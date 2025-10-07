https://sarabic.ae/20251007/يونيسف-مقتل-أو-إصابة-طفل-في-غزة-كل-17-دقيقة-منذ-بدء-الحرب-1105733760.html

يونيسف: مقتل أو إصابة طفل في غزة كل 17 دقيقة منذ بدء الحرب

يونيسف: مقتل أو إصابة طفل في غزة كل 17 دقيقة منذ بدء الحرب

سبوتنيك عربي

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن الأطفال في غزة يواجهون معاناة غير مسبوقة جراء "الرد المفرط" من إسرائيل، حيث قُتل أو أُصيب 61,000 طفل بجروح خطيرة... 07.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-07T17:00+0000

2025-10-07T17:00+0000

2025-10-07T17:00+0000

غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1c/1104232500_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9f77c0f28b5e5ec6b3349d000e5a9dff.jpg

ووصف ممثل المنظمة ريكاردو بيريس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء، هذه الأرقام بأنها "صادمة وغير مقبولة". كما أشار إلى منع المنظمة من إدخال أجهزة الحضانات والتنفس الصناعي إلى شمال القطاع، مؤكدًا أن الأطفال "يحتاجونها بشدة للبقاء على قيد الحياة"، وأن بعضهم يتشارك أقنعة الأكسجين للبقاء أحياء.ورحّب بيريس بخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تُناقش في مصر لليوم الثاني، واصفًا إياها بأنها "تمنح بصيص أمل للمدنيين والأطفال في غزة بمستقبل أفضل".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20251007/في-الذكرى-الثانية-للسابع-من-أكتوبر-متحدث-الأونروا-يكشف-لـسبوتنيك-عن-عامين-من-المعاناة-في-غزة-1105710400.html

https://sarabic.ae/20251007/عامان-على-7-أكتوبر-غزة-من-الحصار-إلى-الخراب-1105702853.html

غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن