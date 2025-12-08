السيسي وحفتر: استقرار السودان ركيزة للأمن القومي المصري والليبي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
السيسي وحفتر: استقرار السودان ركيزة للأمن القومي المصري والليبي
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، في القاهرة عمق العلاقات المصرية الليبية، ودعم مصر... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
وأشاد السيسي بالدور المحوري للجيش الليبي في هذا الإطار، وأكد على "ضرورة التصدي لأي تدخلات خارجية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد".وحضر اللقاء كبار المسؤولين الليبيين، من بينهم رئيس الأركان ونائب القائد العام، ورئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.من جانبه، أعرب قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، عن تقديره للدور المصري في دعم ليبيا منذ بداية الأزمة، مؤكدا حرصه على مواصلة التنسيق مع الرئيس السيسي بشأن التطورات الليبية والإقليمية.وتناول اللقاء "جهود تسوية الأزمة الليبية، خاصة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، وأكد استمرار مصر في دعم الجيش والمؤسسات الوطنية الليبية ضمن إطار العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين"، بحسب البيان.كما تم خلال اللقاء "بحث المستجدات الإقليمية والتحديات المشتركة، لا سيما التطورات في السودان، والتأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق استقرار السودان وحماية سيادته ووحدة أراضيه، باعتباره مرتبطا بالأمن القومي لكل من مصر وليبيا".
مصر
السيسي وحفتر: استقرار السودان ركيزة للأمن القومي المصري والليبي

10:52 GMT 08.12.2025
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© Photo / Presidency of Egypt
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، في القاهرة عمق العلاقات المصرية الليبية، ودعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا ووحدة أراضيها.
وأشاد السيسي بالدور المحوري للجيش الليبي في هذا الإطار، وأكد على "ضرورة التصدي لأي تدخلات خارجية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد".
وحضر اللقاء كبار المسؤولين الليبيين، من بينهم رئيس الأركان ونائب القائد العام، ورئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
من جانبه، أعرب قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، عن تقديره للدور المصري في دعم ليبيا منذ بداية الأزمة، مؤكدا حرصه على مواصلة التنسيق مع الرئيس السيسي بشأن التطورات الليبية والإقليمية.
وتناول اللقاء "جهود تسوية الأزمة الليبية، خاصة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، وأكد استمرار مصر في دعم الجيش والمؤسسات الوطنية الليبية ضمن إطار العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين"، بحسب البيان.
كما تم خلال اللقاء "بحث المستجدات الإقليمية والتحديات المشتركة، لا سيما التطورات في السودان، والتأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق استقرار السودان وحماية سيادته ووحدة أراضيه، باعتباره مرتبطا بالأمن القومي لكل من مصر وليبيا".
