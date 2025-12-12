السيسي يؤكد لماكرون رفض مصر أي محاولات تهدد أمن السودان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251212/السيسي-يؤكد-لماكرون-رفض-مصر-أي-محاولات-تهدد-أمن-السودان-1108092660.html
السيسي يؤكد لماكرون رفض مصر أي محاولات تهدد أمن السودان
السيسي يؤكد لماكرون رفض مصر أي محاولات تهدد أمن السودان
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي بينهما، دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه، ورفض أي تهديد... 12.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-12T17:25+0000
2025-12-12T17:25+0000
مصر
أخبار فرنسا
الرئيس عبدالفتاح السيسي
إيمانويل ماكرون
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/05/1099245398_0:0:1366:768_1920x0_80_0_0_d417a7ccf6bebf91f649532759d5edde.jpg
وأعرب السيسي خلال الاتصال عن تقديره لتطور العلاقات المصرية – الفرنسية بعد رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في زيارة ماكرون للقاهرة نيسان/ أبريل 2025، مؤكدا تأثير ذلك الإيجابي على التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وبحث الرئيسان سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، وزيادة حجم التبادل التجاري، بالإضافة إلى دعم قطاعات الصناعة والسياحة والنقل بين البلدين، وفقا لموقع الهيئة الوطنية للإعلام المصرية. كما تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية، لا سيما قطاع غزة، إذ أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالدعم الفرنسي للجهود المصرية التي أسفرت عن وقف الحرب، مؤكدا ضرورة تثبيت الهدنة والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب للسلام. وأشار السيسي إلى أهمية تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والبدء الفوري بمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.من جانبه، نوّه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالدور المحوري لمصر في تثبيت الاستقرار الإقليمي، وخاصة جهودها في تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. وتطرق الاتصال الهاتفي كذلك إلى الأوضاع في الضفة الغربية، إذ شدد السيسي على رفض مصر للانتهاكات الإسرائيلية، داعيا لدعم الشعب الفلسطيني والضغط الدولي لوقفها، ومساندة السلطة الفلسطينية في الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها. واتفق الرئيسان المصري والفرنسي على أن الجهود الحالية يجب أن تؤدي إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وفي ختام اتصالهما، تبادل الرئيسان المصري والفرنسي التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيين لشعبي مصر وفرنسا دوام الاستقرار والرخاء.
https://sarabic.ae/20251008/السيسي-وماكرون-يؤكدان-دعمهما-خطة-ترامب-لوقف-الحرب-في-غزة-1105746413.html
https://sarabic.ae/20250820/ماكرون-يتشاور-مع-السيسي-والملك-عبد-الله-بشأن-احتلال-إسرائيل-لغزة-1103966147.html
مصر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/05/1099245398_66:0:1279:910_1920x0_80_0_0_b75941c98d3514f07338c16f729444e5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار فرنسا , الرئيس عبدالفتاح السيسي, إيمانويل ماكرون, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر, أخبار فرنسا , الرئيس عبدالفتاح السيسي, إيمانويل ماكرون, العالم العربي, أخبار العالم الآن

السيسي يؤكد لماكرون رفض مصر أي محاولات تهدد أمن السودان

17:25 GMT 12.12.2025
© AP Photo / Peter Dejongالرئيسان الفرنسي والمصري، إيمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي
الرئيسان الفرنسي والمصري، إيمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Peter Dejong
تابعنا عبر
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي بينهما، دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه، ورفض أي تهديد لأمنه، معربا عن مساندة جهود إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار.
وأعرب السيسي خلال الاتصال عن تقديره لتطور العلاقات المصرية – الفرنسية بعد رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في زيارة ماكرون للقاهرة نيسان/ أبريل 2025، مؤكدا تأثير ذلك الإيجابي على التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وبحث الرئيسان سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، وزيادة حجم التبادل التجاري، بالإضافة إلى دعم قطاعات الصناعة والسياحة والنقل بين البلدين، وفقا لموقع الهيئة الوطنية للإعلام المصرية.
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
السيسي وماكرون يؤكدان دعمهما "خطة ترامب" لوقف الحرب في غزة
8 أكتوبر, 06:18 GMT
كما تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية، لا سيما قطاع غزة، إذ أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالدعم الفرنسي للجهود المصرية التي أسفرت عن وقف الحرب، مؤكدا ضرورة تثبيت الهدنة والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب للسلام.
وأشار السيسي إلى أهمية تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والبدء الفوري بمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
من جانبه، نوّه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالدور المحوري لمصر في تثبيت الاستقرار الإقليمي، وخاصة جهودها في تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة.
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
ماكرون يتشاور مع السيسي والملك عبد الله بشأن احتلال إسرائيل لغزة
20 أغسطس, 16:13 GMT
وتطرق الاتصال الهاتفي كذلك إلى الأوضاع في الضفة الغربية، إذ شدد السيسي على رفض مصر للانتهاكات الإسرائيلية، داعيا لدعم الشعب الفلسطيني والضغط الدولي لوقفها، ومساندة السلطة الفلسطينية في الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها.
واتفق الرئيسان المصري والفرنسي على أن الجهود الحالية يجب أن تؤدي إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي ختام اتصالهما، تبادل الرئيسان المصري والفرنسي التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيين لشعبي مصر وفرنسا دوام الاستقرار والرخاء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала