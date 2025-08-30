https://sarabic.ae/20250830/تزايد-الإصابات-بالكوليرا-في-السودان-يثير-قلق-السلطات-الصحية-الليبية-1104315900.html

تزايد الإصابات بالكوليرا في السودان يثير قلق السلطات الصحية الليبية

تزايد الإصابات بالكوليرا في السودان يثير قلق السلطات الصحية الليبية

سبوتنيك عربي

في الوقت الذي يشهد فيه السودان تفشيا خطيرا لوباء الكوليرا، والذي أودى بحياة أكثر من 700 شخص، وأصاب ما يزيد عن 3000 آخرين في إقليم دارفور والولايات الشمالية

ومع تسجيل انتشار الوباء في 18 ولاية سودانية قريبة من الحدود، سارعت وزارة الصحة بالحكومة الليبية إلى عقد اجتماعات طارئة وتشكيل غرفة لمتابعة الأوضاع في مدينة الكفرة، التي تستضيف أكثر من 65 ألف نازح سوداني.وبينما تؤكد الفرق الطبية عدم تسجيل أي إصابة حتى الآن بين النازحين أو المواطنين، يبقى الوضع تحت المراقبة المشددة تحسبًا لأي طارئ.مصدر رسميأكد رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الصحة بالحكومة الليبية إسماعيل العيضة، أن "ظهور وتزايد حالات الكوليرا في دولة السودان، خاصة في 18 ولاية، منها الولايات الشمالية وإقليم دارفور المتاخم لمدينة الكفرة الليبية، أدى إلى تسجيل أكثر من 3000 حالة إصابة بمرض الكوليرا، و700 حالة وفاة، وفقا للإحصائيات التي تم توثيقها من جانب مكتب منظمة الصحة العالمية ومكتب منظمة "يونيسيف" في السودان، وهذه الأرقام دقيقة وصحيحة".وأكد أن "هذه الإجراءات جاءت بتوجيهات من القيادة العامة للجيش الليبي، وبدعم كامل من نائب القائد العام للقطاع الصحي بمدينة الكفرة، حيث جرى رفع درجة التأهب القصوى لمجابهة الكوليرا، وتشكيل غرفة الطوارئ المركزية للتواصل المباشر مع غرفة الطوارئ بالكفرة، كما جرى تجهيز أكثر من 20 راصد متخصص في الرصد والتقصي والاستجابة لمتابعة النازحين، وإجراء الفحوصات الدورية لهم، ومراقبة أماكن تواجدهم".وأشار العيضة إلى أنه "تم تحديد الاحتياجات العاجلة بمدينة الكفرة والعمل على توفيرها، مع التأكيد أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بوباء الكوليرا داخل المدينة حتى الآن، رغم تزايد أعداد النازحين بشكل يومي"، وأضاف أن "جميع النازحين في مدينة الكفرة يتلقون العلاج بشكل مجاني حتى هذه اللحظة، في حين تعمل الحكومة الليبية على توفير مختلف الاحتياجات، كما تساهم منظمة الصحة العالمية ومنظمة "يونيسيف" في توفير جزء من الدعم والاحتياجات، كإجراء احترازي ضد الكوليرا".وأوضح أن "التواصل بين الحكومة الليبية والسلطات السودانية يتم من خلال القيادة العامة للجيش الليبي، التي أوصت بضرورة معاملة النازحين السودانيين أسوة بأشقائهم الليبيين، وعدم الاكتفاء بمسماهم كـ"نازحين".وبيّن أن "التطعيمات الممنوحة للنازحين هي تطعيمات روتينية وتعزيزية وإجبارية أسوة بالمواطنين الليبيين، مثل تطعيمات الحصبة والحميراء وشلل الأطفال، بينما التطعيم ضد الكوليرا لا يتم إلا بعد تسجيل أكثر من (7) حالات مؤكدة، وذلك وفق لوائح منظمة الصحة العالمية"، مضيفا أن "ما يُجرى حاليا هو حملات متابعة وفحوصات طبية مستمرة بإشراف السلطات المحلية والفرق الصحية".وأكد العيضة أنه "لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالكوليرا في ليبيا حتى الآن، وأنه في حال حدوث تفشٍ للمرض داخل الأراضي الليبية، سيتم الاستعانة بالفرق المختصة والخبراء لمكافحة العدوى. وأوضح أن الملف الصحي تحت السيطرة الكاملة بفضل المتابعة المستمرة وعمليات الرصد والتقصي".