السرطان-صواريخ-جزيئية-ذكية-تستهدف-الخلايا-السرطانية-بدقة--1103094291.html
ثورة في علاج السرطان... صواريخ جزيئية ذكية تستهدف الخلايا السرطانية بدقة
ثورة في علاج السرطان... صواريخ جزيئية ذكية تستهدف الخلايا السرطانية بدقة
سبوتنيك عربي
طوّر فريق من الباحثين منصة ذكاء اصطناعي مبتكرة لتصميم بروتينات مخصصة تُوجه الخلايا المناعية لمهاجمة الخلايا السرطانية بسرعة وكفاءة غير مسبوقتين، الأمر الذي من... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T19:17+0000
2025-07-27T19:17+0000
مجتمع
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ويعد هذا الابتكار بتسريع تطوير العلاجات المناعية، مضيفا أملا جديدا في معركة الإنسانية ضد هذا المرض، وفقا لموقع "ساينس دايلي". وتعتمد المنصة على تصميم جزيئات pMHC، التي تلعب دورا حاسما في تحفيز الخلايا المناعية، وخصوصا الخلايا التائية (T cells)، للتعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها بدقة.من جانبه، يوضح تيموثي ب. جينكينز، الأستاذ المشارك في الجامعة التقنية الدنماركية، أن المنصة تُقلص زمن تصميم هذه الجزيئات من سنوات إلى أسابيع، حيث تستغرق العملية من 4 إلى 6 أسابيع فقط، مقارنة بالطرق التقليدية التي تستغرق وقتا أطول بكثير.ونجح الباحثون في اختبار المنصة على بروتين NY-ESO-1، وهو هدف شائع في أنواع السرطان المختلفة. وصمم الباحثون رابطا جزيئيا دقيقا يرتبط بهذا البروتين، مما أدى إلى إنتاج خلايا تائية معدلة أُطلق عليها اسم IMPAC-T، والتي أظهرت قدرة فائقة على تدمير الخلايا السرطانية في التجارب المختبرية.وطوّر الفريق، لضمان الأمان، نظام فحص يعتمد على الذكاء الاصطناعي للتأكد من أن الجزيئات المصممة لا تتفاعل مع الخلايا السليمة، مما يقلل من مخاطر الآثار الجانبية.ويتوقع الباحثون إطلاق تجارب سريرية على البشر خلال خمس سنوات، حيث ستشبه العملية تقنية خلايا CAR-T، التي تعتمد على تعديل خلايا الدم مناعيا في المختبر ثم إعادتها إلى الجسم لتعمل كصواريخ موجهة تستهدف الأورام بدقة.ويمثل هذا الإنجاز قفزة نوعية نحو علاجات سرطانية أكثر فعالية وأمانا، مما يفتح آفاقا واعدة لمستقبل الطب الدقيق.
https://sarabic.ae/20250727/دراسة-صادمة-السيجارة-الإلكترونية-تشوه-جماجم-الأجنة-1103079494.html
https://sarabic.ae/20250726/دراسة-توضح-علاقة-النوم-المفرط-بارتفاع-خطر-الوفاة-1103068765.html
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منوعات, أخبار الدنمارك
منوعات, أخبار الدنمارك

ثورة في علاج السرطان... صواريخ جزيئية ذكية تستهدف الخلايا السرطانية بدقة

19:17 GMT 27.07.2025
© Sputnik . Ruslan Krivobok / الانتقال إلى بنك الصوردراسة
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© Sputnik . Ruslan Krivobok
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تابعنا عبر
طوّر فريق من الباحثين منصة ذكاء اصطناعي مبتكرة لتصميم بروتينات مخصصة تُوجه الخلايا المناعية لمهاجمة الخلايا السرطانية بسرعة وكفاءة غير مسبوقتين، الأمر الذي من شأنه تغيير قواعد علاج السرطان.
ويعد هذا الابتكار بتسريع تطوير العلاجات المناعية، مضيفا أملا جديدا في معركة الإنسانية ضد هذا المرض، وفقا لموقع "ساينس دايلي".
وتعتمد المنصة على تصميم جزيئات pMHC، التي تلعب دورا حاسما في تحفيز الخلايا المناعية، وخصوصا الخلايا التائية (T cells)، للتعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها بدقة.
تشوه جماجم أجنة الفئران خلال التجربة العلمية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
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10:33 GMT
من جانبه، يوضح تيموثي ب. جينكينز، الأستاذ المشارك في الجامعة التقنية الدنماركية، أن المنصة تُقلص زمن تصميم هذه الجزيئات من سنوات إلى أسابيع، حيث تستغرق العملية من 4 إلى 6 أسابيع فقط، مقارنة بالطرق التقليدية التي تستغرق وقتا أطول بكثير.
ونجح الباحثون في اختبار المنصة على بروتين NY-ESO-1، وهو هدف شائع في أنواع السرطان المختلفة.
وصمم الباحثون رابطا جزيئيا دقيقا يرتبط بهذا البروتين، مما أدى إلى إنتاج خلايا تائية معدلة أُطلق عليها اسم IMPAC-T، والتي أظهرت قدرة فائقة على تدمير الخلايا السرطانية في التجارب المختبرية.
النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
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وطوّر الفريق، لضمان الأمان، نظام فحص يعتمد على الذكاء الاصطناعي للتأكد من أن الجزيئات المصممة لا تتفاعل مع الخلايا السليمة، مما يقلل من مخاطر الآثار الجانبية.
ويتوقع الباحثون إطلاق تجارب سريرية على البشر خلال خمس سنوات، حيث ستشبه العملية تقنية خلايا CAR-T، التي تعتمد على تعديل خلايا الدم مناعيا في المختبر ثم إعادتها إلى الجسم لتعمل كصواريخ موجهة تستهدف الأورام بدقة.
ويمثل هذا الإنجاز قفزة نوعية نحو علاجات سرطانية أكثر فعالية وأمانا، مما يفتح آفاقا واعدة لمستقبل الطب الدقيق.
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