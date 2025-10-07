عربي
يونيسف: مقتل أو إصابة طفل في غزة كل 17 دقيقة منذ بدء الحرب
يونيسف: مقتل أو إصابة طفل في غزة كل 17 دقيقة منذ بدء الحرب
أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن الأطفال في غزة يواجهون معاناة غير مسبوقة جراء "الرد المفرط" من إسرائيل، حيث قُتل أو أُصيب 61,000 طفل بجروح خطيرة منذ أكتوبر 2023، بمعدل طفل كل 17 دقيقة.
ووصف ممثل المنظمة ريكاردو بيريس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء، هذه الأرقام بأنها "صادمة وغير مقبولة".
عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
في الذكرى الثانية للسابع من أكتوبر... متحدث "الأونروا" يكشف لـ"سبوتنيك" عن عامين من المعاناة في غزة
12:00 GMT

وأوضح بيريس أن الأطفال تعرضوا لصدمات نفسية، أصبحوا أيتامًا، ونزحوا مرات عديدة، مضيفًا أن "الأمراض والعنف بلغا مستويات غير مسبوقة في غزة".
كما أشار إلى منع المنظمة من إدخال أجهزة الحضانات والتنفس الصناعي إلى شمال القطاع، مؤكدًا أن الأطفال "يحتاجونها بشدة للبقاء على قيد الحياة"، وأن بعضهم يتشارك أقنعة الأكسجين للبقاء أحياء.
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
عامان على 7 أكتوبر.. غزة من الحصار إلى الخراب
11:00 GMT

وكشفت يونيسف أن واحدًا من كل خمسة أطفال في غزة يولد الآن قبل أوانه، غالبًا لأمهات يعانين من الجوع والإجهاد النفسي.

ورحّب بيريس بخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تُناقش في مصر لليوم الثاني، واصفًا إياها بأنها "تمنح بصيص أمل للمدنيين والأطفال في غزة بمستقبل أفضل".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
