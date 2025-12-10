https://sarabic.ae/20251210/شبكة-أطباء-السودان-قوات-الدعم-السريع-تحتجز-أكثر-من-19-ألف-شخص-في-سجني-دقريس-وكوبر-1108017305.html
"شبكة أطباء السودان": قوات الدعم السريع تحتجز أكثر من 19 ألف شخص في سجني دقريس وكوبر
وقالت الشبكة، في بيان لها، إن "المعتقلين يعيشون في أوضاع إنسانية بالغة السوء"، مؤكدة أنه "من بين المحتجزين كوادر طبية تم اعتقالهم أثناء أداء واجبهم المهني، إضافة إلى مدنيين تم توقيفهم بشكل عشوائي في مناطق مختلفة".وحذّرت الشبكة من أن "استمرار احتجاز هذا العدد الضخم يشكّل تهديدًا خطيرًا لحياة المحتجزين"، مطالبة بـ"تمكين المنظمات الإنسانية من الوصول إليهم، والإفراج الفوري عن جميع المدنيين والعاملين في القطاع الصحي".وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الماضي، ضرورة "صياغة الدولة السودانية من جديد وفق أسس حقيقية".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
أعلنت "شبكة أطباء السودان"، أن "قوات الدعم السريع تحتجز أكثر من 19 ألف شخص داخل سجني دقريس وكوبر، بينهم 73 طبيبًا وعدد كبير من المدنيين، في واحدة من أكبر عمليات الاحتجاز منذ اندلاع الصراع في البلاد"، على حد قولها.
وقالت الشبكة، في بيان لها، إن "المعتقلين يعيشون في أوضاع إنسانية بالغة السوء"، مؤكدة أنه "من بين المحتجزين كوادر طبية تم اعتقالهم أثناء أداء واجبهم المهني، إضافة إلى مدنيين تم توقيفهم بشكل عشوائي في مناطق مختلفة".
وحذّرت الشبكة من أن "استمرار احتجاز هذا العدد الضخم يشكّل تهديدًا خطيرًا لحياة المحتجزين"، مطالبة بـ"تمكين المنظمات الإنسانية من الوصول إليهم، والإفراج الفوري عن جميع المدنيين والعاملين في القطاع الصحي".
وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الماضي، ضرورة "صياغة الدولة السودانية من جديد وفق أسس حقيقية".
وقال البرهان، في تصريحات له، إن بلاده "لا تقبل بأي حل لا يفكك قوات الدعم السريع ويجردها من سلاحها"، مؤكدًا أن "الحرب أثّرت على كل السودانيين
وهناك معاناة ومأساة خاصة في الفاشر".
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.