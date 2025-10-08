https://sarabic.ae/20251008/مبعوثا-ترامب-يصلان-شرم-الشيخ-للانضمام-إلى-محادثات-غزة-1105745825.html
ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصلا إلى مدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، للمشاركة في المحادثات الجارية بشأن إطلاق سراح الرهائن
ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيون كبار قولهم: "كوشنر وويتكوف لن يغادرا مصر دون التوصل إلى اتفاق يشمل إطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب".
ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قام بعمل ممتاز"، مشيرًا إلى أن ما سماه "الضغط العسكري كان حاسما في دفع حركة حماس نحو مواقف أكثر براغماتية"، وشدد على أن "الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق".
وأشار موقع أ"كسيوس" إلى أن إدارة ترامب تمارس ضغوطاً كبيرة على كلٍّ من إسرائيل وحركة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق شامل خلال الأيام المقبلة.
وتأتي الزيارة عقب اجتماع عقده ترامب مع فريقه للأمن القومي في واشنطن، مساء الثلاثاء، لمناقشة تقدّم المفاوضات المتعلقة باتفاق غزة قبل مغادرة مبعوثيه إلى مصر.
وكان "أكسيوس" قد أفاد بأن ترامب عقد اجتماعا مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة التقدم في مفاوضات غزة، مشيرًا إلى أن المفاوضات لن تصل إلى مرحلة الحسم إلا بعد وصول ويتكوف وكوشنر إلى شرم الشيخ.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الساعات الثماني والأربعين المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" في مصر ستكون حاسمة في تحديد مستقبل التسوية المحتملة في قطاع غزة، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.
وتجري في مصر منذ الإثنين مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة "حماس" وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عدة عواصم غربية وعربية دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصلا إلى مدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، للمشاركة في المحادثات الجارية بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب، في ظل مؤشرات على "تقدم كبير" نحو إنهاء الحرب، بحسب تقارير إعلامية.
وأكد موقع "أكسيوس" الأميركي في وقت سابق أن ويتكوف وكوشنر غادرا واشنطن متجهين إلى شرم الشيخ.
ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيون كبار قولهم: "كوشنر وويتكوف لن يغادرا مصر دون التوصل إلى اتفاق يشمل إطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب".
ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قام بعمل ممتاز"، مشيرًا إلى أن ما سماه "الضغط العسكري كان حاسما في دفع حركة حماس نحو مواقف أكثر براغماتية"، وشدد على أن "الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق".
وأشار موقع أ"كسيوس" إلى أن إدارة ترامب تمارس ضغوطاً كبيرة على كلٍّ من إسرائيل وحركة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق شامل خلال الأيام المقبلة.
وتأتي الزيارة عقب اجتماع عقده ترامب مع فريقه للأمن القومي في واشنطن، مساء الثلاثاء، لمناقشة تقدّم المفاوضات المتعلقة باتفاق غزة قبل مغادرة مبعوثيه إلى مصر.
وكان "أكسيوس" قد أفاد بأن ترامب عقد اجتماعا مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة التقدم في مفاوضات غزة، مشيرًا إلى أن المفاوضات لن تصل إلى مرحلة الحسم إلا بعد وصول ويتكوف وكوشنر إلى شرم الشيخ.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الساعات الثماني والأربعين المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" في مصر ستكون حاسمة في تحديد مستقبل التسوية المحتملة في قطاع غزة، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.
وتجري في مصر منذ الإثنين مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة "حماس" وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عدة عواصم غربية وعربية دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.