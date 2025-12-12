https://sarabic.ae/20251212/السيسي-يؤكد-لماكرون-رفض-مصر-أي-محاولات-تهدد-أمن-السودان-1108092660.html
السيسي يؤكد لماكرون رفض مصر أي محاولات تهدد أمن السودان
وأعرب السيسي خلال الاتصال عن تقديره لتطور العلاقات المصرية – الفرنسية بعد رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في زيارة ماكرون للقاهرة نيسان/ أبريل 2025، مؤكدا تأثير ذلك الإيجابي على التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وبحث الرئيسان سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، وزيادة حجم التبادل التجاري، بالإضافة إلى دعم قطاعات الصناعة والسياحة والنقل بين البلدين، وفقا لموقع الهيئة الوطنية للإعلام المصرية. كما تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية، لا سيما قطاع غزة، إذ أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالدعم الفرنسي للجهود المصرية التي أسفرت عن وقف الحرب، مؤكدا ضرورة تثبيت الهدنة والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب للسلام. وأشار السيسي إلى أهمية تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والبدء الفوري بمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.من جانبه، نوّه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالدور المحوري لمصر في تثبيت الاستقرار الإقليمي، وخاصة جهودها في تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. وتطرق الاتصال الهاتفي كذلك إلى الأوضاع في الضفة الغربية، إذ شدد السيسي على رفض مصر للانتهاكات الإسرائيلية، داعيا لدعم الشعب الفلسطيني والضغط الدولي لوقفها، ومساندة السلطة الفلسطينية في الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها. واتفق الرئيسان المصري والفرنسي على أن الجهود الحالية يجب أن تؤدي إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وفي ختام اتصالهما، تبادل الرئيسان المصري والفرنسي التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيين لشعبي مصر وفرنسا دوام الاستقرار والرخاء.
