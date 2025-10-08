السيسي وماكرون يؤكدان دعمهما "خطة ترامب" لوقف الحرب في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
السيسي وماكرون يؤكدان دعمهما "خطة ترامب" لوقف الحرب في غزة
السيسي وماكرون يؤكدان دعمهما "خطة ترامب" لوقف الحرب في غزة
جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية بينهما، مساء الثلاثاء، حسبما ذكر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، الذي أشار إلى أن الجانبين بحثا سبل الإنهاء الفوري للحرب ومفاوضات شرم الشيخ التي تستضيفها مصر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لتنفيذ الخطة الأمريكية. وأكد الرئيسان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة دون أي عراقيل.كما شددا على ضرورة التوصل لآلية لتبادل الرهائن والأسرى والبدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه. وتستضيف مصر مفاوضات لإنهاء الحرب في غزة ضمن خطة ترامب، بهدف التوصل إلى آليات لتنفيذ المقترحات التي تضمنتها وما يرتبط بها من ضمانات أمنية للطرفين خاصة فيما يتعلق بتسليم الرهائن وانسحاب إسرائيل الكامل من القطاع. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى ما يقرب من 170 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
السيسي وماكرون يؤكدان دعمهما "خطة ترامب" لوقف الحرب في غزة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعمهما للخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف الحرب في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية بينهما، مساء الثلاثاء، حسبما ذكر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، الذي أشار إلى أن الجانبين بحثا سبل الإنهاء الفوري للحرب ومفاوضات شرم الشيخ التي تستضيفها مصر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لتنفيذ الخطة الأمريكية.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
وزير خارجية مصر: هناك دول عربية ستنضم لاتفاقيات سلام مع إسرائيل حال إنهاء حرب غزة
05:47 GMT
وأكد الرئيسان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة دون أي عراقيل.
كما شددا على ضرورة التوصل لآلية لتبادل الرهائن والأسرى والبدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه.
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يجري زيارة إلى قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
مبعوثا ترامب يصلان شرم الشيخ للانضمام إلى محادثات غزة
05:36 GMT
وتستضيف مصر مفاوضات لإنهاء الحرب في غزة ضمن خطة ترامب، بهدف التوصل إلى آليات لتنفيذ المقترحات التي تضمنتها وما يرتبط بها من ضمانات أمنية للطرفين خاصة فيما يتعلق بتسليم الرهائن وانسحاب إسرائيل الكامل من القطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى ما يقرب من 170 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
