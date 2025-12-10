عربي
لافروف: روسيا سترد على نشر أي وحدات أجنبية في أوكرانيا وهي مستعدة لذلك
إيران: الصمت لا يمحو الإبادة وعلى العالم مواجهة الجرائم في غزة
إيران: الصمت لا يمحو الإبادة وعلى العالم مواجهة الجرائم في غزة
شددت إيران، خلال أعمال جلسة مخصصة في الأمم المتحدة، على أن "جريمة الإبادة الجماعية لا يمكن طمسها بالصمت"، مؤكدة أن "واجب المجتمع الدولي هو التحرك العاجل... 10.12.2025, سبوتنيك عربي
وأكد المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، خلال كلمته في جلسة الجمعية العامة المخصصة للذكرى العاشرة لـ"اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا جرائم الإبادة الجماعية"، التزام بلاده الثابت بمواجهة جريمة الإبادة الجماعية ومنع تكرارها.وأوضح الدبلوماسي الإيراني أن بلاده بصفتها من الرعاة المشاركين في قرار الأمم المتحدة الخاص بهذا اليوم، تجدد احترامها لضحايا الإبادات، مشيرًا إلى أن معاناتهم تلزم المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حاسمة تستند إلى مبادئ أخلاقية واضحة، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وقال إيرواني إن "منع الإبادة الجماعية ليس مجرد شعار، بل التزام قانوني راسخ وواجب إنساني يتطلّب من الدول التحرك فورًا عند ظهور أي تهديد بوقوع هذه الجريمة ومعاقبة المسؤولين عنها".كما أعرب عن تقدير بلاده "للعمل، الذي قامت به لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والتي توصّلت إلى نتائج خطيرة حول ما ارتكبه الكيان الصهيوني في غزة، من أعمال ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية".وأكد المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أن "الكيان الصهيوني دأب على انتهاك القانون الدولي، وأن مخالفاته الجسيمة للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان موثقة على نطاق واسع في آليات الأمم المتحدة".وشدد إيرواني على أن "هذه الجرائم لا يمكن تبريرها أو التخفيف من وطأتها أو التغطية عليها"، منتقدًا الدور الذي تلعبه بعض وسائل الإعلام الغربية في تبريرها عبر استخدام لغة غير إنسانية وتشويه الحقائق.واختتم المندوب الإيراني كلمته بالتأكيد على أن "الصمت لا يمحو جريمة الإبادة، وأن صوت الحق هو السبيل إلى العدالة"، داعيًا إلى "تحويل آلام الضحايا إلى إرادة دولية موحدة لإنهاء هذه الجريمة"، وشدّد على ضرورة أن "تضطلع الأمم المتحدة بدور قيادي حقيقي، يتجاوز مجرد إحياء الذكرى، ليشمل تحركًا أخلاقيًا فعليًا من قبل جميع الدول، والعمل بشكل فوري وجماعي لحماية ضحايا الإبادة الجماعية وصون كرامتهم".وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
إيران: الصمت لا يمحو الإبادة وعلى العالم مواجهة الجرائم في غزة

06:47 GMT 10.12.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
شددت إيران، خلال أعمال جلسة مخصصة في الأمم المتحدة، على أن "جريمة الإبادة الجماعية لا يمكن طمسها بالصمت"، مؤكدة أن "واجب المجتمع الدولي هو التحرك العاجل والجماعي لوضع حدّ لهذه الجريمة، ولا سيما تلك التي ترتكبها إسرائيل، وصون كرامة الضحايا".
وأكد المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، خلال كلمته في جلسة الجمعية العامة المخصصة للذكرى العاشرة لـ"اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا جرائم الإبادة الجماعية"، التزام بلاده الثابت بمواجهة جريمة الإبادة الجماعية ومنع تكرارها.
وأوضح الدبلوماسي الإيراني أن بلاده بصفتها من الرعاة المشاركين في قرار الأمم المتحدة الخاص بهذا اليوم، تجدد احترامها لضحايا الإبادات، مشيرًا إلى أن معاناتهم تلزم المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حاسمة تستند إلى مبادئ أخلاقية واضحة، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.
وقال إيرواني إن "منع الإبادة الجماعية ليس مجرد شعار، بل التزام قانوني راسخ وواجب إنساني يتطلّب من الدول التحرك فورًا عند ظهور أي تهديد بوقوع هذه الجريمة ومعاقبة المسؤولين عنها".

وأضاف أنه "على جميع الدول الأعضاء التزامًا لا يجوز الحياد عنه، يتمثل في منع الإبادة والمعاقبة عليها والامتناع عن تقديم أي دعم أو مساعدة لمرتكبيها"، مشيرًا إلى أن "حظر الإبادة قاعدة قانونية قطعية لا يمكن تجاهلها أو تطبيقها بشكل انتقائي"، وشدّد على أن "غياب المحاسبة لا يؤدي إلا إلى تكرار الفظائع".

كما أعرب عن تقدير بلاده "للعمل، الذي قامت به لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والتي توصّلت إلى نتائج خطيرة حول ما ارتكبه الكيان الصهيوني في غزة، من أعمال ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية".
وأكد المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أن "الكيان الصهيوني دأب على انتهاك القانون الدولي، وأن مخالفاته الجسيمة للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان موثقة على نطاق واسع في آليات الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن "محكمة العدل الدولية وصفت ما يجري للشعب الفلسطيني في غزة بأنه إبادة جماعية"، لافتًا إلى أن "الهجمات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى مجازر واسعة، وإصابات جسيمة، وحصار خانق، وتجويع متعمّد، وتدمير منهجي لقطاعات الصحة والتعليم، فضلًا عن ممارسات واسعة من العنف الجنسي والتعذيب واستهداف النساء والأطفال، والاعتداء على المواقع الثقافية والدينية، وعرقلة المساعدات الإنسانية".

وشدد إيرواني على أن "هذه الجرائم لا يمكن تبريرها أو التخفيف من وطأتها أو التغطية عليها"، منتقدًا الدور الذي تلعبه بعض وسائل الإعلام الغربية في تبريرها عبر استخدام لغة غير إنسانية وتشويه الحقائق.
واختتم المندوب الإيراني كلمته بالتأكيد على أن "الصمت لا يمحو جريمة الإبادة، وأن صوت الحق هو السبيل إلى العدالة"، داعيًا إلى "تحويل آلام الضحايا إلى إرادة دولية موحدة لإنهاء هذه الجريمة"، وشدّد على ضرورة أن "تضطلع الأمم المتحدة بدور قيادي حقيقي، يتجاوز مجرد إحياء الذكرى، ليشمل تحركًا أخلاقيًا فعليًا من قبل جميع الدول، والعمل بشكل فوري وجماعي لحماية ضحايا الإبادة الجماعية وصون كرامتهم".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
