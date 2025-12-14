عربي
قتلى في استهداف منشأة أممية بالسودان.. الجيش يتهم "الدعم السريع".. والأخير ينفي
قتلى في استهداف منشأة أممية بالسودان.. الجيش يتهم "الدعم السريع".. والأخير ينفي
قُتل 6 جنود من قوات حفظ السلام البنغلاديشية وأُصيب آخرون، بعضهم بجروح بالغة، إثر هجوم بطائرات مسيرة استهدف قاعدة لوجستية تابعة لبعثة الأمم المتحدة الأمنية...
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
منظمة الأمم المتحدة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
وأكدت البعثة الأممية، في بيان رسمي، أن "الهجوم أسفر عن مقتل 6 جنود وإصابة 8 آخرين، جميعهم من الكتيبة البنغلاديشية"، مشيرة إلى أن الطائرات المسيّرة أطلقت 3 صواريخ أدت إلى احتراق مخزن تابع للأمم المتحدة.من جانبها، حمّلت القوات المسلحة السودانية، قوات الدعم السريع مسؤولية الهجوم، واصفة إياه بـ"الاعتداء الغادر والإجرامي، الذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة، التي تحمي قوات حفظ السلام والمنشآت الدولية".وأكدت القوات المسلحة السودانية، التزامها الكامل بـ"احترام حرمة المقار الأممية"، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات.وشدد متحدث باسم "الدعم السريع"، أن قواته "لم تستهدف يومًا المنظمات أو البعثات الدولية، بل ساهمت في حماية المرافق الإنسانية"، داعيًا المنظمات الدولية إلى "التحري الدقيق وعدم الاعتماد على مصادر غير محايدة"، عللى حد قوله.يأتي هذا التصعيد وسط حصار مستمر لمدينة كادوقلي منذ أكثر من عام، مع تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة، التي تشهد اشتباكات عنيفة بين الطرفين.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
قتلى في استهداف منشأة أممية بالسودان.. الجيش يتهم "الدعم السريع".. والأخير ينفي

10:52 GMT 14.12.2025
قُتل 6 جنود من قوات حفظ السلام البنغلاديشية وأُصيب آخرون، بعضهم بجروح بالغة، إثر هجوم بطائرات مسيرة استهدف قاعدة لوجستية تابعة لبعثة الأمم المتحدة الأمنية (يونيسفا) في مدينة كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان.
وأكدت البعثة الأممية، في بيان رسمي، أن "الهجوم أسفر عن مقتل 6 جنود وإصابة 8 آخرين، جميعهم من الكتيبة البنغلاديشية"، مشيرة إلى أن الطائرات المسيّرة أطلقت 3 صواريخ أدت إلى احتراق مخزن تابع للأمم المتحدة.
من جانبها، حمّلت القوات المسلحة السودانية، قوات الدعم السريع مسؤولية الهجوم، واصفة إياه بـ"الاعتداء الغادر والإجرامي، الذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة، التي تحمي قوات حفظ السلام والمنشآت الدولية".
وأكدت القوات المسلحة السودانية، التزامها الكامل بـ"احترام حرمة المقار الأممية"، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات.

في المقابل، نفت قوات الدعم السريع، بشكل قاطع، أي تورط لها في الهجوم، ووصفت الاتهامات الصادرة عن الجيش بأنها "ادعاءات كاذبة ومفبركة، تهدف إلى صرف الأنظار عن التطورات الميدانية".

وشدد متحدث باسم "الدعم السريع"، أن قواته "لم تستهدف يومًا المنظمات أو البعثات الدولية، بل ساهمت في حماية المرافق الإنسانية"، داعيًا المنظمات الدولية إلى "التحري الدقيق وعدم الاعتماد على مصادر غير محايدة"، عللى حد قوله.
يأتي هذا التصعيد وسط حصار مستمر لمدينة كادوقلي منذ أكثر من عام، مع تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة، التي تشهد اشتباكات عنيفة بين الطرفين.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
