https://sarabic.ae/20251008/السيسي-وماكرون-يؤكدان-دعمهما-خطة-ترامب-لوقف-الحرب-في-غزة-1105746413.html
السيسي وماكرون يؤكدان دعمهما "خطة ترامب" لوقف الحرب في غزة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعمهما للخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف الحرب في قطاع غزة. 08.10.2025
2025-10-08T06:18+0000
2025-10-08T06:18+0000
2025-10-08T06:18+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099300674_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_cf2a5c62e8f332d2ed2cd4ba1104a8c7.jpg
جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية بينهما، مساء الثلاثاء، حسبما ذكر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، الذي أشار إلى أن الجانبين بحثا سبل الإنهاء الفوري للحرب ومفاوضات شرم الشيخ التي تستضيفها مصر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لتنفيذ الخطة الأمريكية. وأكد الرئيسان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة دون أي عراقيل.كما شددا على ضرورة التوصل لآلية لتبادل الرهائن والأسرى والبدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه. وتستضيف مصر مفاوضات لإنهاء الحرب في غزة ضمن خطة ترامب، بهدف التوصل إلى آليات لتنفيذ المقترحات التي تضمنتها وما يرتبط بها من ضمانات أمنية للطرفين خاصة فيما يتعلق بتسليم الرهائن وانسحاب إسرائيل الكامل من القطاع. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى ما يقرب من 170 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
2025
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099300674_116:0:1165:787_1920x0_80_0_0_f3104c3ed45c5da8cbd5abc660d78488.jpg
السيسي وماكرون يؤكدان دعمهما "خطة ترامب" لوقف الحرب في غزة
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعمهما للخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف الحرب في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية بينهما، مساء الثلاثاء، حسبما ذكر الموقع
الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، الذي أشار إلى أن الجانبين بحثا سبل الإنهاء الفوري للحرب ومفاوضات شرم الشيخ التي تستضيفها مصر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لتنفيذ الخطة الأمريكية.
وأكد الرئيسان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة دون أي عراقيل.
كما شددا على ضرورة التوصل لآلية لتبادل الرهائن والأسرى
والبدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه.
وتستضيف مصر مفاوضات لإنهاء الحرب في غزة ضمن خطة ترامب
، بهدف التوصل إلى آليات لتنفيذ المقترحات التي تضمنتها وما يرتبط بها من ضمانات أمنية للطرفين خاصة فيما يتعلق بتسليم الرهائن وانسحاب إسرائيل الكامل من القطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى ما يقرب من 170 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.