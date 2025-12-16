https://sarabic.ae/20251216/هل-تقدم-السعودية-خطة-جديدة-للسلام-في-السودان-بعد-زيارة-البرهان-إلى-الرياض-1108250191.html

هل تقدم السعودية "خطة جديدة" للسلام في السودان بعد زيارة البرهان إلى الرياض؟

سبوتنيك عربي

جاءت زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان إلى السعودية لتلقي حجرا في المياة الراكدة، بعد أن أصبحت طبول الحرب هى سيدة المشهد الدامي الذي يقترب من عامه...

يرى مراقبون أن تلك الزيارة وتوقيتها بعد زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى واشنطن وتحريكه للإدارة الأمريكية لكي تلعب دورا مؤثرا في وقف الحرب، وهو ما لقي قبولا حسنا من البرهان، إذ إن طرفي الصراع في السودان وصلا إلى قناعة باستحالة الحسم العسكري، وأن الأمور تتطلب مزيدا من السعي لوقف الدمار الذي أصاب ربوع البلاد وخلق منها نموذجا لأسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.فما الذي جرى في تلك الزيارة خلف الكواليس وهل هناك دلالة لتوقيتها والإعلان عنها؟بداية يقول المسؤول السابق في الحكومة السودانية، الدكتور ربيع عبد العاطي، من المؤكد بأن الوساطة السعودية تعبر هذه المرة عن اهتمام بالغ بأمن السودان والبحر الأحمر كجزء لا يتجزأ من الأمن السعودي وهو ما يتجاوز اتفاق جدة.المشروع الجديدوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، "سنوات الحرب أكدت نية إحدى الدول الخليجية التغلغل في باب المندب وحضرموت ووجودها على السواحل لحساب أجندات خارجية، وتسعى نحو رسم خريطة للمنطقة برمتها مستهدفة الرياض والخرطوم في إطار متغيرات سريعة تشهدها الساحة الإقليمية العربية".وتابع عبد العاطي، على ما يبدو أن حرب السودان قد تم استغلالها وتوجيهها نحو تلك الأهداف، وهذا ما دعا المملكة العربية السعودية لأن ترمي بثقلها للحفاظ على أمن المنطقة من خلال الطلب الجاد من ولي العهد السعودي للإدارة الأمريكية للوقوف مع السودان وسلامة شعبه وأرضه.ولفت عبد العاطي إلى أن، زيارة البرهان للسعودية وفق رؤيتي تتجاوز إتفاق جدة، ليصبح المشروع الجديد هو أمن السودان ووحدة أراضيه وإقرار السلام بأسرع وقت ممكن.الرباعية وجدةمن جانبه يقول المحلل السياسي السوداني، وليد علي، يبدو أن البرهان يحاول دفع ولي العهد السعودي إلى إعادة هندسة خارطة طريق مختلفة عن رؤية الرباعية، ولكنها لا تختلف عنها إلا فيما يخص موقف أو وجود دولة الإمارات داخل الرباعية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أعتقد أن البرهان لا يعارض الطرح الذي تقدمه الرباعية بقدر ما يعارض وجود أبو ظبي داخل هذه اللجنة، وهذا أيضا يعود الى الضغط الذي تمارسه الحركة الاسلامية ويدها الطويلة داخل مؤسسات الدولة السودانية والقوات المسلحة.مشيرا إلى أن البرهان لا يعترف بتأثير أو وجود الإسلاميين داخل مؤسسات الدولة أو الجيش وهو ما يضعف موقف البرهان والقوات المسلحة وما تقدمه من رؤى أو حلول من جانبها.الخرطوم وواشنطنوتابع علي، يبدو أن الأمير محمد بن سلمان يحاول تقريب وجهات النظر بين البرهان والولايات المتحدة الأمريكية في ما يخص الورقة التي قدمتها الإدارة الأمريكية عبر مبعوث الرئيس ترمب، وقد تستجيب الإدارة الأمريكية لبعض طلبات البرهان ولكن بالمقابل سوف تحكم الخناق حول رقبة الحركة الإسلامية في شقها المقاتل على الأقل في الشهور القادمة، مما يعزز فرص الوصول إلى وقف إطلاق نار ثم اتفاق سلام يعيد ترتيب المسار الديمقراطي حسب مفهوم الإدارة الأمريكية.وأوضح المحلل السياسي، ليس شرطا أن تكون الديمقراطية التي تتحدث عنها واشنطن بشأن السودان مماثلة للنموذج الغربي، هذا يدفعنا للنظر للدور القطري والتركي وتأثير الدولتين غير المنظور على الرباعية، وهو في اعتقادي ما يعتمد عليه البرهان في الضغط على الرباعية للاستجابة لبعض شروطه لوقف الأزمة والعودة لمسار التفاوض.ولفت علي، إلى أن أنقرة والدوحة فاعلتين بشدة في المشهد السوداني ولديهم نفوذ وعلاقات مؤثرة على الإدارة الأمريكية والسعودية، الأمر الذي قد يغير الواقع السياسي الراهن في البلاد نحو حل الأزمة ووقف الحرب.كسر جمود المفاوضاتبدوره أكد رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، الدكتور محمد مصطفى، أن "السعودية ظلت تلعب دورا إيجابيا متعاظمًا في عملية معالجة أزمة السودان، منذ اندلاع الحرب، وقد تكون هي الدولة الوحيدة في المنطقة ظلت تلعب دورًا متوازنًا بين الأطراف دون النظر لأي مصلحة".وقال في حديث سابق لـ"سبوتنيك"، أمام السعودية ملفات قديمة وحديثة تخص سلام السودان وهي اتفاقية جدة، التي لم تنفذ ومبادرة الرباعية، التي ما زالت عالقة حتى اللحظة، لذلك سوف تكون للزيارة أثر كبير في تحريك ملف السلام في السودان".وأشار مصطفى إلى أن "الوضع الإنساني والأمني أصبح متدهورا جدا، والمواطن السوداني الآن لا يحلم سوى بوقف إطلاق النار وبدء العملية السلمية في البلاد، ليستطيع النوم دون كوابيس وأحلام مخيفة".وأوضح أن "طرفي الحرب الآن وصلا لقناعة بعدم قدرة أي طرف على حسم المعركة لصالحه، فقط الآن يسعى كل طرف لإعلاء كَفته ليحقق أجندته في أي مفاوضات قادمة".وتوقع مصطفى أن "تكون هذه الزيارة بداية لكسر جمود المفاوضات بين الطرفين والتحرك نحو مفاوضات جادة تفضي إلى سلام عادل وشامل ينهي أبشع وأفظع وأسوأ حرب في تاريخ السودان".وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، وصل يوم أمس الاثنين إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث كان في استقباله نائب أمير المنطقة وعدد من المسؤولين السعوديين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، مقطع فيديو من استقبال البرهان في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

