https://sarabic.ae/20260602/السودان-يشهد-أسوأ-أزمة-إنسانية-مع-تجدد-الصراع-القبلي-والانفلات-الأمني-في-دارفور-1113976265.html

السودان يشهد أسوأ أزمة إنسانية مع تجدد الصراع القبلي والانفلات الأمني في دارفور

السودان يشهد أسوأ أزمة إنسانية مع تجدد الصراع القبلي والانفلات الأمني في دارفور

سبوتنيك عربي

تشهد مناطق إقليم دارفور في السودان أسوأ كارثة إنسانية بعد تجدد الصراع القبلي بين مجموعات قبلية مسلحة وقوات الدعم السريع التي كانت متحالفة معها، الأمر الذي أودى... 02.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-02T18:09+0000

2026-06-02T18:09+0000

2026-06-02T18:09+0000

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علاوة على انعدام قدرة أي من المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية على الوصول وتقديم المساعدات لمن يموتون جوعًا، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من أكبر كارثة إنسانية في تلك المناطق إن لم يتم وقف الحرب وتحرك سلطات الأمر الواقع في تلك المناطق والسيطرة على تلك الفوضى الأمنية.هل يمتلك الدعم السريع القدرة والسيطرة على المجموعات المسلحة التي قام بتسليحها وينقذ أرواح الآلاف من القتل والتشريد؟بداية يقول الدكتور عادل عبد الباقي، رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية، إن ما يجري في دارفور وكردفان من نزاعات قبلية أدى إلى قتل المئات من النساء والأطفال في دارفور، وخلال الأسبوعين الماضيين شاهدنا تحركات عسكرية دامية فيما بين قوات الدعم السريع والمجموعات المتحالفة معها من القبائل المختلفة، من قبائل النوبة والنوير والمسيرية، وتلك الصدامات أدت إلى مقتل عدد كبير جدًا من الجنود من كل الأطراف القبلية التي تتبع قوات الدعم السريع.غياب الدعم السريعوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "حتى الآن لم تتحرك القيادة لحسم المشاكل القبلية والمجموعات المسلحة التي تنتمي إلى قوات الدعم السريع من أجل حقن دماء المدنيين من كل الأطراف ومنع تفاقم تلك المواجهات وامتدادها إلى مناطق أخرى".وتابع عبد الباقي: "خلال اليومين الماضيين أيضًا شاهدنا صراعًا قبليًا في دارفور أدى إلى قتل المئات من النساء والأطفال، أيضًا لاحظنا أن قوات الدعم السريع لم تتدخل تدخلًا مباشرًا لوقف هذا الصراع، علمًا بأن السلاح الموجود بيد المتصارعين هو سلاح الدعم السريع ويتم محاربة الدعم به، مع العلم أن قوات الدعم السريع لم تسمِّ تلك المجموعات بمسميات عسكرية، بل تسميها مجموعات قبلية مسلحة قامت بتسليحها في وقت ما، وهي اليوم تدفع ثمن هذا التسليح".وحذر عبد الباقي من هذا الانفلات الأمني في دارفور وكردفان، ودعا قوات الدعم السريع، التي تدير تلك المناطق، إلى التحرك الفوري للسيطرة على تلك المجموعات أو تسميتها تسمية عسكرية وفقًا للقواعد والتنظيمات التي يتبعها الدعم السريع، علاوة على دعوة وجهاء القبائل والشخصيات البارزة لحل مثل هذه الأمور.خارطة عسكريةولفت عبد الباقي إلى ضرورة التحرك العاجل لقيادة الدعم السريع ووضع خارطة عسكرية لجمع كل تلك المجموعات التي تحمل أرقامًا عسكرية، ولا بد من تسمية تلك المجموعات ووصفها بمسميات عسكرية وليس مجموعات قبلية، لأن الحديث عن المجموعات القبلية يثير حفيظة القبائل، وربما يؤدي إلى صراعات طاحنة قد يصعب السيطرة عليها على مدى أعوام قادمة.