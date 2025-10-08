مبعوثا ترامب يصلان شرم الشيخ للانضمام إلى محادثات غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251008/مبعوثا-ترامب-يصلان-شرم-الشيخ-للانضمام-إلى-محادثات-غزة-1105745825.html
مبعوثا ترامب يصلان شرم الشيخ للانضمام إلى محادثات غزة
مبعوثا ترامب يصلان شرم الشيخ للانضمام إلى محادثات غزة
سبوتنيك عربي
ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصلا إلى مدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، للمشاركة في المحادثات الجارية بشأن إطلاق سراح الرهائن... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T05:36+0000
2025-10-08T05:40+0000
العالم
أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
قطاع غزة
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103298101_0:74:1600:974_1920x0_80_0_0_c7cca52c4ac9d2988c9cee0d85428983.jpg
وأكد موقع "أكسيوس" الأميركي في وقت سابق أن ويتكوف وكوشنر غادرا واشنطن متجهين إلى شرم الشيخ.ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قام بعمل ممتاز"، مشيرًا إلى أن ما سماه "الضغط العسكري كان حاسما في دفع حركة حماس نحو مواقف أكثر براغماتية"، وشدد على أن "الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق".وأشار موقع أ"كسيوس" إلى أن إدارة ترامب تمارس ضغوطاً كبيرة على كلٍّ من إسرائيل وحركة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق شامل خلال الأيام المقبلة.وتأتي الزيارة عقب اجتماع عقده ترامب مع فريقه للأمن القومي في واشنطن، مساء الثلاثاء، لمناقشة تقدّم المفاوضات المتعلقة باتفاق غزة قبل مغادرة مبعوثيه إلى مصر.أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الساعات الثماني والأربعين المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" في مصر ستكون حاسمة في تحديد مستقبل التسوية المحتملة في قطاع غزة، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.وتجري في مصر منذ الإثنين مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة "حماس" وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عدة عواصم غربية وعربية دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.المتحدث باسم "حماس": الجولة الثانية من المفاوضات انتهت وناقشنا جدول انسحاب إسرائيلميلوني: بلاغ للمحكمة الجنائية الدولية ضدي بتهمة التواطؤ في الإبادة بغزة
https://sarabic.ae/20251007/نتنياهو-نعيش-أياما-مصيرية-وسنواصل-العمل-لتحقيق-جميع-أهداف-الحرب-1105741438.html
https://sarabic.ae/20251007/ترامب-يتحدث-عن-تلقيه-إشارة-قوية-جدا-من-إيران-بشأن-اتفاق-غزة-1105708685.html
الولايات المتحدة الأمريكية
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103298101_96:0:1600:1128_1920x0_80_0_0_8e2f80b79586513fdec6be90f15b38cf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, إسرائيل
العالم, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, إسرائيل

مبعوثا ترامب يصلان شرم الشيخ للانضمام إلى محادثات غزة

05:36 GMT 08.10.2025 (تم التحديث: 05:40 GMT 08.10.2025)
© AP Photo / David Azaguriالمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يجري زيارة إلى قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يجري زيارة إلى قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / David Azaguri
تابعنا عبر
ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصلا إلى مدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، للمشاركة في المحادثات الجارية بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب، في ظل مؤشرات على "تقدم كبير" نحو إنهاء الحرب، بحسب تقارير إعلامية.
وأكد موقع "أكسيوس" الأميركي في وقت سابق أن ويتكوف وكوشنر غادرا واشنطن متجهين إلى شرم الشيخ.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيون كبار قولهم: "كوشنر وويتكوف لن يغادرا مصر دون التوصل إلى اتفاق يشمل إطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب".

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قام بعمل ممتاز"، مشيرًا إلى أن ما سماه "الضغط العسكري كان حاسما في دفع حركة حماس نحو مواقف أكثر براغماتية"، وشدد على أن "الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق".
وأشار موقع أ"كسيوس" إلى أن إدارة ترامب تمارس ضغوطاً كبيرة على كلٍّ من إسرائيل وحركة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق شامل خلال الأيام المقبلة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
نتنياهو: نعيش أياما مصيرية وسنواصل العمل لتحقيق جميع أهداف الحرب
أمس, 20:42 GMT
وتأتي الزيارة عقب اجتماع عقده ترامب مع فريقه للأمن القومي في واشنطن، مساء الثلاثاء، لمناقشة تقدّم المفاوضات المتعلقة باتفاق غزة قبل مغادرة مبعوثيه إلى مصر.

وكان "أكسيوس" قد أفاد بأن ترامب عقد اجتماعا مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة التقدم في مفاوضات غزة، مشيرًا إلى أن المفاوضات لن تصل إلى مرحلة الحسم إلا بعد وصول ويتكوف وكوشنر إلى شرم الشيخ.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الساعات الثماني والأربعين المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" في مصر ستكون حاسمة في تحديد مستقبل التسوية المحتملة في قطاع غزة، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
ترامب يتحدث عن تلقيه "إشارة قوية جدا" من إيران بشأن اتفاق غزة
أمس, 06:14 GMT
وتجري في مصر منذ الإثنين مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة "حماس" وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عدة عواصم غربية وعربية دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
المتحدث باسم "حماس": الجولة الثانية من المفاوضات انتهت وناقشنا جدول انسحاب إسرائيل
ميلوني: بلاغ للمحكمة الجنائية الدولية ضدي بتهمة التواطؤ في الإبادة بغزة
