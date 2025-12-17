عربي
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251217/البرهان-يعلن-استعداده-للتعاون-مع-ترامب-لإنهاء-الحرب-في-السودان--1108259860.html
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
سبوتنيك عربي
أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان استعداده للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد. 17.12.2025
2025-12-17T07:34+0000
2025-12-17T07:34+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار السعودية اليوم
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107562937_0:31:1616:940_1920x0_80_0_0_c2bf78c2d765020fc4e5075bc7d54371.jpg
جاءت تصريحات البرهان في بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية في ختام زيارة رسمية له إلى الرياض بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية. وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
https://sarabic.ae/20251217/الإمارات-تطالب-بوضع-حد-لأهوال-الحرب-الأهلية-في-السودان-1108258736.html
https://sarabic.ae/20251217/-السودان-وصول-1850-نازحا-إلى-كوستي-عقب-سيطرة-الدعم-السريع-على-المنطقة-1108256863.html
https://sarabic.ae/20251216/هل-تقدم-السعودية-خطة-جديدة-للسلام-في-السودان-بعد-زيارة-البرهان-إلى-الرياض-1108250191.html
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107562937_180:0:1616:1077_1920x0_80_0_0_0d775543d7b526d626aa0a89af0a98a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار السودان اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية

البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان

07:34 GMT 17.12.2025
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Frank Franklin II
تابعنا عبر
أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان استعداده للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد.
جاءت تصريحات البرهان في بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية في ختام زيارة رسمية له إلى الرياض بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية.
المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
الإمارات تطالب بوضع حد لأهوال "الحرب الأهلية في السودان"
04:52 GMT
وأكد البرهان "حرص السودان على العمل مع الرئيس ترامب، ووزير خارجيته ماركو روبيو، ومبعوثه للسلام في السودان مسعد بولس"، في جهود تحقيق السلام ووقف الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
السودان... وصول 1850 نازحا إلى كوستي عقب سيطرة الدعم السريع على المنطقة
01:26 GMT
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
هل تقدم السعودية "خطة جديدة" للسلام في السودان بعد زيارة البرهان إلى الرياض؟
أمس, 19:30 GMT
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
