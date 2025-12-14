https://sarabic.ae/20251214/السعودية-تطالب-بوقف-فوري-للحرب-في-السودان-وتدين-الهجوم-على-منشأة-أممية-1108156998.html

السعودية تطالب بوقف فوري للحرب في السودان وتدين الهجوم على منشأة أممية

السعودية تطالب بوقف فوري للحرب في السودان وتدين الهجوم على منشأة أممية

سبوتنيك عربي

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي تعرض له مقر بعثة الأمم المتحدة في مدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان في السودان، الذي... 14.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-14T17:44+0000

2025-12-14T17:44+0000

2025-12-14T17:44+0000

أخبار السعودية اليوم

السعودية

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099581539_0:28:540:332_1920x0_80_0_0_8d20d52091d9c78a4d9f126820c0f4a2.jpg

وفي بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، قالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة "تدين وتستنكر الهجوم الذي تعرض له مقر للأمم المتحدة في مدينة كادوقلي في السودان". وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن في وقت سابق مقتل 6 أفراد من قوات حفظ السلام وإصابة 8 آخرين، في غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة لوجستية تابعة للأمم المتحدة في مدينة كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان وسط السودان.وأوضح غوتيريش أن جميع الضحايا يحملون الجنسية البنغلاديشية، وهم يخدمون ضمن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا)، وفقا لوسائل إعلام غربية.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

https://sarabic.ae/20251212/برنامج-الأغذية-العالمي-يعلن-تخفيض-حصص-الغذاء-في-السودان--1108081555.html

https://sarabic.ae/20251213/الجيش-السوداني-لن-نتراجع-عن-تطهير-كل-شبر-من-أرض-السودان-1108120237.html

https://sarabic.ae/20251212/السيسي-يؤكد-لماكرون-رفض-مصر-أي-محاولات-تهدد-أمن-السودان-1108092660.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي