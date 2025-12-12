https://sarabic.ae/20251212/السيسي-يؤكد-لماكرون-رفض-مصر-أي-محاولات-تهدد-أمن-السودان-1108092660.html

السيسي يؤكد لماكرون رفض مصر أي محاولات تهدد أمن السودان

السيسي يؤكد لماكرون رفض مصر أي محاولات تهدد أمن السودان

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي بينهما، دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه، ورفض أي تهديد... 12.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-12T17:25+0000

2025-12-12T17:25+0000

2025-12-12T17:25+0000

مصر

أخبار فرنسا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

إيمانويل ماكرون

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/05/1099245398_0:0:1366:768_1920x0_80_0_0_d417a7ccf6bebf91f649532759d5edde.jpg

وأعرب السيسي خلال الاتصال عن تقديره لتطور العلاقات المصرية – الفرنسية بعد رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في زيارة ماكرون للقاهرة نيسان/ أبريل 2025، مؤكدا تأثير ذلك الإيجابي على التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وبحث الرئيسان سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، وزيادة حجم التبادل التجاري، بالإضافة إلى دعم قطاعات الصناعة والسياحة والنقل بين البلدين، وفقا لموقع الهيئة الوطنية للإعلام المصرية. كما تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية، لا سيما قطاع غزة، إذ أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالدعم الفرنسي للجهود المصرية التي أسفرت عن وقف الحرب، مؤكدا ضرورة تثبيت الهدنة والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب للسلام. وأشار السيسي إلى أهمية تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والبدء الفوري بمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.من جانبه، نوّه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالدور المحوري لمصر في تثبيت الاستقرار الإقليمي، وخاصة جهودها في تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. وتطرق الاتصال الهاتفي كذلك إلى الأوضاع في الضفة الغربية، إذ شدد السيسي على رفض مصر للانتهاكات الإسرائيلية، داعيا لدعم الشعب الفلسطيني والضغط الدولي لوقفها، ومساندة السلطة الفلسطينية في الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها. واتفق الرئيسان المصري والفرنسي على أن الجهود الحالية يجب أن تؤدي إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وفي ختام اتصالهما، تبادل الرئيسان المصري والفرنسي التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيين لشعبي مصر وفرنسا دوام الاستقرار والرخاء.

https://sarabic.ae/20251008/السيسي-وماكرون-يؤكدان-دعمهما-خطة-ترامب-لوقف-الحرب-في-غزة-1105746413.html

https://sarabic.ae/20250820/ماكرون-يتشاور-مع-السيسي-والملك-عبد-الله-بشأن-احتلال-إسرائيل-لغزة-1103966147.html

مصر

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار فرنسا , الرئيس عبدالفتاح السيسي, إيمانويل ماكرون, العالم العربي, أخبار العالم الآن