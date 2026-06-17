https://sarabic.ae/20260617/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-لخفض-التصعيد-في-السودان-ويرفض-إنشاء-هياكل-حكم-موازية-1114431966.html

الاتحاد الأوروبي يدعو لخفض التصعيد في السودان ويرفض إنشاء هياكل حكم موازية

الاتحاد الأوروبي يدعو لخفض التصعيد في السودان ويرفض إنشاء هياكل حكم موازية

سبوتنيك عربي

أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً بشأن أول مهمة مشتركة لرؤساء بعثاته إلى السودان منذ اندلاع الحرب، شدد فيه على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف... 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T11:57+0000

2026-06-17T11:57+0000

2026-06-17T11:57+0000

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وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيانه، أن خفض حدة المواجهات يمثل مدخلاً أساسيًا لإنهاء النزاع، داعيًا إلى إنشاء مناطق آمنة وممرات إنسانية تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين في مختلف أنحاء السودان.وطالب البيان بإنهاء الحصار الإنساني المفروض على المدنيين والمدن السودانية بشكل فوري، محذرًا من تفاقم الأوضاع الإنسانية واستمرار معاناة السكان جراء النزاع المستمر.كما شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة منع تكرار الانتهاكات والمجازر بحق المدنيين، لا سيما في الفاشر، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.وأشار البيان إلى دعم الاتحاد للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للأزمة، بما في ذلك المبادرات التي تقودها مجموعة الحوار الرباعي والمجموعة الخماسية بشأن السودان، بهدف التوصل إلى حل مستدام يعيد الاستقرار إلى البلاد.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

https://sarabic.ae/20260602/السودان-يشهد-أسوأ-أزمة-إنسانية-مع-تجدد-الصراع-القبلي-والانفلات-الأمني-في-دارفور-1113976265.html

https://sarabic.ae/20260529/مستشار-ترامب-السودان-يعيش-أسوأ-أزمة-إنسانية-بالعالم-والرئيس-الأمريكي-مهتم-بحلها-1113860235.html

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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي