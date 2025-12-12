عربي
https://sarabic.ae/20251212/برنامج-الأغذية-العالمي-يعلن-تخفيض-حصص-الغذاء-في-السودان--1108081555.html
برنامج الأغذية العالمي يعلن تخفيض حصص الغذاء في السودان
برنامج الأغذية العالمي يعلن تخفيض حصص الغذاء في السودان
سبوتنيك عربي
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنّه سيضطر ابتداءً من يناير/كانون الثاني المقبل، إلى خفض الحصص الغذائية المقدمة للمجتمعات التي... 12.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال روس سميث، مدير إدارة الاستعداد والاستجابة للطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، خلال مؤتمر صحفي في جنيف عبر الفيديو من روما: "سنضطر ابتداءً من يناير إلى تقليص الحصص إلى 70% فقط للمجتمعات التي تعاني المجاعة بالفعل، وإلى 50% لتلك المعرضة لخطر الوقوع فيها"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية. ويأتي القرار في وقت تعدّ فيه الأزمة الإنسانية في السودان الأسوأ عالميًا، بحسب وصف الأمم المتحدة، جراء الحرب المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.ويحذر البرنامج الأممي من أن استمرار نقص التمويل سيفاقم الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة ملايين السودانيين.وفي أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
تابعنا عبر
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنّه سيضطر ابتداءً من يناير/كانون الثاني المقبل، إلى خفض الحصص الغذائية المقدمة للمجتمعات التي تواجه المجاعة في السودان بنسبة تصل إلى 70%، وبنسبة 50% للمجتمعات المعرضة لخطر المجاعة، وذلك نتيجة نقص حاد في التمويل.
وقال روس سميث، مدير إدارة الاستعداد والاستجابة للطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، خلال مؤتمر صحفي في جنيف عبر الفيديو من روما: "سنضطر ابتداءً من يناير إلى تقليص الحصص إلى 70% فقط للمجتمعات التي تعاني المجاعة بالفعل، وإلى 50% لتلك المعرضة لخطر الوقوع فيها"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية.
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
"شبكة أطباء السودان": قوات الدعم السريع تحتجز أكثر من 19 ألف شخص في سجني دقريس وكوبر
10 ديسمبر, 12:30 GMT
وأضاف سميث تحذيرًا صريحًا: "بحلول أبريل/نيسان المقبل، سنصل إلى نقطة الانهيار التام على صعيد التمويل، ما يعني توقف المساعدات الغذائية بشكل شبه كامل".
ويأتي القرار في وقت تعدّ فيه الأزمة الإنسانية في السودان الأسوأ عالميًا، بحسب وصف الأمم المتحدة، جراء الحرب المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ويحذر البرنامج الأممي من أن استمرار نقص التمويل سيفاقم الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة ملايين السودانيين.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
غوتيريش يدعو جميع الدول ذات النفوذ إلى فرض وقف فوري للقتال في السودان ومنع تدفق الأسلحة
8 ديسمبر, 21:34 GMT
وفي أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
الصحة العالمية: مقتل 114 شخصا في هجمات على روضة أطفال ومستشفى في السودان
8 ديسمبر, 14:31 GMT
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
