البرهان: الجيش السوداني عازم على استعادة كل الأراضي التي دنسها التمرد في كردفان ودارفور
البرهان: الجيش السوداني عازم على استعادة كل الأراضي التي دنسها التمرد في كردفان ودارفور
سبوتنيك عربي
البرهان: الجيش السوداني عازم على استعادة كل الأراضي التي دنسها التمرد في كردفان ودارفور

20:54 GMT 23.11.2025
© AP Photo / Marwan Aliقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبر
أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، أن ‌"‏المؤسسة العسكرية قادرة على إصلاح وهيكلة بنيتها بنفسها".
وقال البرهان، إن "القوات المسلحة عازمة على استعادة كل الأراضي التي دنسها التمرد في كردفان ودارفور"، مؤكدا أن "الجيش سيطرد المتمردين من السودان والنصر سيكون حليفنا طالما نحن على حق".
وأضاف: "معركة الكرامة هي معركة بقاء للشعب السوداني، ونحن مصممون على خوضها بشرف وعزة ودون تدخل من أي جهة خارجية".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
السودان يشكر روسيا على دعمها في مجلس الأمن وسط تصاعد النزاع في دارفور
21 نوفمبر, 03:13 GMT
وكانت قوات الدعم السريع السودانية قد أعلنت، في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أكد أن انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار، لكن مراقبين يرون أن قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة.
كما أعلنت قوات الدعم السريع السودانية قبل ذلك السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان الصادق علي النور نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك" صحة ما أعلنته قوات الدعم السريع السودانية بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
مستشار الرئيس الإماراتي: ندعو لوقف حرب السودان المأساوية ومحاسبة طرفيها
أمس, 12:35 GMT
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمردًا ضد الدولة.
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
