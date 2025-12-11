عربي
الأمم المتحدة: غزة تحولت إلى "مكان للخوف" والسودان إلى "مكان للعنف الوحشي"
الأمم المتحدة: غزة تحولت إلى "مكان للخوف" والسودان إلى "مكان للعنف الوحشي"
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن قطاع غزة لا يزال "مكانًا للمعاناة والخسائر والخوف"، فيما بات السودان "مكانًا للعنف الوحشي" الذي...
غزة
قطاع غزة
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
وجدّد تورك، في مؤتمر صحفي بمناسبة الاحتفال السنوي بيوم حقوق الإنسان العالمي، الموافق 10 ديسمبر/كانون الأول، إدانته لاستمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، بما في ذلك قصف الأفراد الذين يقتربون من "الخط الأصفر"، والمباني السكنية، وخيام النازحين، وملاجئهم، وغيرها من الأهداف المدنية، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لـ"الأمم المتحدة". وأكد تورك أن قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، "واضح تمامًا" في عدم الاعتراف بأي حدود أو خطوط، بل يتعلق بأرض يجب احترامها بالكامل، مشيرًا إلى القرار الذي اعتمده المجلس في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لدعم خطة شاملة لإنهاء الصراع. ودعا جميع الأطراف إلى التقيد الفوري بوقف إطلاق النار، وضمان الانتقال السلس إلى المرحلة التالية من خطة السلام. وفي الضفة الغربية، أعرب عن قلقه البالغ من تصاعد غير مسبوق للهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وقال: "هذا وقت تكثيف الضغط والمناصرة، وليس وقت الاستسلام للرضا بالوضع الراهن". تحذير من جرائم حرب في السودان وفي الشأن السوداني، حذّر تورك من احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في ظل استمرار القتال دون أي بوادر للتهدئة.ويحتفى بيوم حقوق الإنسان سنويًا في جميع أنحاء العالم في 10 كانون الأول/ديسمبر. ويكرّس هذا اليوم لإحياء ذكرى أحد أبرز التعهدات العالمية في التاريخ: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكرّس الحقوق غير القابلة للتصرف التي يتمتع بها كل إنسان لمجرد كونه إنسانًا، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.وقد أُعلن هذا الإعلان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، وهو يحدّد للمرة الأولى الحقوق الأساسية التي يجب أن تصان عالميًا.وبوصفه "معيارًا مشتركًا للإنجاز لجميع الشعوب وجميع الأمم"، يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مخططًا عالميًا للقوانين والسياسات الدولية والوطنية والمحلية، وأساسًا متينًا لجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.
https://sarabic.ae/20251210/أردوغان-السلام-العادل-في-غزة-يتطلب-تطبيق-حل-الدولتين-1108018385.html
https://sarabic.ae/20251210/إيران-الصمت-لا-يمحو-الإبادة-وعلى-العالم-مواجهة-الجرائم-في-غزة-1108003012.html
https://sarabic.ae/20251208/غوتيريش-يدعو-جميع-الدول-ذات-النفوذ-إلى-فرض-وقف-فوري-للقتال-في-السودان-ومنع-تدفق-الأسلحة-1107955252.html
الأمم المتحدة: غزة تحولت إلى "مكان للخوف" والسودان إلى "مكان للعنف الوحشي"

10:22 GMT 11.12.2025
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن قطاع غزة لا يزال "مكانًا للمعاناة والخسائر والخوف"، فيما بات السودان "مكانًا للعنف الوحشي" الذي لم يسلم منه أي مدني في دارفور وكردفان وغيرهما.
وجدّد تورك، في مؤتمر صحفي بمناسبة الاحتفال السنوي بيوم حقوق الإنسان العالمي، الموافق 10 ديسمبر/كانون الأول، إدانته لاستمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، بما في ذلك قصف الأفراد الذين يقتربون من "الخط الأصفر"، والمباني السكنية، وخيام النازحين، وملاجئهم، وغيرها من الأهداف المدنية، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لـ"الأمم المتحدة".
وأكد تورك أن قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، "واضح تمامًا" في عدم الاعتراف بأي حدود أو خطوط، بل يتعلق بأرض يجب احترامها بالكامل، مشيرًا إلى القرار الذي اعتمده المجلس في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لدعم خطة شاملة لإنهاء الصراع.
ودعا جميع الأطراف إلى التقيد الفوري بوقف إطلاق النار، وضمان الانتقال السلس إلى المرحلة التالية من خطة السلام.
كما وصف تورك الصدمة النفسية الجماعية التي يعيشها سكان غزة بأنها "أخطر أزمة صحية نفسية يمكن تصورها"، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من السكان، وخاصة الأطفال، يعانون من صدمات نفسية شديدة.
وفي الضفة الغربية، أعرب عن قلقه البالغ من تصاعد غير مسبوق للهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وقال: "هذا وقت تكثيف الضغط والمناصرة، وليس وقت الاستسلام للرضا بالوضع الراهن".
تحذير من جرائم حرب في السودان
وفي الشأن السوداني، حذّر تورك من احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في ظل استمرار القتال دون أي بوادر للتهدئة.
وأشار إلى توثيق جرائم بالغة الوحشية، من بينها حالات اغتصاب واغتصاب جماعي أمام أفراد العائلة، وعمليات إعدام بإجراءات موجزة، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات تطال المدنيين في مختلف أنحاء البلاد.
ويحتفى بيوم حقوق الإنسان سنويًا في جميع أنحاء العالم في 10 كانون الأول/ديسمبر. ويكرّس هذا اليوم لإحياء ذكرى أحد أبرز التعهدات العالمية في التاريخ: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكرّس الحقوق غير القابلة للتصرف التي يتمتع بها كل إنسان لمجرد كونه إنسانًا، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
وقد أُعلن هذا الإعلان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، وهو يحدّد للمرة الأولى الحقوق الأساسية التي يجب أن تصان عالميًا.
وبوصفه "معيارًا مشتركًا للإنجاز لجميع الشعوب وجميع الأمم"، يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مخططًا عالميًا للقوانين والسياسات الدولية والوطنية والمحلية، وأساسًا متينًا لجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.
