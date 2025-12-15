https://sarabic.ae/20251215/الحركة-الشعبية-لتحرير-السودان-لـسبوتنيك-زيارة-البرهان-للسعودية-قد-تكسر-جمود-المفاوضات-1108202739.html

الحركة الشعبية لتحرير السودان لـ"سبوتنيك": زيارة البرهان للسعودية قد تكسر جمود المفاوضات

وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الإثنين، إن أمام السعودية ملفات قديمة وحديثة تخص سلام السودان وهي اتفاقية جدة التي لم تنفذ ومبادرة الرباعية التي ما زالت عالقةً حتى اللحظة، لذلك سوف تكون للزيارة أثر كبير في تحريك ملف السلام في السودان. وأشار مصطفى، إلى أن الوضع الإنساني والأمني أصبح متدهورًا جدًّا، والمواطن السوداني الآن لا يحلم سوى بوقف إطلاق النار وبدء العملية السلمية في البلاد ليستطيع النوم دون كوابيس وأحلام مخيفة. وتوقع مصطفى، أن تكون هذه الزيارة بداية لكسر جمود المفاوضات بين الطرفين والتحرك نحو مفاوضات جادة تفضي إلى سلام عادل وشامل ينهي أبشع وأفظع وأسوأ حرب في تاريخ السودان. وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، قد وصل اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث كان في استقباله نائب أمير المنطقة وعدد من المسؤولين السعوديين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الإثنين. ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية مقطع فيديو من استقبال البرهان في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية وسط أجواء ماطرة.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

2025

