https://sarabic.ae/20251012/نائب-الرئيس-الفلسطيني-يبحث-مع-توني-بلير-سبل-إنجاح-جهود-ترامب-لوقف-الحرب-1105911845.html
نائب الرئيس الفلسطيني يبحث مع توني بلير سبل إنجاح جهود ترامب لوقف الحرب
نائب الرئيس الفلسطيني يبحث مع توني بلير سبل إنجاح جهود ترامب لوقف الحرب
سبوتنيك عربي
بحث حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، سبل إنجاح جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب. 12.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-12T14:53+0000
2025-10-12T14:53+0000
2025-10-12T14:53+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101345/55/1013455524_0:326:1824:1352_1920x0_80_0_0_b0d1ccd0c664cc66937a5a2fbef8b1f0.jpg
وقال الشيخ: "التقيت اليوم بتوني بلير لبحث اليوم التالي، وسبل إنجاح جهود الرئيس ترامب التي تهدف لوقف الحرب وإقامة السلام الدائم في المنطقة.وأضاف: "أكدنا استعدادنا للعمل مع الرئيس ترامب ومع بلير والشركاء المعنيين من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن والأسرى والذهاب للتعافي وإعادة الإعمار".وتابع: "أكدنا على أهمية وقف تقويض السلطة الفلسطينية وبخاصة إعادة الأموال الفلسطينية المحجوزة ومنع تقويض حل الدولتين تمهيدا للسلام الشامل والدائم وفق الشرعية الدولية".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وتستضيف مصر مفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدمًا في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وشهدت المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة، وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
https://sarabic.ae/20251012/فانس-القوات-الأمريكية-في-الشرق-الأوسط-مهمتها-مراقبة-تنفيذ-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1105907283.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101345/55/1013455524_0:155:1824:1523_1920x0_80_0_0_da70a28c99c1e8b9e9c4397f8a2c5033.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
نائب الرئيس الفلسطيني يبحث مع توني بلير سبل إنجاح جهود ترامب لوقف الحرب
بحث حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، سبل إنجاح جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب.
وقال الشيخ: "التقيت اليوم بتوني بلير لبحث اليوم التالي، وسبل إنجاح جهود الرئيس ترامب التي تهدف لوقف الحرب وإقامة السلام الدائم في المنطقة.
وأضاف: "أكدنا استعدادنا للعمل مع الرئيس ترامب ومع بلير والشركاء المعنيين من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن والأسرى والذهاب للتعافي وإعادة الإعمار".
وتابع: "أكدنا على أهمية وقف تقويض السلطة الفلسطينية وبخاصة إعادة الأموال الفلسطينية المحجوزة ومنع تقويض حل الدولتين تمهيدا للسلام الشامل والدائم وفق الشرعية الدولية".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
وتستضيف مصر مفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدمًا في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.
وشهدت المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة، وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية
، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.