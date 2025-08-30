تزايد الإصابات بالكوليرا في السودان يثير قلق السلطات الصحية الليبية

عربي
مدينة كوبيانسك محاصرة تقريبا بالكامل وحرر نصفها بحسب رئيس هيئة الأركان الروسية - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250830/تزايد-الإصابات-بالكوليرا-في-السودان-يثير-قلق-السلطات-الصحية-الليبية-1104315900.html
تزايد الإصابات بالكوليرا في السودان يثير قلق السلطات الصحية الليبية
تزايد الإصابات بالكوليرا في السودان يثير قلق السلطات الصحية الليبية
سبوتنيك عربي
في الوقت الذي يشهد فيه السودان تفشيا خطيرا لوباء الكوليرا، والذي أودى بحياة أكثر من 700 شخص، وأصاب ما يزيد عن 3000 آخرين في إقليم دارفور والولايات الشمالية،... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T12:20+0000
2025-08-30T12:20+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار السودان اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093803727_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e1e9e21ff8d5f4b7a9cac12ce1f1afa1.jpg
ومع تسجيل انتشار الوباء في 18 ولاية سودانية قريبة من الحدود، سارعت وزارة الصحة بالحكومة الليبية إلى عقد اجتماعات طارئة وتشكيل غرفة لمتابعة الأوضاع في مدينة الكفرة، التي تستضيف أكثر من 65 ألف نازح سوداني.وبينما تؤكد الفرق الطبية عدم تسجيل أي إصابة حتى الآن بين النازحين أو المواطنين، يبقى الوضع تحت المراقبة المشددة تحسبًا لأي طارئ.مصدر رسميأكد رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الصحة بالحكومة الليبية إسماعيل العيضة، أن "ظهور وتزايد حالات الكوليرا في دولة السودان، خاصة في 18 ولاية، منها الولايات الشمالية وإقليم دارفور المتاخم لمدينة الكفرة الليبية، أدى إلى تسجيل أكثر من 3000 حالة إصابة بمرض الكوليرا، و700 حالة وفاة، وفقا للإحصائيات التي تم توثيقها من جانب مكتب منظمة الصحة العالمية ومكتب منظمة "يونيسيف" في السودان، وهذه الأرقام دقيقة وصحيحة".وأكد أن "هذه الإجراءات جاءت بتوجيهات من القيادة العامة للجيش الليبي، وبدعم كامل من نائب القائد العام للقطاع الصحي بمدينة الكفرة، حيث جرى رفع درجة التأهب القصوى لمجابهة الكوليرا، وتشكيل غرفة الطوارئ المركزية للتواصل المباشر مع غرفة الطوارئ بالكفرة، كما جرى تجهيز أكثر من 20 راصد متخصص في الرصد والتقصي والاستجابة لمتابعة النازحين، وإجراء الفحوصات الدورية لهم، ومراقبة أماكن تواجدهم".وأشار العيضة إلى أنه "تم تحديد الاحتياجات العاجلة بمدينة الكفرة والعمل على توفيرها، مع التأكيد أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بوباء الكوليرا داخل المدينة حتى الآن، رغم تزايد أعداد النازحين بشكل يومي"، وأضاف أن "جميع النازحين في مدينة الكفرة يتلقون العلاج بشكل مجاني حتى هذه اللحظة، في حين تعمل الحكومة الليبية على توفير مختلف الاحتياجات، كما تساهم منظمة الصحة العالمية ومنظمة "يونيسيف" في توفير جزء من الدعم والاحتياجات، كإجراء احترازي ضد الكوليرا".وأوضح أن "التواصل بين الحكومة الليبية والسلطات السودانية يتم من خلال القيادة العامة للجيش الليبي، التي أوصت بضرورة معاملة النازحين السودانيين أسوة بأشقائهم الليبيين، وعدم الاكتفاء بمسماهم كـ"نازحين".وبيّن أن "التطعيمات الممنوحة للنازحين هي تطعيمات روتينية وتعزيزية وإجبارية أسوة بالمواطنين الليبيين، مثل تطعيمات الحصبة والحميراء وشلل الأطفال، بينما التطعيم ضد الكوليرا لا يتم إلا بعد تسجيل أكثر من (7) حالات مؤكدة، وذلك وفق لوائح منظمة الصحة العالمية"، مضيفا أن "ما يُجرى حاليا هو حملات متابعة وفحوصات طبية مستمرة بإشراف السلطات المحلية والفرق الصحية".