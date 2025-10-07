https://sarabic.ae/20251007/ميلوني-بلاغ-للمحكمة-الجنائية-الدولية-ضدي-بتهمة-التواطؤ-في-الإبادة-بغزة-1105738687.html
ميلوني: بلاغ للمحكمة الجنائية الدولية ضدي بتهمة التواطؤ في الإبادة بغزة
ميلوني: بلاغ للمحكمة الجنائية الدولية ضدي بتهمة التواطؤ في الإبادة بغزة
كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، أنها ووزيرا الدفاع والخارجية في حكومتها خضعوا لبلاغ مقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة...
إيطاليا
حركة حماس
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار مصر الآن
وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيطالي (راي)، أوضحت ميلوني أن البلاغ شمل وزير الدفاع غويدو كروسيتّو ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني، مشيرة إلى أنها "تعتقد" أن روبرتو تشينغولاني، رئيس مجموعة ليوناردو للصناعات الدفاعية، مدرج أيضًا في البلاغ.
إيطاليا
غزة
ميلوني: بلاغ للمحكمة الجنائية الدولية ضدي بتهمة التواطؤ في الإبادة بغزة
كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، أنها ووزيرا الدفاع والخارجية في حكومتها خضعوا لبلاغ مقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة التواطؤ المزعوم في الإبادة الجماعية المرتبطة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيطالي (راي)، أوضحت ميلوني
أن البلاغ شمل وزير الدفاع غويدو كروسيتّو ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني، مشيرة إلى أنها "تعتقد" أن روبرتو تشينغولاني، رئيس مجموعة ليوناردو للصناعات الدفاعية، مدرج أيضًا في البلاغ.
وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في إنهاء الحرب في غزة، التي تكمل عامها الثاني غدا مخلفة حصيلة هائلة من الخسائر البشرية والمادية.
وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
ورحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بالخطوات التي اتخذتها حماس
، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياء وأموات، ووقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات فورا للاتفاق على آليات التنفيذ.
وقالت "حماس"، في بيان لها: إنها مستعدة فورا للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".
وكان ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف
، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.