المتحدث باسم "حماس": الجولة الثانية من المفاوضات انتهت وناقشنا جدول انسحاب إسرائيل

المتحدث باسم "حماس": الجولة الثانية من المفاوضات انتهت وناقشنا جدول انسحاب إسرائيل

صرح وليد الكيلاني، المتحدث باسم حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، أن الجولة الثانية من المفاوضات بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي قد انتهت، وتم خلالها مناقشة جدول... 07.10.2025

وأكد الكيلاني في مداخلة على قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الثلاثاء، أن حماس أصرت على ربط الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بعملية الانسحاب الكامل من القطاع، بحيث يتزامن إطلاق سراح آخر أسير مع انسحاب آخر جندي من القوات الإسرائيلية. وأوضح الكيلاني في المداخلة التي نقلتها صحيفة "المصري اليوم"، أن "هناك تعقيدات في ملف الانسحاب الإسرائيلي ما تزال قيد النقاش، والمقاومة تبحث بكل جدية عن سبيل لإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق شامل، غير أن الرهان يبقى على موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعمل دائما على إفشال أي مساع للتوصل إلى اتفاق". وأشار إلى أن تنفيذ الاتفاق مع إسرائيل سيكون التحدي الأصعب بعد التوصل إليه، منوها إلى وجود جهود عربية حثيثة تبذلها كل من مصر وقطر وعدد من الدول لإنهاء الحرب في غزة والوصول إلى اتفاق نهائي.وفي السياق نفسه، أكد خليل الحية، رئيس وفد حركة حماس المفاوض، اليوم الثلاثاء، أن الحركة وصلت إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات "مسؤولة وجادة" تهدف إلى وقف الحرب على قطاع غزة، التي وصفها بأنها "حرب مجنونة" شنها الاحتلال الإسرائيلي على مدار عامين، مخلفة دمارًا واسعًا.وفي تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أعرب الحية عن التزام حماس بتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الاستقرار، إقامة الدولة، وتقرير المصير، وأضاف أن الحركة جاءت بهدف مباشر يتمثل في إنهاء الحرب، تبادل الأسرى، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، مؤكدًا استعداد الحركة الكامل لوقف النزاع. وأشار الحية إلى أن إسرائيل تواصل "القتل والإبادة" وتنكث بوعودها بشأن وقف الحرب، مطالبًا بوجود ضمانات دولية لضمان انتهاء العدوان بشكل نهائي، معربا عن تقديره للجهود التي بذلتها الدول العربية والإسلامية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع.وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في إنهاء الحرب في غزة، التي تكمل عامها الثاني غدا مخلفة حصيلة هائلة من الخسائر البشرية والمادية. ‏وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.وكان ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