وأكد العيضة أنه "لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالكوليرا في ليبيا حتى الآن، وأنه في حال حدوث تفشٍ للمرض داخل الأراضي الليبية، سيتم الاستعانة بالفرق المختصة والخبراء لمكافحة العدوى. وأوضح أن الملف الصحي تحت السيطرة الكاملة بفضل المتابعة المستمرة وعمليات الرصد والتقصي".كما شدد على أن "وزارة الصحة كثفت جانب التثقيف والتوعية الصحية، خاصة وأن الكوليرا مرض ينتقل عبر المياه الملوثة، ويُعالج بالمحاليل الوريدية والكلور"، مؤكدا أن "التوعية الصحية الحقيقية تكمن في إرشاد المواطنين والنازحين إلى طرق الوقاية، مثل غسل اليدين والنظافة العامة".وأشار إلى أن "وزارة الصحة بالحكومة الليبية وضعت ضمن خططها نشر الوعي الصحي والتثقيف داخل أماكن تواجد النازحين، من خلال وسائل الإعلام المحلية والفرق الصحية المتنقلة"، مؤكدا أن "الأمور في مدينة الكفرة لا تزال تحت السيطرة حتى هذه اللحظة".حرب ووباءمن جانبه، قال عضو المجلس الاستشاري العربي الأفريقي للتوعية، الدكتور علي المبروك أبوقرين، إن "السودان يعيش موجة كوليرا كبيرة ومستمرة، تهدد مناطق النزوح وتمتد آثارها إلى الجنوب الليبي".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "تقارير منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة الأخيرة، تؤكد أن إقليم شرق المتوسط وأفريقيا هما الأعلى إصابة عالميا بهذا الوباء خلال عام 2025، مع استمرار الزيادة في السودان الشقيق، إذ تسجل أعداد مرتفعة من الحالات المشتبه بها، وهي في تزايد مستمر، مما ينذر بارتفاع معدلات الوفيات في حال غياب العلاج واللقاحات، وعدم توفر مصادر مياه آمنة وصالحة للشرب، إلى جانب غياب المعالجات السليمة للصرف الصحي والتخلص من النفايات السائلة والصلبة بعيدا عن مصادر المياه".وأشار إلى أن "السودان، وبفعل الحرب والصراعات المسلحة المستمرة، يعاني من انهيار النظام الصحي، إضافة إلى الاعتداءات المتكررة على المرافق الطبية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الصحية مع الاكتظاظ السكاني وفقدان المياه المأمونة، ونتيجة لذلك ترتفع معدلات الإصابة بالكوليرا والأمراض المصاحبة مثل الملاريا، والحصبة، وحمى الضنك، وسوء التغذية الحاد على نطاق واسع".ولفت أبوقرين إلى أن "ليبيا تستقبل تدفقات متتالية من اللاجئين السودانيين عبر الكفرة والمناطق المحيطة، وهو ما يفرض أوضاعا غير صحية في مناطق النزوح ونقاط التجمع، خاصة في الواحات والبلدات الحدودية الليبية، الأمر الذي يتطلب إجراءات عاجلة، من بينها، تفعيل أنظمة الإنذار المبكر في نقاط الدخول والمستوصفات، والكشف عن الحالات المشتبه بها من خلال الأعراض والتحاليل المخبرية، وإنشاء نقاط مخصصة لعلاج الحالات بمعزل عن تجمعات النازحين، وتوفير العلاج المناسب، حيث يمكن معالجة 70 – 80% من الحالات باستخدام المحاليل الفموية، السوائل الوريدية، المضادات الحيوية، والزنك للأطفال".كما شدد على "ضرورة التوعية المجتمعية المستمرة، من خلال استخدام المياه الصالحة للشرب، وغسل اليدين بانتظام بالصابون أو الكحول وفق المعايير العالمية، وطهي الطعام جيدا، وعزل المرضى والتخلص من الأدوات الملوثة بالطرق الصحية السليمة، ومنع السباحة قبل مرور أسبوعين من زوال الأعراض".وأضاف أن "المرحلة القادمة، خلال أسبوعين إلى شهر، تتطلب، تشديد حملات التلقيح الفموي الأحادي، واستكمال الجرعة الثانية وفق بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، واستهداف البؤر عالية الخطورة، ونقاط العبور، والمخيمات، ومعسكرات التجمع، والأحياء المكتظة، وتجهيز مختبرات متكاملة بالإمكانات الحديثة لتشخيص الحالات المشتبه بها والمؤكدة، وإصلاح عاجل لشبكات المياه والصرف الصحي، وتخصيص مناطق آمنة لغسل الملابس، ودمج الاستجابة للكوليرا مع الملاريا والحصبة وسوء التغذية ضمن عيادات متنقلة واحدة".ودعا الدكتور علي المبروك أبوقرين في ختام تصريحاته لـ"سبوتنيك" إلى "رفع درجات الطوارئ الصحية، وتعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية، والأمم المتحدة، والجهات ذات الاختصاص محليا وإقليميا ودوليا، لمواجهة هذا الخطر الوبائي المتصاعد".
