الحركة الشعبية لتحرير السودان لـ"سبوتنيك": زيارة البرهان للسعودية قد تكسر جمود المفاوضات

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
الحركة الشعبية لتحرير السودان لـ"سبوتنيك": زيارة البرهان للسعودية قد تكسر جمود المفاوضات
الحركة الشعبية لتحرير السودان لـ"سبوتنيك": زيارة البرهان للسعودية قد تكسر جمود المفاوضات
أكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، الدكتور محمد مصطفى، أن السعودية ظلت تلعب دورًا إيجابيًّا متعاظمًا في عملية معالجة أزمة السودان منذ اندلاع الحرب، وقد... 15.12.2025, سبوتنيك عربي
حصري
أخبار السودان اليوم
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الإثنين، إن أمام السعودية ملفات قديمة وحديثة تخص سلام السودان وهي اتفاقية جدة التي لم تنفذ ومبادرة الرباعية التي ما زالت عالقةً حتى اللحظة، لذلك سوف تكون للزيارة أثر كبير في تحريك ملف السلام في السودان. وأشار مصطفى، إلى أن الوضع الإنساني والأمني أصبح متدهورًا جدًّا، والمواطن السوداني الآن لا يحلم سوى بوقف إطلاق النار وبدء العملية السلمية في البلاد ليستطيع النوم دون كوابيس وأحلام مخيفة. وتوقع مصطفى، أن تكون هذه الزيارة بداية لكسر جمود المفاوضات بين الطرفين والتحرك نحو مفاوضات جادة تفضي إلى سلام عادل وشامل ينهي أبشع وأفظع وأسوأ حرب في تاريخ السودان. وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، قد وصل اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث كان في استقباله نائب أمير المنطقة وعدد من المسؤولين السعوديين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الإثنين. ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية مقطع فيديو من استقبال البرهان في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية وسط أجواء ماطرة.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
https://sarabic.ae/20251214/السعودية-تطالب-بوقف-فوري-للحرب-في-السودان-وتدين-الهجوم-على-منشأة-أممية-1108156998.html
https://sarabic.ae/20251214/قتلى-في-استهداف-منشأة-أممية-بالسودان-الجيش-يتهم-الدعم-السريع-والأخير-ينفي-1108146881.html
https://sarabic.ae/20251213/غوتيريش-مقتل-6-من-قوات-حفظ-السلام-في-غارة-جوية-بطائرة-مسيرة-استهدفت-منشأة-للأمم-المتحدة-بالسودان--1108138097.html
الحركة الشعبية لتحرير السودان لـ"سبوتنيك": زيارة البرهان للسعودية قد تكسر جمود المفاوضات

15.12.2025
الأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب
الأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، الدكتور محمد مصطفى، أن السعودية ظلت تلعب دورًا إيجابيًّا متعاظمًا في عملية معالجة أزمة السودان منذ اندلاع الحرب، وقد تكون هي الدولة الوحيدة في المنطقة ظلت تلعب دورًا متوازنًا بين الأطراف دون النظر لأي مصلحة.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الإثنين، إن أمام السعودية ملفات قديمة وحديثة تخص سلام السودان وهي اتفاقية جدة التي لم تنفذ ومبادرة الرباعية التي ما زالت عالقةً حتى اللحظة، لذلك سوف تكون للزيارة أثر كبير في تحريك ملف السلام في السودان.
السعودية تطالب بوقف فوري للحرب في السودان وتدين الهجوم على منشأة أممية
السعودية تطالب بوقف فوري للحرب في السودان وتدين الهجوم على منشأة أممية
أمس, 17:44 GMT
وأشار مصطفى، إلى أن الوضع الإنساني والأمني أصبح متدهورًا جدًّا، والمواطن السوداني الآن لا يحلم سوى بوقف إطلاق النار وبدء العملية السلمية في البلاد ليستطيع النوم دون كوابيس وأحلام مخيفة.
وأوضح أن طرفي الحرب الآن وصلا لقناعة بعدم قدرة أي طرف على حسم المعركة لصالحه، فقط الآن يسعى كل طرف لإعلاء كفته ليحقق أجندته في أي مفاوضات قادمة.
وتوقع مصطفى، أن تكون هذه الزيارة بداية لكسر جمود المفاوضات بين الطرفين والتحرك نحو مفاوضات جادة تفضي إلى سلام عادل وشامل ينهي أبشع وأفظع وأسوأ حرب في تاريخ السودان.
قتلى في استهداف منشأة أممية بالسودان.. الجيش يتهم "الدعم السريع".. والأخير ينفي
قتلى في استهداف منشأة أممية بالسودان.. الجيش يتهم "الدعم السريع".. والأخير ينفي
أمس, 10:52 GMT
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، قد وصل اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث كان في استقباله نائب أمير المنطقة وعدد من المسؤولين السعوديين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الإثنين.
ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية مقطع فيديو من استقبال البرهان في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية وسط أجواء ماطرة.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
غوتيريش: مقتل 6 أفراد من قوات حفظ السلام في هجوم بطائرة مسيرة استهدف منشأة أممية بالسودان
غوتيريش: مقتل 6 أفراد من قوات حفظ السلام في هجوم بطائرة مسيرة استهدف منشأة أممية بالسودان
13 ديسمبر, 21:43 GMT
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
