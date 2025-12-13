https://sarabic.ae/20251213/غوتيريش-مقتل-6-من-قوات-حفظ-السلام-في-غارة-جوية-بطائرة-مسيرة-استهدفت-منشأة-للأمم-المتحدة-بالسودان--1108138097.html
غوتيريش: مقتل 6 من قوات حفظ السلام في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت منشأة للأمم المتحدة بالسودان
غوتيريش: مقتل 6 من قوات حفظ السلام في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت منشأة للأمم المتحدة بالسودان
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، مقتل ستة من قوات حفظ السلام وإصابة ثمانية آخرين في غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة لوجستية...
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، مقتل ستة من قوات حفظ السلام وإصابة ثمانية آخرين في غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة لوجستية تابعة للأمم المتحدة في مدينة كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان وسط السودان.
وأوضح غوتيريش
أن جميع الضحايا يحملون الجنسية البنجلاديشية، وهم يخدمون ضمن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا)، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأدان الأمين العام الهجوم بشدة، واصفاً إياه بـ"غير المبرر"، محذراً من أن "الهجمات التي تستهدف أفراد قوات حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي"، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عنه فوراً.
وكان الجيش السوداني قد أكد، في وقت سابق من اليوم السبت، إصراره على مواصلة عملياته العسكرية ضد قوات الدعم السريع.
وشدد الجيش السوداني، في بيان له، على أنه "ماضون في مسيرة تحرير الوطن والدفاع عن سيادته"، مضيفا: "لن نتراجع عن تطهير كل شبر من أرض السودان
".
وفي أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش
وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع
، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.