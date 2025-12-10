https://sarabic.ae/20251210/إيران-الصمت-لا-يمحو-الإبادة-وعلى-العالم-مواجهة-الجرائم-في-غزة-1108003012.html

إيران: الصمت لا يمحو الإبادة وعلى العالم مواجهة الجرائم في غزة

سبوتنيك عربي

شددت إيران، خلال أعمال جلسة مخصصة في الأمم المتحدة، على أن "جريمة الإبادة الجماعية لا يمكن طمسها بالصمت"، مؤكدة أن "واجب المجتمع الدولي هو التحرك العاجل... 10.12.2025, سبوتنيك عربي

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار إيران

إيران

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091669023_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f57756523767cc1f284304605192dca.jpg

وأكد المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، خلال كلمته في جلسة الجمعية العامة المخصصة للذكرى العاشرة لـ"اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا جرائم الإبادة الجماعية"، التزام بلاده الثابت بمواجهة جريمة الإبادة الجماعية ومنع تكرارها.وأوضح الدبلوماسي الإيراني أن بلاده بصفتها من الرعاة المشاركين في قرار الأمم المتحدة الخاص بهذا اليوم، تجدد احترامها لضحايا الإبادات، مشيرًا إلى أن معاناتهم تلزم المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حاسمة تستند إلى مبادئ أخلاقية واضحة، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وقال إيرواني إن "منع الإبادة الجماعية ليس مجرد شعار، بل التزام قانوني راسخ وواجب إنساني يتطلّب من الدول التحرك فورًا عند ظهور أي تهديد بوقوع هذه الجريمة ومعاقبة المسؤولين عنها".كما أعرب عن تقدير بلاده "للعمل، الذي قامت به لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والتي توصّلت إلى نتائج خطيرة حول ما ارتكبه الكيان الصهيوني في غزة، من أعمال ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية".وأكد المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أن "الكيان الصهيوني دأب على انتهاك القانون الدولي، وأن مخالفاته الجسيمة للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان موثقة على نطاق واسع في آليات الأمم المتحدة".وشدد إيرواني على أن "هذه الجرائم لا يمكن تبريرها أو التخفيف من وطأتها أو التغطية عليها"، منتقدًا الدور الذي تلعبه بعض وسائل الإعلام الغربية في تبريرها عبر استخدام لغة غير إنسانية وتشويه الحقائق.واختتم المندوب الإيراني كلمته بالتأكيد على أن "الصمت لا يمحو جريمة الإبادة، وأن صوت الحق هو السبيل إلى العدالة"، داعيًا إلى "تحويل آلام الضحايا إلى إرادة دولية موحدة لإنهاء هذه الجريمة"، وشدّد على ضرورة أن "تضطلع الأمم المتحدة بدور قيادي حقيقي، يتجاوز مجرد إحياء الذكرى، ليشمل تحركًا أخلاقيًا فعليًا من قبل جميع الدول، والعمل بشكل فوري وجماعي لحماية ضحايا الإبادة الجماعية وصون كرامتهم".وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

