https://sarabic.ae/20251212/برنامج-الأغذية-العالمي-يعلن-تخفيض-حصص-الغذاء-في-السودان--1108081555.html

برنامج الأغذية العالمي يعلن تخفيض حصص الغذاء في السودان

برنامج الأغذية العالمي يعلن تخفيض حصص الغذاء في السودان

سبوتنيك عربي

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنّه سيضطر ابتداءً من يناير/كانون الثاني المقبل، إلى خفض الحصص الغذائية المقدمة للمجتمعات التي... 12.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-12T13:01+0000

2025-12-12T13:01+0000

2025-12-12T13:01+0000

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

قوات الدعم السريع السودانية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099581583_0:10:540:314_1920x0_80_0_0_78c6a762158869b74a01ab2dc1b44ec3.jpg

وقال روس سميث، مدير إدارة الاستعداد والاستجابة للطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، خلال مؤتمر صحفي في جنيف عبر الفيديو من روما: "سنضطر ابتداءً من يناير إلى تقليص الحصص إلى 70% فقط للمجتمعات التي تعاني المجاعة بالفعل، وإلى 50% لتلك المعرضة لخطر الوقوع فيها"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية. ويأتي القرار في وقت تعدّ فيه الأزمة الإنسانية في السودان الأسوأ عالميًا، بحسب وصف الأمم المتحدة، جراء الحرب المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.ويحذر البرنامج الأممي من أن استمرار نقص التمويل سيفاقم الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة ملايين السودانيين.وفي أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

https://sarabic.ae/20251210/شبكة-أطباء-السودان-قوات-الدعم-السريع-تحتجز-أكثر-من-19-ألف-شخص-في-سجني-دقريس-وكوبر-1108017305.html

https://sarabic.ae/20251208/غوتيريش-يدعو-جميع-الدول-ذات-النفوذ-إلى-فرض-وقف-فوري-للقتال-في-السودان-ومنع-تدفق-الأسلحة-1107955252.html

https://sarabic.ae/20251208/الصحة-العالمية-مقتل-114-شخصا-في-هجمات-على-روضة-أطفال-ومستشفى-في-السودان-1107944297.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية