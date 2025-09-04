https://sarabic.ae/20250904/ليبيا-بدأت-إعداد-خطة-طوارئ-لمواجهة-وباء-الكوليرا-1104485522.html

ليبيا بدأت إعداد خطة طوارئ لمواجهة وباء "الكوليرا"

ليبيا بدأت إعداد خطة طوارئ لمواجهة وباء "الكوليرا"

شرعت وزارة الصحة الليبية في إعداد خطة طوارئ وطنية لمجابهة وباء "الكوليرا" خاصة في مدينة الكفرة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المختصة لإعداد خطة متكاملة وتنفيذها. 04.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-04T07:05+0000

2025-09-04T07:05+0000

2025-09-04T07:05+0000

ونقلت بوابة الوسط، صباح اليوم الخميس، عن رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الصحة المكلفة من مجلس النواب إسماعيل العيضة، تلقيه مساندة ودعما من القيادة العامة في بنغازي شمل توفير بعض الاحتياجات. أوضح العيضة أن أعداد النازحين في مدينة الكفرة يفوق أكثر من 65 ألف نازح ولاجئ سوداني متواجدين في المنطقة في أكثر من تجمع، في مقابل تعداد السكان في المدينة المقدر بنحو 60 ألف ليبي. وأوضح أن وزارة الصحة تشكو من ضعف الاستجابة الدولية لتوفير الاحتياجات اللازمة في المدينة التي تشهد اكتظاظا حادا باللاجئين السودانيين، نافيا تسجيل أي حالة إصابة وسط الوافدين السودانيين.وأكد المسؤول الليبي أنه "لم تسجل أو يتم الاشتباه بحالات قيء أو إسهال حيث بدأت السلطات تفعيل التقصي والرصد والاستجابة السريعة بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، وتوفير مشغلات الكشف عن الكوليرا، بالاستعانة بالفرق الطبية المساندة التي تقوم بجولات داخل تجمعات النازحين". وحول التنسيق مع الجانب الآخر في السودان أكد العيضة أنه "بتعليمات مباشرة من الجيش الليبي يجرى تسمية اللاجئين بالنازحين من السودان وليس مهجّرين، والتعامل معهم كأي نازح ليبي مع الترحيب بهم واستضافتهم، بالرغم من الانقسام السياسي في ليبيا، والذي انعكس على القطاع الصحي".وكانت تنسيقية النازحين واللاجئين بإقليم دارفور في السودان، قد أعلنت يوم الإثنين، تسجيل 177 إصابة جديدة و7 وفيات بوباء "الكوليرا"، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ تفشي المرض إلى 9 آلاف و326 إصابة، بينها 389 وفاة، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية، جراء الصراع بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع".وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في شهر أغسطس/آب الماضي، تسجيل نحو 100 ألف حالة إصابة بالكوليرا منذ يوليو 2024 في السودان، محذرة من تفاقم سوء التغذية ونزوح السكان وانتشار الأمراض.

