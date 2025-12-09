إعلام: استبعاد توني بلير من عضوية "مجلس السلام" في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251209/إعلام-استبعاد-توني-بلير-من-عضوية-مجلس-السلام-في-غزة-1107966067.html
إعلام: استبعاد توني بلير من عضوية "مجلس السلام" في غزة
إعلام: استبعاد توني بلير من عضوية "مجلس السلام" في غزة
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام بريطانية أن "رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير تم استبعاده من قائمة المرشحين لعضوية مجلس السلام الذي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب... 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T08:53+0000
2025-12-09T08:53+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
حركة حماس
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101345/16/1013451641_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_c558c2a8c839981be4eee6bbf532acd1.jpg
وبحسب الصحيفة، كان بلير الاسم الوحيد المطروح لعضوية المجلس عقب إعلان ترامب خطته المؤلفة من عشرين بندًا لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي.غير أن معارضة عربية وإسلامية واسعة برزت ضد تعيين بلير، استنادًا إلى دوره في دعم غزو العراق عام 2003، إضافة إلى مخاوف من أن يؤدي وجوده داخل هيكل المجلس الجديد إلى تهميش الجانب الفلسطيني.ووفقا لوسائل الإعلام، قال أحد المقربين من بلير، إنه "لن يكون عضوًا في مجلس السلام"، موضحًا أن "المجلس سيضم قادة دول ومسؤولين في مناصبهم، بينما من المتوقع أن ينضم بلير إلى اللجنة التنفيذية الأصغر، إلى جانب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف ومسؤولين من دول عربية وغربية".وأفاد مصدر مطلع بأن "بلير قد يسند إليه دور مستقبلي داخل الهيكل الإداري الخاص بغزة، نظرًا للدعم الذي يحظى به لدى كل من واشنطن وتل أبيب".وذكرت الصحيفة أن لجنة تنفيذية جديدة يرتقب أن يرأسها وزير الخارجية البلغاري السابق نيكولاي ميلادنوف ستتولى التنسيق بين مجلس السلام وبين اللجنة الفلسطينية التقنية التي ستشرف على إدارة القطاع.يأتى ذلك بينما يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل فترة أعياد الميلاد.وأكد مسؤولون أمريكيون ومصدر غربي لـ"القناة 12" الإسرائيلية، أن تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة، معبرين عن أملهما في الكشف عنه خلال أسبوعين أو 3 أسابيع.ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.واستضافت مصر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20251012/نائب-الرئيس-الفلسطيني-يبحث-مع-توني-بلير-سبل-إنجاح-جهود-ترامب-لوقف-الحرب-1105911845.html
https://sarabic.ae/20250926/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-إدارة-توني-بلير-لغزة-مجرد-أحاديث-إعلامية-ومصر-والسلطة-لن-يقبلا-بذلك-1105302621.html
https://sarabic.ae/20240101/الرئاسة-الفلسطينية-ترفض-تكليف-توني-بلير-بقيادة-جهود-لتهجير-الفلسطينيين-من-قطاع-غزة-1084631917.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101345/16/1013451641_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_84d9b4b6bab58bba888761f83dd8b595.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, العالم

إعلام: استبعاد توني بلير من عضوية "مجلس السلام" في غزة

08:53 GMT 09.12.2025
© Sputnik . Grigoriy Sisoev / الانتقال إلى بنك الصورتوني بلير
توني بلير - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
© Sputnik . Grigoriy Sisoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام بريطانية أن "رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير تم استبعاده من قائمة المرشحين لعضوية مجلس السلام الذي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيله لإدارة المرحلة اللاحقة للحرب في قطاع غزة".
وبحسب الصحيفة، كان بلير الاسم الوحيد المطروح لعضوية المجلس عقب إعلان ترامب خطته المؤلفة من عشرين بندًا لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي.
غير أن معارضة عربية وإسلامية واسعة برزت ضد تعيين بلير، استنادًا إلى دوره في دعم غزو العراق عام 2003، إضافة إلى مخاوف من أن يؤدي وجوده داخل هيكل المجلس الجديد إلى تهميش الجانب الفلسطيني.
توني بلير - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
نائب الرئيس الفلسطيني يبحث مع توني بلير سبل إنجاح جهود ترامب لوقف الحرب
12 أكتوبر, 14:53 GMT
ووفقا لوسائل الإعلام، قال أحد المقربين من بلير، إنه "لن يكون عضوًا في مجلس السلام"، موضحًا أن "المجلس سيضم قادة دول ومسؤولين في مناصبهم، بينما من المتوقع أن ينضم بلير إلى اللجنة التنفيذية الأصغر، إلى جانب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف ومسؤولين من دول عربية وغربية".
وأفاد مصدر مطلع بأن "بلير قد يسند إليه دور مستقبلي داخل الهيكل الإداري الخاص بغزة، نظرًا للدعم الذي يحظى به لدى كل من واشنطن وتل أبيب".
وذكرت الصحيفة أن لجنة تنفيذية جديدة يرتقب أن يرأسها وزير الخارجية البلغاري السابق نيكولاي ميلادنوف ستتولى التنسيق بين مجلس السلام وبين اللجنة الفلسطينية التقنية التي ستشرف على إدارة القطاع.
مباني دمرت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": إدارة توني بلير لغزة مجرد أحاديث إعلامية ومصر والسلطة لن يقبلا بذلك
26 سبتمبر, 14:33 GMT
يأتى ذلك بينما يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل فترة أعياد الميلاد.
وأكد مسؤولون أمريكيون ومصدر غربي لـ"القناة 12" الإسرائيلية، أن تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة، معبرين عن أملهما في الكشف عنه خلال أسبوعين أو 3 أسابيع.
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
توجه الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة عبر ممر صلاح الدين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
الرئاسة الفلسطينية ترفض تكليف توني بلير بقيادة جهود لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
1 يناير 2024, 17:10 GMT
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.
واستضافت مصر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала