أردوغان: السلام العادل في غزة يتطلب تطبيق حل الدولتين

أردوغان: السلام العادل في غزة يتطلب تطبيق حل الدولتين

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن "الطريق إلى سلام عادل ودائم في غزة يمر عبر تعزيز وقف إطلاق النار وتنفيذ حل الدولتين"

جاءت تصريحات أردوغان في رسالة نشرتها دائرة الاتصال الرئاسية التركية على حسابها في منصة "إكس"، بمناسبة الاحتفال السنوي بيوم حقوق الإنسان العالمي الموافق 10 ديسمبر/كانون الأول، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول". وأعرب عن "أسفه" لـ"استمرار المظالم في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم كل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي". وأضاف أردوغان: "الطريق إلى سلام عادل ودائم في غزة يمر من تعزيز وقف إطلاق النار الذي أسهمنا في تحقيقه ومن تطبيق حل الدولتين". وأشار الرئيس التركي إلى أن "إسرائيل تستهتر بالقانون والنظام من خلال انتهاك وقف إطلاق النار بهجمات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 370 فلسطينياً منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، محذراً من مخاطر جر القطاع إلى صراع جديد. وأكد "الأهمية الكبيرة لتكثيف الضغط الدولي على إسرائيل لمنع ذلك".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

