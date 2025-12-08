https://sarabic.ae/20251208/السيسي-وحفتر-استقرار-السودان-ركيزة-للأمن-القومي-المصري-والليبي-1107931688.html
السيسي وحفتر: استقرار السودان ركيزة للأمن القومي المصري والليبي
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، في القاهرة عمق العلاقات المصرية الليبية، ودعم مصر...
الأخبار
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، في القاهرة عمق العلاقات المصرية الليبية، ودعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا ووحدة أراضيها.
وأشاد السيسي بالدور المحوري للجيش الليبي في هذا الإطار، وأكد على "ضرورة التصدي لأي تدخلات خارجية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد".
وحضر اللقاء كبار المسؤولين الليبيين، من بينهم رئيس الأركان ونائب القائد العام، ورئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، وفقا لبيان
من الرئاسة المصرية.
من جانبه، أعرب قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، عن تقديره للدور المصري في دعم ليبيا منذ بداية الأزمة، مؤكدا حرصه على مواصلة التنسيق مع الرئيس السيسي بشأن التطورات الليبية والإقليمية.
وتناول اللقاء "جهود تسوية الأزمة الليبية، خاصة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، وأكد استمرار مصر في دعم الجيش والمؤسسات الوطنية الليبية ضمن إطار العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين"، بحسب البيان.
كما تم خلال اللقاء "بحث المستجدات الإقليمية والتحديات المشتركة، لا سيما التطورات في السودان، والتأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق استقرار السودان وحماية سيادته ووحدة أراضيه، باعتباره مرتبطا بالأمن القومي لكل من مصر وليبيا".