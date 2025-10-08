https://sarabic.ae/20251008/وزير-خارجية-مصر-هناك-دول-عربية-ستنضم-لاتفاقيات-سلام-مع-إسرائيل-حال-إنهاء-حرب-غزة-1105746267.html
وزير خارجية مصر: هناك دول عربية ستنضم لاتفاقيات سلام مع إسرائيل حال إنهاء حرب غزة
وزير خارجية مصر: هناك دول عربية ستنضم لاتفاقيات سلام مع إسرائيل حال إنهاء حرب غزة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن "مباحثات شرم الشيخ بين وفدي حماس وإسرائيل تتم بمشاركة إقليمية مفصلية وفارقة"، مشيراً إلى أن مصر تتحرك بثبات نحو... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T05:47+0000
2025-10-08T05:47+0000
2025-10-08T05:47+0000
مصر
أخبار مصر الآن
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_155163b9b8747dff6141ed9bb7d4849d.jpg
وقال عبد العاطي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن "هناك دولا عربية ستنضم لاتفاقيات سلام مع إسرائيل حال إنهاء حرب غزة"، مشيراً إلى "انضمام الجانب الأمريكي إلى مباحثات شرم الشيخ، اليوم الأربعاء".وأوضح أن "الضمان الرئيسي لنجاح المفاوضات هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه"، مؤكدا أن "هناك جهودا حثيثة تبذل للتوصل إلى حل لإنهاء الأزمة".وأضاف عبد العاطي أن "الحديث يتم الآن حول المرحلة الأولى المتعلقة بدخول المساعدات، ووقف الحرب، والإفراج عن المحتجزين، واستعادة الأسرى"، مؤكدا أنه "طالما كان هناك انخراط من كل الأطراف المعنية فهذا أمر هام يمكن البناء عليه للتوصل لتفاهمات واتفاقيات".وتجري في العاصمة المصرية منذ الإثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عدة عواصم غربية وعربية دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
https://sarabic.ae/20251008/ترامب-الساعات-الـ48-المقبلة-من-محادثات-غزة-في-مصر-ستكون-حاسمة-1105744065.html
مصر
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_3e5a58c92d4e4b0c86f441ce9bdf5503.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
وزير خارجية مصر: هناك دول عربية ستنضم لاتفاقيات سلام مع إسرائيل حال إنهاء حرب غزة
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن "مباحثات شرم الشيخ بين وفدي حماس وإسرائيل تتم بمشاركة إقليمية مفصلية وفارقة"، مشيراً إلى أن مصر تتحرك بثبات نحو إنهاء الحرب في غزة.
وقال عبد العاطي، في مقابلة مع قناة
"العربية"، إن "هناك دولا عربية ستنضم لاتفاقيات سلام مع إسرائيل حال إنهاء حرب غزة"، مشيراً إلى "انضمام الجانب الأمريكي إلى مباحثات شرم الشيخ، اليوم الأربعاء".
وأوضح أن "الضمان الرئيسي لنجاح المفاوضات هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه"، مؤكدا أن "هناك جهودا حثيثة تبذل للتوصل إلى حل لإنهاء الأزمة".
وأضاف عبد العاطي أن "الحديث يتم الآن حول المرحلة الأولى المتعلقة بدخول المساعدات، ووقف الحرب، والإفراج عن المحتجزين، واستعادة الأسرى"، مؤكدا أنه "طالما كان هناك انخراط من كل الأطراف المعنية فهذا أمر هام يمكن البناء عليه للتوصل لتفاهمات واتفاقيات".
وأكد أن "هناك عناصر رئيسية إيجابية في خطة ترامب، وهي إنهاء الحرب ورفض ضم غزة والضفة ورفض التهجير"، مشددا على أن كل هذه عناصر يجب البناء عليها ودعمها، بل استغلالها لوقف الحرب والعمل على خلق أفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية.
وتجري في العاصمة المصرية منذ الإثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عدة عواصم غربية وعربية دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.