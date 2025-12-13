https://sarabic.ae/20251213/غوتيريش-مقتل-6-من-قوات-حفظ-السلام-في-غارة-جوية-بطائرة-مسيرة-استهدفت-منشأة-للأمم-المتحدة-بالسودان--1108138097.html

غوتيريش: مقتل 6 من قوات حفظ السلام في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت منشأة للأمم المتحدة بالسودان

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، مقتل ستة من قوات حفظ السلام وإصابة ثمانية آخرين في غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة لوجستية... 13.12.2025, سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

قوات الدعم السريع السودانية

وأوضح غوتيريش أن جميع الضحايا يحملون الجنسية البنجلاديشية، وهم يخدمون ضمن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا)، وفقا لوسائل إعلام غربية. وكان الجيش السوداني قد أكد، في وقت سابق من اليوم السبت، إصراره على مواصلة عملياته العسكرية ضد قوات الدعم السريع.وشدد الجيش السوداني، في بيان له، على أنه "ماضون في مسيرة تحرير الوطن والدفاع عن سيادته"، مضيفا: "لن نتراجع عن تطهير كل شبر من أرض السودان".وفي أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

