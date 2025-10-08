https://sarabic.ae/20251008/وزير-خارجية-مصر-هناك-دول-عربية-ستنضم-لاتفاقيات-سلام-مع-إسرائيل-حال-إنهاء-حرب-غزة-1105746267.html

وزير خارجية مصر: هناك دول عربية ستنضم لاتفاقيات سلام مع إسرائيل حال إنهاء حرب غزة

وزير خارجية مصر: هناك دول عربية ستنضم لاتفاقيات سلام مع إسرائيل حال إنهاء حرب غزة

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن "مباحثات شرم الشيخ بين وفدي حماس وإسرائيل تتم بمشاركة إقليمية مفصلية وفارقة"، مشيراً إلى أن مصر تتحرك بثبات نحو... 08.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال عبد العاطي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن "هناك دولا عربية ستنضم لاتفاقيات سلام مع إسرائيل حال إنهاء حرب غزة"، مشيراً إلى "انضمام الجانب الأمريكي إلى مباحثات شرم الشيخ، اليوم الأربعاء".وأوضح أن "الضمان الرئيسي لنجاح المفاوضات هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه"، مؤكدا أن "هناك جهودا حثيثة تبذل للتوصل إلى حل لإنهاء الأزمة".وأضاف عبد العاطي أن "الحديث يتم الآن حول المرحلة الأولى المتعلقة بدخول المساعدات، ووقف الحرب، والإفراج عن المحتجزين، واستعادة الأسرى"، مؤكدا أنه "طالما كان هناك انخراط من كل الأطراف المعنية فهذا أمر هام يمكن البناء عليه للتوصل لتفاهمات واتفاقيات".وتجري في العاصمة المصرية منذ الإثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عدة عواصم غربية وعربية دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.