كما شدد على أن "وزارة الصحة كثفت جانب التثقيف والتوعية الصحية، خاصة وأن الكوليرا مرض ينتقل عبر المياه الملوثة، ويُعالج بالمحاليل الوريدية والكلور"، مؤكدا أن "التوعية الصحية الحقيقية تكمن في إرشاد المواطنين والنازحين إلى طرق الوقاية، مثل غسل اليدين والنظافة العامة".وأشار إلى أن "وزارة الصحة بالحكومة الليبية وضعت ضمن خططها نشر الوعي الصحي والتثقيف داخل أماكن تواجد النازحين، من خلال وسائل الإعلام المحلية والفرق الصحية المتنقلة"، مؤكدا أن "الأمور في مدينة الكفرة لا تزال تحت السيطرة حتى هذه اللحظة".حرب ووباءمن جانبه، قال عضو المجلس الاستشاري العربي الأفريقي للتوعية، الدكتور علي المبروك أبوقرين، إن "السودان يعيش موجة كوليرا كبيرة ومستمرة، تهدد مناطق النزوح وتمتد آثارها إلى الجنوب الليبي".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "تقارير منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة الأخيرة، تؤكد أن إقليم شرق المتوسط وأفريقيا هما الأعلى إصابة عالميا بهذا الوباء خلال عام 2025، مع استمرار الزيادة في السودان الشقيق، إذ تسجل أعداد مرتفعة من الحالات المشتبه بها، وهي في تزايد مستمر، مما ينذر بارتفاع معدلات الوفيات في حال غياب العلاج واللقاحات، وعدم توفر مصادر مياه آمنة وصالحة للشرب، إلى جانب غياب المعالجات السليمة للصرف الصحي والتخلص من النفايات السائلة والصلبة بعيدا عن مصادر المياه".وأشار إلى أن "السودان، وبفعل الحرب والصراعات المسلحة المستمرة، يعاني من انهيار النظام الصحي، إضافة إلى الاعتداءات المتكررة على المرافق الطبية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الصحية مع الاكتظاظ السكاني وفقدان المياه المأمونة، ونتيجة لذلك ترتفع معدلات الإصابة بالكوليرا والأمراض المصاحبة مثل الملاريا، والحصبة، وحمى الضنك، وسوء التغذية الحاد على نطاق واسع".ولفت أبوقرين إلى أن "ليبيا تستقبل تدفقات متتالية من اللاجئين السودانيين عبر الكفرة والمناطق المحيطة، وهو ما يفرض أوضاعا غير صحية في مناطق النزوح ونقاط التجمع، خاصة في الواحات والبلدات الحدودية الليبية، الأمر الذي يتطلب إجراءات عاجلة، من بينها، تفعيل أنظمة الإنذار المبكر في نقاط الدخول والمستوصفات، والكشف عن الحالات المشتبه بها من خلال الأعراض والتحاليل المخبرية، وإنشاء نقاط مخصصة لعلاج الحالات بمعزل عن تجمعات النازحين، وتوفير العلاج المناسب، حيث يمكن معالجة 70 – 80% من الحالات باستخدام المحاليل الفموية، السوائل الوريدية، المضادات الحيوية، والزنك للأطفال".كما شدد على "ضرورة التوعية المجتمعية المستمرة، من خلال استخدام المياه الصالحة للشرب، وغسل اليدين بانتظام بالصابون أو الكحول وفق المعايير العالمية، وطهي الطعام جيدا، وعزل المرضى والتخلص من الأدوات الملوثة بالطرق الصحية السليمة، ومنع السباحة قبل مرور أسبوعين من زوال الأعراض".وأضاف أن "المرحلة القادمة، خلال أسبوعين إلى شهر، تتطلب، تشديد حملات التلقيح الفموي الأحادي، واستكمال الجرعة الثانية وفق بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، واستهداف البؤر عالية الخطورة، ونقاط العبور، والمخيمات، ومعسكرات التجمع، والأحياء المكتظة، وتجهيز مختبرات متكاملة بالإمكانات الحديثة لتشخيص الحالات المشتبه بها والمؤكدة، وإصلاح عاجل لشبكات المياه والصرف الصحي، وتخصيص مناطق آمنة لغسل الملابس، ودمج الاستجابة للكوليرا مع الملاريا والحصبة وسوء التغذية ضمن عيادات متنقلة واحدة".ودعا الدكتور علي المبروك أبوقرين في ختام تصريحاته لـ"سبوتنيك" إلى "رفع درجات الطوارئ الصحية، وتعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية، والأمم المتحدة، والجهات ذات الاختصاص محليا وإقليميا ودوليا، لمواجهة هذا الخطر الوبائي المتصاعد".

