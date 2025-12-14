https://sarabic.ae/20251214/السعودية-تطالب-بوقف-فوري-للحرب-في-السودان-وتدين-الهجوم-على-منشأة-أممية-1108156998.html
أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي تعرض له مقر بعثة الأمم المتحدة في مدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان في السودان
وفي بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، قالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة "تدين وتستنكر الهجوم الذي تعرض له مقر للأمم المتحدة في مدينة كادوقلي في السودان". وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن في وقت سابق مقتل 6 أفراد من قوات حفظ السلام وإصابة 8 آخرين، في غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة لوجستية تابعة للأمم المتحدة في مدينة كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان وسط السودان.وأوضح غوتيريش أن جميع الضحايا يحملون الجنسية البنغلاديشية، وهم يخدمون ضمن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا)، وفقا لوسائل إعلام غربية.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
السعودية تطالب بوقف فوري للحرب في السودان وتدين الهجوم على منشأة أممية
أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي تعرض له مقر بعثة الأمم المتحدة في مدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان في السودان، الذي أسفر عن مقتل ستة جنود حفظ سلام بنغلاديشيين وإصابة آخرين، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.
وفي بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، قالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة "تدين وتستنكر الهجوم الذي تعرض له مقر للأمم المتحدة
في مدينة كادوقلي في السودان".
وأكدت الوزارة على "ضرورة الوقف الفوري للحرب، والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته"، مشددة في الوقت نفسه على "توفير الحماية للمدنيين وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 11 مايو 2023".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن في وقت سابق مقتل 6 أفراد من قوات حفظ السلام
وإصابة 8 آخرين، في غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة لوجستية تابعة للأمم المتحدة في مدينة كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان وسط السودان.
وأوضح غوتيريش
أن جميع الضحايا يحملون الجنسية البنغلاديشية، وهم يخدمون ضمن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا)، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأدان غوتيريش، الهجوم بشدة، واصفًا إياه بـ"غير المبرر"، محذرًا من أن "الهجمات التي تستهدف أفراد قوات حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي"، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن الهجوم فورًا.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان
، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش
وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع
، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.