https://sarabic.ae/20250806/الصحة-السودانية-2345-إصابة-بالكوليرا-خلال-أسبوع-بينها-21-وفاة-1103420664.html
https://sarabic.ae/20250810/ارتفاع-عدد-الوفيات-جراء-تفشي-الكوليرا-في-دارفور-إلى-103-وإصابة-أكثر-من-2500-1103574692.html
https://sarabic.ae/20250704/تقرير-33-مليون-سوداني-معرضون-لخطر-الإصابة-بـ-الكوليرا-1102335808.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093803727_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f695801438f05ae37ff8511b5bb8194.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

تزايد الإصابات بالكوليرا في السودان يثير قلق السلطات الصحية الليبية

12:20 GMT 30.08.2025
© AP Photoالكوليرا في السودان
الكوليرا في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
حصري
في الوقت الذي يشهد فيه السودان تفشيا خطيرا لوباء الكوليرا، والذي أودى بحياة أكثر من 700 شخص، وأصاب ما يزيد عن 3000 آخرين في إقليم دارفور والولايات الشمالية، تتزايد المخاوف من وصول المرض إلى الأراضي الليبية، خاصة في المناطق الحدودية.
ومع تسجيل انتشار الوباء في 18 ولاية سودانية قريبة من الحدود، سارعت وزارة الصحة بالحكومة الليبية إلى عقد اجتماعات طارئة وتشكيل غرفة لمتابعة الأوضاع في مدينة الكفرة، التي تستضيف أكثر من 65 ألف نازح سوداني.
وبينما تؤكد الفرق الطبية عدم تسجيل أي إصابة حتى الآن بين النازحين أو المواطنين، يبقى الوضع تحت المراقبة المشددة تحسبًا لأي طارئ.

مصدر رسمي

أكد رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الصحة بالحكومة الليبية إسماعيل العيضة، أن "ظهور وتزايد حالات الكوليرا في دولة السودان، خاصة في 18 ولاية، منها الولايات الشمالية وإقليم دارفور المتاخم لمدينة الكفرة الليبية، أدى إلى تسجيل أكثر من 3000 حالة إصابة بمرض الكوليرا، و700 حالة وفاة، وفقا للإحصائيات التي تم توثيقها من جانب مكتب منظمة الصحة العالمية ومكتب منظمة "يونيسيف" في السودان، وهذه الأرقام دقيقة وصحيحة".

وأضاف العيضة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "وزارة الصحة بالحكومة الليبية قامت بتشكيل غرفة طوارئ لمجابهة هذا الوباء، ورفعت حالة الطوارئ في مدينة الكفرة الليبية، نظرًا لقربها الشديد من الحدود السودانية، وقد جرى الإعداد والاستعداد من قِبل الإدارات المختصة في الوزارة، بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية ومكتب "يونيسيف" في مدينة بنغازي، وذلك لمتابعة الأوضاع في الكفرة، خاصة وأنها تستضيف أكثر من 65 ألف نازح سوداني موزعين على عدة تجمعات داخل المدينة".

وأكد أن "هذه الإجراءات جاءت بتوجيهات من القيادة العامة للجيش الليبي، وبدعم كامل من نائب القائد العام للقطاع الصحي بمدينة الكفرة، حيث جرى رفع درجة التأهب القصوى لمجابهة الكوليرا، وتشكيل غرفة الطوارئ المركزية للتواصل المباشر مع غرفة الطوارئ بالكفرة، كما جرى تجهيز أكثر من 20 راصد متخصص في الرصد والتقصي والاستجابة لمتابعة النازحين، وإجراء الفحوصات الدورية لهم، ومراقبة أماكن تواجدهم".
