https://sarabic.ae/20251214/قتلى-في-استهداف-منشأة-أممية-بالسودان-الجيش-يتهم-الدعم-السريع-والأخير-ينفي-1108146881.html

قتلى في استهداف منشأة أممية بالسودان.. الجيش يتهم "الدعم السريع".. والأخير ينفي

قتلى في استهداف منشأة أممية بالسودان.. الجيش يتهم "الدعم السريع".. والأخير ينفي

سبوتنيك عربي

قُتل 6 جنود من قوات حفظ السلام البنغلاديشية وأُصيب آخرون، بعضهم بجروح بالغة، إثر هجوم بطائرات مسيرة استهدف قاعدة لوجستية تابعة لبعثة الأمم المتحدة الأمنية... 14.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-14T10:52+0000

2025-12-14T10:52+0000

2025-12-14T10:52+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

منظمة الأمم المتحدة

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091844355_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_5b061e5961f49180d81d068ae7573d09.jpg

وأكدت البعثة الأممية، في بيان رسمي، أن "الهجوم أسفر عن مقتل 6 جنود وإصابة 8 آخرين، جميعهم من الكتيبة البنغلاديشية"، مشيرة إلى أن الطائرات المسيّرة أطلقت 3 صواريخ أدت إلى احتراق مخزن تابع للأمم المتحدة.من جانبها، حمّلت القوات المسلحة السودانية، قوات الدعم السريع مسؤولية الهجوم، واصفة إياه بـ"الاعتداء الغادر والإجرامي، الذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة، التي تحمي قوات حفظ السلام والمنشآت الدولية".وأكدت القوات المسلحة السودانية، التزامها الكامل بـ"احترام حرمة المقار الأممية"، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات.وشدد متحدث باسم "الدعم السريع"، أن قواته "لم تستهدف يومًا المنظمات أو البعثات الدولية، بل ساهمت في حماية المرافق الإنسانية"، داعيًا المنظمات الدولية إلى "التحري الدقيق وعدم الاعتماد على مصادر غير محايدة"، عللى حد قوله.يأتي هذا التصعيد وسط حصار مستمر لمدينة كادوقلي منذ أكثر من عام، مع تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة، التي تشهد اشتباكات عنيفة بين الطرفين.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

https://sarabic.ae/20251213/الجيش-السوداني-لن-نتراجع-عن-تطهير-كل-شبر-من-أرض-السودان-1108120237.html

https://sarabic.ae/20251212/السيسي-يؤكد-لماكرون-رفض-مصر-أي-محاولات-تهدد-أمن-السودان-1108092660.html

https://sarabic.ae/20251211/الأمم-المتحدة-غزة-تحولت-إلى-مكان-للخوف-والسودان-إلى-مكان-للعنف-الوحشي-1108043901.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي