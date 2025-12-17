https://sarabic.ae/20251217/الصحة-العالمية-احتجاز-أكثر-من-70-عاملا-في-مجال-الصحة-ونحو-5-آلاف-مدني-في-دارفور-1108262383.html

الصحة العالمية: احتجاز أكثر من 70 عاملا في مجال الصحة ونحو 5 آلاف مدني في دارفور

وكتب الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في منشور له على منصة "إكس": "نشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة من نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور السودانية، والتي تفيد باحتجاز أكثر من 70 عاملاً في مجال الرعاية الصحية، بالإضافة إلى نحو خمسة آلاف مدني".وفي ختام تصريحه، شدد تيدروس على أن "احتجاز العاملين الصحيين وآلاف المدنيين أمر مثير للقلق الشديد"، مؤكدًا أن "العاملين في المجال الصحي والمدنيين يجب أن يتمتعوا بالحماية في جميع الظروف"، ودعا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم".وأفادت وكالة الأنباء السودانية، بأن حاكم ولاية النيل الأبيض قمر الدين محمد فضل المولى استقبل النازحين فور وصولهم إلى كوستي، مشيرة إلى أن عددهم يبلغ 1850 شخصًا ينتمون إلى 337 أسرة قدموا من منطقة هجليج.ونقلت الوكالة عن مفوضة العون الإنساني بولاية النيل الأبيض، لمياء أحمد عبد الله، قولها إن المنظمات الوطنية والمجتمع المدني وعددًا من المتطوعين شرعوا في تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية والخدمات الصحية للنازحين.ويأتي هذا النزوح بعد إعلان قوات الدعم السريع، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرتها على منطقة هجليج وحقلها النفطي بولاية غرب كردفان، مؤكدة أنها تؤمّن المنشآت النفطية الحيوية في المنطقة.الإمارات تطالب بوضع حد لأهوال "الحرب الأهلية في السودان"أمريكا تفرض حظر دخول كامل على مواطني 7 دول بينهم عربية