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
الصحة السودانية: 2345 إصابة بالكوليرا خلال أسبوع بينها 21 وفاة‎
6 أغسطس, 06:24 GMT
وأشار العيضة إلى أنه "تم تحديد الاحتياجات العاجلة بمدينة الكفرة والعمل على توفيرها، مع التأكيد أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بوباء الكوليرا داخل المدينة حتى الآن، رغم تزايد أعداد النازحين بشكل يومي"، وأضاف أن "جميع النازحين في مدينة الكفرة يتلقون العلاج بشكل مجاني حتى هذه اللحظة، في حين تعمل الحكومة الليبية على توفير مختلف الاحتياجات، كما تساهم منظمة الصحة العالمية ومنظمة "يونيسيف" في توفير جزء من الدعم والاحتياجات، كإجراء احترازي ضد الكوليرا".
ولفت العيضة إلى "وجود مخاوف إضافية تتعلق بموسم الأمطار والتغيرات المناخية، والتي قد تؤدي إلى ظهور أمراض أخرى، فضلا عن زيادة انتشار العقارب والثعابين، الأمر الذي يشكل تهديدا إضافيًا للنازحين، كما أن احتمالية حدوث فيضانات جراء الأمطار قد تجعل الوضع أكثر صعوبة، إلا أن الاستعدادات الحكومية والعسكرية مستمرة بشكل كامل لمواجهة أي طارئ".
وأوضح أن "التواصل بين الحكومة الليبية والسلطات السودانية يتم من خلال القيادة العامة للجيش الليبي، التي أوصت بضرورة معاملة النازحين السودانيين أسوة بأشقائهم الليبيين، وعدم الاكتفاء بمسماهم كـ"نازحين".
وبيّن أن "التطعيمات الممنوحة للنازحين هي تطعيمات روتينية وتعزيزية وإجبارية أسوة بالمواطنين الليبيين، مثل تطعيمات الحصبة والحميراء وشلل الأطفال، بينما التطعيم ضد الكوليرا لا يتم إلا بعد تسجيل أكثر من (7) حالات مؤكدة، وذلك وفق لوائح منظمة الصحة العالمية"، مضيفا أن "ما يُجرى حاليا هو حملات متابعة وفحوصات طبية مستمرة بإشراف السلطات المحلية والفرق الصحية".
وأكد العيضة أنه "لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالكوليرا في ليبيا حتى الآن، وأنه في حال حدوث تفشٍ للمرض داخل الأراضي الليبية، سيتم الاستعانة بالفرق المختصة والخبراء لمكافحة العدوى. وأوضح أن الملف الصحي تحت السيطرة الكاملة بفضل المتابعة المستمرة وعمليات الرصد والتقصي".
كما شدد على أن "وزارة الصحة كثفت جانب التثقيف والتوعية الصحية، خاصة وأن الكوليرا مرض ينتقل عبر المياه الملوثة، ويُعالج بالمحاليل الوريدية والكلور"، مؤكدا أن "التوعية الصحية الحقيقية تكمن في إرشاد المواطنين والنازحين إلى طرق الوقاية، مثل غسل اليدين والنظافة العامة".
وأشار إلى أن "وزارة الصحة بالحكومة الليبية وضعت ضمن خططها نشر الوعي الصحي والتثقيف داخل أماكن تواجد النازحين، من خلال وسائل الإعلام المحلية والفرق الصحية المتنقلة"، مؤكدا أن "الأمور في مدينة الكفرة لا تزال تحت السيطرة حتى هذه اللحظة".