وأكد أن هذه التطورات الخطيرة تهدد السلم الاجتماعي وتفاقم حالة الانفلات الأمني في دارفور وكردفان، مشددًا على ضرورة التحرك العاجل والمسؤول لاحتواء الموقف ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من العنف.وحذر رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية من استمرار هذه الأوضاع دون معالجة جادة، مطالبًا قيادة الدعم السريع بالتحرك الفوري لإعادة تنظيم هذه التشكيلات ضمن أطر عسكرية واضحة تخضع للقوانين واللوائح العسكرية المعمول بها في السودان، بدلًا من بقائها تحت مسميات قبلية أو مجموعات غير منضبطة.قضية اجتماعية قديمةمن جانبه يقول المحلل السياسي السوداني، وليد علي: "إن إقليم دارفور يعاني من مشكلة الأرض والمرعى، وهي قضية اجتماعية قديمة، وهي أساس كل الصراعات في إقليم دارفور، وهي ليست حديثة، بل موجودة ولم تراوح مكانها منذ أيام سلطنة دارفور، كما ذكر الرحالة الألماني جوستاف نختكال في كتابه "الصحراء والسودان الشرقي" عام 1874م حين زار سلطنة دارفور ووداي وبرنو فيما يعرف بالممالك الإسلامية جنوب الصحراء".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هذه القضية تتطلب حلًا جذريًا، وهو تحويل الرعاة إلى رعاة مستقرين غير مترحلين كيفما وأينما حل الغيث ونمت الأعشاب، وهذا مشروع كبير قد تأخرت فيه الدولة السودانية، وبمشاركة مؤسسات المجتمع الدولي والإقليمي، وهو أمر لا بد منه يومًا ما إذا أراد السودان استقرار مجتمعاته في دارفور وغرب كردفان".مشيرًا إلى أن "مؤسسة الدعم السريع أثبتت عبر 3 سنوات أنها لا تستطيع إدارة المدن والحياة الطبيعية، وأعتقد أن هذا أمر غير مرضٍ لقيادتها، لكنها لا تملك القدرة على السيطرة أو تنظيم قواتها في ظل الحرب، لأنهم لم يتلقوا تدريبًا جيدًا ولم يتشربوا بروح العسكرية المنضبطة، بداية بمظهرهم الذي يثير الرعب في نفوس الأهالي، وهم يتحركون بشعر كث وتمائم غريبة وسرعة في القتل بدون سبب مقنع".أوضاع إنسانية قاسيةوأوضح علي: "تأتي قضية عدم الالتزام بالمواثيق مع منظمات المجتمع الدولي التي تحاول إيصال المساعدات لمناطق سيطرة الدعم السريع، والتي عانت كثيرًا منها منظمات مهمة مثل برنامج الغذاء العالمي والصليب الأحمر، حيث بدا واضحًا عدم التزام عناصر الدعم السريع بتوجيهات قيادتها بعدم التعرض للعربات التي تحمل الإغاثة والمساعدات الإنسانية، مما جعل سكان دارفور محرومين تمامًا من هذه المساعدات، بل حتى السائقين أصبحوا شديدي الرفض للذهاب لمناطق سيطرة الدعم السريع".وشدد على أن هذه المسألة، وقبلها الصراع القديم المتجدد حول قضايا الأرض والمرعى، تجعل الأوضاع الإنسانية في دارفور غير قابلة للتحمل.وطالب علي قيادة الدعم السريع بأن تسعى بقوة وشفافية لحل هذه الأزمات، أو أن تطلب المساعدة في وقف النزيف الإنساني في دارفور، أو أن تعلن فشلها في تقديم مشروع يقوم على الديمقراطية كما تدعي، وتنفذ خارطة الطريق التي طرحها الجيش السوداني.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، والذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تُعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, منظمة الأمم المتحدة