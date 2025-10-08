https://sarabic.ae/20251008/مبعوثا-ترامب-يصلان-شرم-الشيخ-للانضمام-إلى-محادثات-غزة-1105745825.html

مبعوثا ترامب يصلان شرم الشيخ للانضمام إلى محادثات غزة

ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصلا إلى مدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، للمشاركة في المحادثات الجارية بشأن إطلاق سراح الرهائن... 08.10.2025, سبوتنيك عربي

وأكد موقع "أكسيوس" الأميركي في وقت سابق أن ويتكوف وكوشنر غادرا واشنطن متجهين إلى شرم الشيخ.ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قام بعمل ممتاز"، مشيرًا إلى أن ما سماه "الضغط العسكري كان حاسما في دفع حركة حماس نحو مواقف أكثر براغماتية"، وشدد على أن "الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق".وأشار موقع أ"كسيوس" إلى أن إدارة ترامب تمارس ضغوطاً كبيرة على كلٍّ من إسرائيل وحركة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق شامل خلال الأيام المقبلة.وتأتي الزيارة عقب اجتماع عقده ترامب مع فريقه للأمن القومي في واشنطن، مساء الثلاثاء، لمناقشة تقدّم المفاوضات المتعلقة باتفاق غزة قبل مغادرة مبعوثيه إلى مصر.أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الساعات الثماني والأربعين المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" في مصر ستكون حاسمة في تحديد مستقبل التسوية المحتملة في قطاع غزة، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.وتجري في مصر منذ الإثنين مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة "حماس" وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عدة عواصم غربية وعربية دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.المتحدث باسم "حماس": الجولة الثانية من المفاوضات انتهت وناقشنا جدول انسحاب إسرائيلميلوني: بلاغ للمحكمة الجنائية الدولية ضدي بتهمة التواطؤ في الإبادة بغزة