مليون سوري يتلقون لقاح الكوليرا في مناطق انتشار الوباء حتى الآن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي الكوليرا في دارفور إلى 103 وإصابة أكثر من 2500
10 أغسطس, 14:49 GMT
حرب ووباء
من جانبه، قال عضو المجلس الاستشاري العربي الأفريقي للتوعية، الدكتور علي المبروك أبوقرين، إن "السودان يعيش موجة كوليرا كبيرة ومستمرة، تهدد مناطق النزوح وتمتد آثارها إلى الجنوب الليبي".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "تقارير منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة الأخيرة، تؤكد أن إقليم شرق المتوسط وأفريقيا هما الأعلى إصابة عالميا بهذا الوباء خلال عام 2025، مع استمرار الزيادة في السودان الشقيق، إذ تسجل أعداد مرتفعة من الحالات المشتبه بها، وهي في تزايد مستمر، مما ينذر بارتفاع معدلات الوفيات في حال غياب العلاج واللقاحات، وعدم توفر مصادر مياه آمنة وصالحة للشرب، إلى جانب غياب المعالجات السليمة للصرف الصحي والتخلص من النفايات السائلة والصلبة بعيدا عن مصادر المياه".
وأشار إلى أن "السودان، وبفعل الحرب والصراعات المسلحة المستمرة، يعاني من انهيار النظام الصحي، إضافة إلى الاعتداءات المتكررة على المرافق الطبية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الصحية مع الاكتظاظ السكاني وفقدان المياه المأمونة، ونتيجة لذلك ترتفع معدلات الإصابة بالكوليرا والأمراض المصاحبة مثل الملاريا، والحصبة، وحمى الضنك، وسوء التغذية الحاد على نطاق واسع".
ولفت أبوقرين إلى أن "ليبيا تستقبل تدفقات متتالية من اللاجئين السودانيين عبر الكفرة والمناطق المحيطة، وهو ما يفرض أوضاعا غير صحية في مناطق النزوح ونقاط التجمع، خاصة في الواحات والبلدات الحدودية الليبية، الأمر الذي يتطلب إجراءات عاجلة، من بينها، تفعيل أنظمة الإنذار المبكر في نقاط الدخول والمستوصفات، والكشف عن الحالات المشتبه بها من خلال الأعراض والتحاليل المخبرية، وإنشاء نقاط مخصصة لعلاج الحالات بمعزل عن تجمعات النازحين، وتوفير العلاج المناسب، حيث يمكن معالجة 70 – 80% من الحالات باستخدام المحاليل الفموية، السوائل الوريدية، المضادات الحيوية، والزنك للأطفال".
تفشي الكوليرا في مناطق نفوذ الجيش الأمريكي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
تقرير: 33 مليون سوداني معرضون لخطر الإصابة بـ "الكوليرا"
4 يوليو, 06:59 GMT
كما شدد على "ضرورة التوعية المجتمعية المستمرة، من خلال استخدام المياه الصالحة للشرب، وغسل اليدين بانتظام بالصابون أو الكحول وفق المعايير العالمية، وطهي الطعام جيدا، وعزل المرضى والتخلص من الأدوات الملوثة بالطرق الصحية السليمة، ومنع السباحة قبل مرور أسبوعين من زوال الأعراض".
وأكد أبوقرين على "أهمية التعاون المشترك بين قطاعي الصحة والبيئة، وهيئات المياه والصرف الصحي، لضمان تأمين أماكن تجمع اللاجئين، من خلال كلورة المياه العامة، والصهاريج، والحنفيات وفق المعايير الدولية، وإرشاد النازحين إلى غلي المياه في حال تعذر الكلورة، تكثيف حملات التوعية عند نقاط المياه، العيادات، المخيمات، ومناطق التجمع".
وأضاف أن "المرحلة القادمة، خلال أسبوعين إلى شهر، تتطلب، تشديد حملات التلقيح الفموي الأحادي، واستكمال الجرعة الثانية وفق بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، واستهداف البؤر عالية الخطورة، ونقاط العبور، والمخيمات، ومعسكرات التجمع، والأحياء المكتظة، وتجهيز مختبرات متكاملة بالإمكانات الحديثة لتشخيص الحالات المشتبه بها والمؤكدة، وإصلاح عاجل لشبكات المياه والصرف الصحي، وتخصيص مناطق آمنة لغسل الملابس، ودمج الاستجابة للكوليرا مع الملاريا والحصبة وسوء التغذية ضمن عيادات متنقلة واحدة".
ودعا الدكتور علي المبروك أبوقرين في ختام تصريحاته لـ"سبوتنيك" إلى "رفع درجات الطوارئ الصحية، وتعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية، والأمم المتحدة، والجهات ذات الاختصاص محليا وإقليميا ودوليا، لمواجهة هذا الخطر الوبائي المتصاعد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала